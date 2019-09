Slavii čeká v souboji nejlepších útoků Boleslav, ve Slezsku se hraje derby

Ligový program je tentokrát rozdělený do čtyř dnů.



Teplice - Bohemians pátek 18.00, rozhodčí Lerch Předpokládané sestavy

Teplice: Grigar - Jeřábek, Čmovš, Shejbal - Žitný, Ljevakovič, Kodeš, Kučera, Hyčka - J. Mareš, Řezníček. Bohemians: Fryšták - Hůlka, Krch, Pokorný - Havel, Jindřišek, Vacek, Podaný, Vodháněl - Keita, Ugwu.

Páteční předehrávku obstarají Teplice a Bohemians, v sobotu jsou na programu tři zápasy a v neděli i v pondělí pokaždé dva.



Tahákem jsou duely Slavie s Boleslaví a Plzně se Spartou. V neděli se hraje i slezské derby mezi Karvinou a Opavou, kterou po odvolaném Ivanu Kopeckém povedou dosavadní asistent Josef Dvorník a sportovní manažer Alois Grussmann.

Sigma Olomouc - Slovácko sobota 16.30, rozhodčí Berka Předpokládané sestavy

Olomouc: Reichl (Mandous) - Hála, Beneš, Jemelka, Vepřek - Zahradníček, Houska, Plšek, Greššák, Falta - Nešpor. Slovácko: Trmal - Šimko, Hofmann, Kadlec, Divíšek - Havlík, Daníček - Petržela, Šašinka, Navrátil - Zajíc.

Olomouc v minulém kole jako první tým obrala Jablonec o body na jeho hřišti. V pondělí tam remizovala 2:2.

„Tento týden je pro nás krátký. Z Jablonce jsme se vrátili povzbuzeni remízou, v kabině je pohoda, ale musíme v ní udržet i bojového ducha. Slovácku se sice výsledkově nedaří, ale stále musíme mít na paměti jejich výhry na Spartě a v Plzni,“ poznamenal kouč Sigmy Radoslav Látal.

Slovácku to po vydařeném vstupu opravdu drhne - v ligové soutěži čtyřikrát po sobě nevyhrálo, což by potřebovalo napravit.

„Jsem rád, že jsme v týdnu zvládli pohárové utkání v Benešově. Postup se nerodil lehce, ale tým zase poznal, jak chutná vítězství. V Olomouci nás čeká velmi silný protivník, zejména v domácím prostředí,“ ví trenér Martin Svědík.

Fastav Zlín - Jablonec sobota 16.30, rozhodčí Hrubeš Předpokládané sestavy

Zlín: Dostál - Giorgadze, Buchta, Azackij - Čanturišvili, Jiráček, Folprecht, Mašek, Fantiš - Wágner, Poznar. Jablonec: Hrubý - Holík, Plechatý, Břečka, Krob - Hübschman - Jovovič, Považanec, Sýkora - Matoušek - Doležal.

Kdyby Jablonec pondělní utkání s Olomoucí vyhrál, mohl se bodově dotáhnout na třetí Boleslav. Teď na ni ze čtvrté pozice dva body ztrácí.

„Ale pokud se chceme držet nahoře, musíme body sbírat nejen doma, ale i venku,“ upozornil jablonecký trenér Petr Rada. „Některé naše výkony na hřištích soupeřů nejsou špatné, třeba v Plzni jsme herně obstáli, ale trápí nás produktivita.“

Jablonec v aktuální sezoně získal venku jediný bod a ve čtyřech zápasech vstřelil pouhé tři góly.

Zlín, který v týdnu zvládl pohárové utkání ve Varnsdorfu, je v tabulce třináctý. „Pro nás není pohled na tabulku příliš příznivý, musíme se s tím poprat a udělat vše pro plný bodový zisk,“ uvedl Jan Kameník, asistent zlínského trenéra Josefa Csaplára.

Slavia - Mladá Boleslav sobota 19.00, rozhodčí Marek Předpokládané sestavy

Slavia: Kolář - Coufal, Hovorka, Kúdela, Bořil - Souček - Masopust, Hušbauer, Stanciu, Olayinka - Škoda. M. Boleslav: Šeda - Křapka, Jakub Klíma, Tatajev, Fulnek - Bucha, Matějovský, Hubínek, Budínský - Mešanovič, Jiří Klíma.

Slavia, lídr soutěže, po vítězství v derby na Letné (3:0) a snadném pohárovém postupu přes Vyšehrad (8:0) přivítá Boleslav. Ve středu pak v Edenu hraje druhý zápas Ligy mistrů proti Borussii Dortmund.

„Čeká nás tým, který je velmi silný na ofenzivních postech. Jsou tam hráči, které dobře známe. Budeme chtít potvrdit formu. Byla by škoda devalvovat výsledky, které jsme teď udělali, nějakou zbytečnou ztrátou v domácím prostředí,“ uvedl Jaroslav Köstl, jeden z asistentů trenéra Jindřicha Trpišovského.



Hostům bude chybět kvůli žlutým kartám Nikolaj Komličenko, autor sedmi z třiadvaceti boleslavských gólů. Slavia v probíhajícím ročníku nastřílela o jeden méně.

