Co je se Staňkem? Plzeň se po ošklivém souboji bojí o gólmanskou jedničku

„Jak mi mohlo být, krve by se nedořezal... Je to bohužel opakované zranění, přejeme si, aby to nebylo vážné,“ svěřil se plzeňský trenér Miroslav Koubek.

„Bylo to nepříjemné, asi jsem u něj byl první. A když jsem Jindru viděl, bylo mi špatně. Vůbec nereagoval. Naštěstí neměl zapadlý jazyk, hned u něj byli doktoři. Doufám, že to bude dobré, moc Jindrovi držíme palce, tohle vítězství je pro něj,“ líčil po utkání obránce Václav Jemelka.

Až po pár minutách záchranáři brankáře, který byl zřejmě chvíli v bezvědomí, zvedli na nosítka. Úlevou bylo, že Staněk při odvozu zvedl levou ruku a pokynul tribunám.

„Byl otřesený, ale hned byl v péči lékařů a záchranářů. Ti ho odvezli do nemocnice. V tuto chvíli nevíme víc, ale věříme, že bude Jindra brzy v pořádku,“ doplnil Václav Hanzlík, tiskový mluvčí plzeňského klubu.

Pro Staňka je to druhá nepříjemná chvíle v krátké době. Na konci října střídal během domácího zápasu s Pardubicemi, kdy ho trefil do hlavy spoluhráč Dweh. Oklepal se a o týden později odchytal utkání na Spartě. Ale teď přišla další drsná srážka.

Fotbalisté Plzně i Jablonce kontrolují zdravotní stav zraněného brankáře Jindřicha Staňka.

Trenéři Viktorie oproti čtvrtečnímu utkání Konferenční ligy udělali v základní sestavě pět změn. A první poločas nabídl divokou přestřelku. Plzeňské vedení 1:0 díky penaltě Jirky, bleskový obrat Jablonce v rozmezí pěti minut po trefách Krulicha s Chramostou a poté vyrovnání po parádním gólu Mosquery z přímého kopu do horního růžku.

„Toho utkání jsem se obával. Kdo nezažil tak náročný program, těžko to hodnotí,“ připomněl kouč Koubek čtvrteční duel Konferenční ligy v kazašské Astaně.

„Udělali jsme změny v sestavě, narušila se stabilní sestava a dnes se to projevilo v defenzivě. Byla nestabilní, nebyli jsme vzadu jistí, měli problém s velmi dobrým presinkem Jablonce. Defenzivní projev celého mužstva, na který si tak potrpím, se mi nelíbil,“ připustil.

Plzeňští fotbalisté se radují z gólu.

Jeho tým nakonec duel zvládl díky útočníku Vydrovi. Ten se prosadil už na konci první půle, jenže jeho gól sudí neuznali kvůli předchozímu faulu. Ale druhý pokus, pouhých pár vteřin po rozehrávce druhé půle, už byl regulérní. Dlouhý pas sklepl k Vydrovi čahoun Durosinmi a plzeňský forvard předvedl pohotovou střelu levačkou.

„Matěj má ještě daleko k tomu, co předváděl před zraněním. Nehraje pravidelně a žádné fotbalové jméno bez zápasové praxe nemůže být v optimálním stavu. Ale dostáváme ho postupně do hry, tahle branka mu určitě pomohla a jen škoda, že mu neuznali také tu první,“ konstatoval Koubek.

Viktoria těsný náskok hlídala, ale nakonec mohla litovat, že nevyužila spoustu vyložených šancí, aby si jej pojistila. Chorý, Hranáč, Šulc i Durosinmi totiž v jasných pozicích selhali. Plzeň si tak hodně oddychla, když v osmé minutě nastavení po posledním rohu jablonecký Tekijaški zblízka přestřelil.