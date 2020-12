Trpišovský o zraněných: Máme u fyzioterapeutů víc lidí než v kabině

Trpišovský pro duel 11. kola nemohl využít déle zraněné Davida Hovorku s Tomášem Holešem, po čtvrtečním zápasu Evropské ligy vypadli také Petr Ševčík s Petarem Musou.

„U obou je to hodně vážné, ani jeden z nich asi nebude k dispozici do konce podzimu. Petar teď chodí o berlích,“ líčil kouč Slavie.

Aby toho nebylo málo, utkání se Slovanem nedohrál Ladislav Takács, který přitom naskočil až na závěr poté, co od začátku listopadu léčil zranění.



„Doufejme, že má jen vyvrknutý kotník,“ vydechl Trpišovský.

„S problémy dohrávali taky Zima, Masopust a Bořil, uvidíme, kdo bude na středu ve Zlíně připravený. Máme aktuálně více lidí na fyziu než v kabině, kluci mají nonstop plno práce. Stejné to ale teď je u všech velkých týmů, co hrají pravidelně dvakrát týdně. Do konce podzimu zbývají tři kola, musíme se s tím poprat,“ pokračoval.



O čem ještě slávistický trenér po vítězství mluvil?

O první z dalších dvou branek, které vstřelil Abdallah Sima:

„Snažíme se ho při standardkách využívat, má skvělý výskok, timing, výběr místa i dynamiku, umí se odpoutat od protihráče. V těch situacích je neskutečný. Můžeme to kopat na něj, na druhou stranu nám otvírá i víc místa pro další hráče. Samozřejmě to je i o těch kopech. Výskok můžete mít, jaký chcete, ale pokud vám to tam někdo nedá, je k ničemu.“

O zájmu o Simu:

„Je mi samozřejmě jasné, že pokud má takovou výkonnost, parametry, předpoklady, je určitě zajímavý pro spoustu klubů. Tyhle věci řeší sportovní ředitel Jirka Bílek, já nechci nic vědět, aby nás to nerozptylovalo. Bude určitě horkým zbožím, zároveň je třeba si říct, že stále začíná. Má skvělá čísla, ale i své momenty: v první půli dal sice gól, ale nebyl v ní moc vidět. Rádi bychom si ho nechali na jaro, pomáhá nám hrát o nejvyšší příčky. Přeju si, aby hrál tady a postupně si zvyšoval cenu, jako to bylo s Tomášem Součkem.“

O Oscarovi na postu defenzivního záložníka:

„Jiná možnost nebyla, typologicky jsme do středu potřebovali někoho na Honzu Matouška. Pro Oskyho to nebylo jednoduché. Ale z řešení, které jsme měli k dispozici, bylo tohle nejlepší. V první půli se hledal, o přestávce jsem s ním mluvil, byla to pro něj velká změna, nechtěl nic zkazit, a tak hrál hodně balonů radši dozadu. Postupně se ale rozehrál a ve druhé půli patřil k našim nejlepším hráčům.“



O ztrátách Plzně a pětibodovém náskoku na druhou Spartu:

„Na tabulku vůbec nekoukám, jsme po jedenáctém kole... Do konce ligy je furt o co hrát, týmy si procházejí různými obdobími, teď se nám sice daří zvládat výsledkově i zápasy, ve kterých nehrajeme tak dobře, ale jsme produktivní a neinkasujeme. To se ale může otočit. Zajímal mě jen duel s Libercem, teď už se soustředím na Zlín.“

O pondělním losu play off Evropské ligy a koho by si přál:

„Je tam spousta skvělých týmů, v kabině si každý asi přeje někoho jiného. Moje přání je Glasgow Rangers, ve Skotsku jsme ještě nehráli, mají skvělý stadion, je to klub s bohatou historií. Jsou tam ale i další týmy, které mají jméno a historii, nebo velkou kvalitu. Těžko si vybírat... Hodně se řeší, jestli je tam nějaký soupeř hratelný, ale co je vlastně hratelné? Šachtar Doněck, který dvakrát porazil Real Madrid v Lize mistrů? Já bych si každopádně přál někoho z ostrovů.“