„Slavia je v současné době strašákem pro všechny ligové týmy, ale jedeme se do Edenu o body porvat,“ slíbil Jozef Weber, trenér Mladé Boleslavi.

Té se v aktuálním ročníku daří především doma, kde vyhrála všech šest zápasů. To venku uhrála ve čtyřech utkáních jen jedinou remízu.

„Naše mužstvo někdy zpohodlní v tom fotbale, který chceme hrát. Myslí si, že soupeř není až tak kvalitní, ale ona to není pravda. Věřím, že na Slavii si nikdo z našich hráčů tohle nebude myslet,“ dodal Weber.



Karviná - Opava neděle 15.30, rozhodčí Zelinka Předpokládané sestavy

Karviná: Hrdlička - Ndefe, Kouřil, Rundič, Čonka - Hanousek - Lingr, Smrž, Janečka, Ba Loua - Petráň. Opava: Šrom - Helebrand, Simerský, Svozil, Žídek - Schaffartzik, Řezníček - Šulc, Jursa, Manzia - Dedič.

Slezský souboj týmů ze spodní části tabulky. Regionální derby mezi Karvinou a Opavou.

I když domácí v týdnu vypadli z národního poháru s druholigovým Žižkovem, pořád jdou do duelu proti Opavě v lepším rozpoložení. V lize nasbírali v posledních čtyřech zápasech osm bodů, navíc už třikrát v řadě nedostali gól.

„Pokud naše výkony potvrdíme proti Opavě, bude to super. Slezské derby je pro nás absolutní priorita, proto jsme v poháru v sestavě improvizovali,“ vysvětlil trenér František Straka.

Opavu do utkání povedou dosavadní asistent Josef Dvorník a sportovní manažer Alois Grussmann, trenéra Ivana Kopeckého totiž vedení ve čtvrtek odvolalo.

„Potřebujeme se odrazit. Ani ne tak dobrým výkonem, ale hlavně dobrým výsledkem, abychom se trochu zvedli. Do Karviné je to kousek. Věříme, že za námi vyrazí i spousta našich fanoušků, na jejichž podporu spoléháme,“ řekl Grussmann.

Viktoria Plzeň - Sparta neděle 18.00, rozhodčí Pechanec Předpokládané sestavy

Plzeň: Hruška - Řezník, Brabec, Hejda, Limberský - Kalvach, Procházka - Kopic, Hořava, Kovařík - Krmenčík. Sparta: Nita - Sáček, Kaya, Lischka, Hanousek - Frýdek (Hašek), Mandjeck - Hložek, Kanga, Plavšič - Kozák.

Nejsledovanější utkání víkendu. Tápající Sparta, sedmý tým tabulky, na hřišti druhé Plzně, které se v posledních týdnech daří - v lize vyhrála čtyřikrát v řadě a ve středu v poháru přidala vítězství 3:1 nad Hlučínem. Sparťané ve stejný den vyřadili Jihlavu.

„Je to strašně důležitý zápas proti silnému týmu, který chceme porazit. Pokud by se nám to podařilo, byla by to velká vzpruha do dalších zápasů a měsíců,“ věří útočník Libor Kozák.

Sparta na západě Čech nevyhrála od roku 2011. Před víkendovým soubojem řeší, jestli bude moct nasadit Benjamina Tetteha, jenž se odvolal proti trestu od disciplinární komise.

„Sparta se nikdy nedá podcenit, protože všichni víme, že má ty nejvyšší ambice. Momentálně výsledkově čekali asi víc, takže budou dělat vše pro to, aby to napravili a výsledky zase přišly. Je to možná záludnější a nebezpečnější vzhledem k tomu, jaký bodový zisk mají,“ řekl plzeňský kouč Pavel Vrba pro klubový web.



Slovan Liberec - Dynamo České Budějovice pondělí 18.00, rozhodčí Rejžek Předpokládané sestavy

Liberec: Nguyen - Fukala, Mikula, Chaluš, Hybš - Karafiát, Mara - Malinský, Baluta, Potočný - Musa. Č. Budějovice: Staněk - Čolič, Havel, Sivok, Kladrubský - Čavoš, Havelka - Delarge, Javorek, Schranz - Rabušic.

Ligový nováček se po po čtyřech porážkách v posledních pěti zápasech propadl na předposlední sestupovou příčku. Před Opavou je pouze díky lepšímu skóre.

Liberec zvítězil naposledy nad Spartou na konci srpna. Od té doby jednou prohrál a dvakrát remizoval.

Baník Ostrava - Příbram pondělí 18.00, rozhodčí Proske Předpokládané sestavy

Ostrava: Budinský - Fillo, Procházka, Stronati, Fleišman - Reiter, Hrubý, Jirásek, Kuzmanovič - Baroš, Smola. Příbram: Boháč - Nový, Kodr, Šimek, Antwi - Alvir, Rezek, Soldát, Zeman - Polidar - Škoda.

Pátý Baník Ostrava v posledních šesti ligových zápasech pravidelně střídá výhry a porážky. Naposledy padl 0:2 v Mladé Boleslavi. Příbram, která je v tabulce třetí od konce, v minulých třech zápasech nezískala ani bod a má v nich nelichotivé skóre 1:10.