Po devítce s nulou. Je to zásluha Dostála, oddechl si Červenka po zlínském debutu

Po debaklu s Mladou Boleslaví učinil čtyři změny v sestavě; nejzásadnější byl návrat brankářské jedničky Stanislava Dostála po zranění ledviny.

Zkušený brankář mančaft výrazně podržel, chytil čistou šanci Julišovi, po střelách Zorvana a Chvátala mu pomohla tyč i břevno. Červenka si v černé teplákové soupravě a kšiltovce mohl zhluboka vydechnout, třebaže zlínský kotel roztáhl během utkání transparent: Změna trenéra problém neřeší, ryba smrdí od hlavy.

Jste se svou trenérskou premiérou v lize spokojený?

Jsem, uhráli jsme bod na Sigmě, za to jsem strašně rád. I když to bylo se štěstím, vážím si toho a klukům musím poděkovat, že to odmakali. Nechali tam, co je dnes v nich. Stačilo to na bod. Třeba se tady za rok potkáme a budeme nebezpečnější, lepší. Po předchozím zápase, kdy jsem dostali devět gólů, to bylo pro nás velmi těžké. Snažili jsme se hrát aktivní střední blok a soupeři neumožňovat rychlé přechody, co mají po stranách. V prvním poločase se to dařilo víc než ve druhém. Bylo i více sil a dokázali jsme mít také pár nebezpečných přechodů, které jsme bohužel vyřešili velmi špatně. Ale v tomto stavu, ve kterém se nacházíme, musíme jít od drobností. A tou drobností je, že jsme získali bod, kterého si moc ceníme. Věřím, že bodů bude přibývat víc a víc.

Jaké to je přebírat tým po devítigólovém výprasku? Na co jste se zaměřil jako první?

Na psychiku, to je jasné. Dostat kluky do toho, aby si to tolik nebrali. V úterý jsme si to zhodnotili a hodili to za hlavu, už jsme to neřešili, jen jsme se připravovali na Sigmu. Snažili jsme se hráče jen pozitivně povzbudit a naladit je na to, že mohou i vyhrávat. Výhra už byla hodně dávno. Jak vidíte, je to složité. Sigma má skvělý tým, v této sezoně hraje velmi dobře a my nejsme ve stavu, kdybychom přijeli na Sigmu hrát otevřený fotbal na vítězství, protože teď to na to není. Věřím, že za pár týdnů budeme daleko odvážnější, přesnější, nebezpečnější.

Brankář Dostál předvedl skvělý návrat po těžkém zranění, což?

Standa měl výborný úvod sezony. Bohužel měl dlouhodobé zranění a že se vrátí po tak dlouhé době takovým výkonem, je skvělé. Jsem za něj strašně rád, že je zpět. Bod byl hlavně jeho zásluha.

Olomoucký záložník Jan Navrátil (vlevo) a Antonín Fantiš ze Zlína

I stoper Didiba působil jako lídr defenzivy.

Didiba i s Černínem odehráli velmi dobrý zápas.

Dopředu už to bylo horší.

Sigma dobře držela balon, nám chyběla lehkost dopředu. Řešili jsme to komplikovaně a měli jsme jen náznaky. V poslední akci chyběl Žákovi půlkrok, ale to bychom chtěli moc, abychom si odsud odvezli tři body, to by ten nad námi držel ochrannou ruku až moc. Neříkám, že jsme přijeli hrát jen vyloženě defenzivní fotbal, to jsme nechtěli. Ale nejsme ve stavu, abychom po zisku dokázali jít nahoru. Trošku mi to připadá, že kluci mají těžké nohy. Možná je to i psychikou, posledním místem, výpraskem s Mladou Boleslaví… Nemávnete proutkem a všechno bude dobré. Není to dobré, v hráči to zůstane. Musíme jít postupnými detaily, drobnostmi a snažit se získávat bodík po bodíku.

Těžké nohy měl i záložník González, který poprvé nastoupil od začátku.

Věděli jsme, že vydrží maximálně 60 minut. Už po dvaceti minutách bylo vidět, že mu nohy ztěžkly. I ta pozice šestky, kterou hrál s Janetzkým, není úplně jeho. Potřeboval by být vysunutý o řadu výš, ale ta možnost tam tentokrát nebyla. Hráli jsme víc bez míče, měl to těžké. Bude se zvedat. Potřebuje herní praxi.

Stihl jste už zjistit, kde je hlavní problém Zlína?

Já neřeším problém Zlína, ale to abychom hráli dobrý fotbal a vyhrávali. Problémy jsou v každém mančaftu. Zjišťujeme, co bychom měli zlepšovat, ale ta doba je strašně krátká. Abyste si vytvořil tým, který bude hrát podle vašich představ, to není záležitost měsíce, to je dlouhodobá práce, kterou musíte dělat, aby si tým zautomatizoval základní jednoduché věci. Než si to nastavíme podle toho, jak to chci hrát já a mí asistenti, tak to bude nějakou dobu trvat.

Kolik posil budete chtít v zimě po vedení?

Představu mám, ale neřeknu. Budeme to řešit s vedením. Myslím si, že na pěti postech potřebujeme určitě posílit. Nechci, abychom dováděli hráče na konkurenci, ale do základní sestavy a tím zvýší i konkurenci těm, kteří teďka hrají.