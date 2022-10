Olomoučtí fotbalisté chtějí natáhnout bodovou šňůru v Teplicích

„Někdo by si možná řekl, že to bude kvůli třem posledním porážkám Teplic pro nás snadný zápas, ale my víme, že to tak nebude. Už jen poslední zápas na Slovácku, kde až do závěru Teplice vedly, je důkazem, že jejich tým má kvalitu a je nebezpečný,“ varoval olomoucký asistent trenéra Milan Kerbr. „V předchozích zápasech obraly Teplice o body Plzeň i Spartu. Budou se chtít odpíchnout dobrým výsledkem.“

Tepličtí by rádi navázali hlavně na první poločas na Slovácku. „Pod tlak jsme se dostali až ve druhém poločase, což bylo dané kvalitou soupeře i střídáními. My tak široký kádr nemáme, s deseti lidmi se liga hrát nedá. V první půli jsme ale byli Slovácku i po herní stránce vyrovnaným soupeřem,“ podotkl teplický trenér Jiří Jarošík.

Forma je však na straně Olomouce a vlastně nejen ta aktuální: Hanáci s Teplicemi už třináctkrát neprohráli, ač posledních pět duelů skončilo remízou. „Tým mají zajímavě složený, jsou v něm stálice jako Vondrášek nebo Kučera. Je tam můj kamarád Matěj Hybš, který přišel z Plzně,“ jmenuje Kerbr a zdůrazní především útočníky. „Gning a Žák mají po pěti gólech, což je pro nás zdvižený prst. Ale naše defenziva byla v posledních zápasech pevná. Je to o našem nastavení a našem poctivém výkonu.“