Při premiéře bod. Mohli jsme mít více, řekl Jarolím, hráče však chválil

„Brzy jsme vedli a jen vlastními hloupostmi jsme Opavu vrátili zpátky do hry. U obou gólů domácích jsme nebyli dostatečně důslední.“



Dodal, že jelikož je s mužstvem jen krátce, tak před utkáním by s bodem spokojený byl. „Ale jeho průběh ukázal, že jsme si mohli odvést i více.“

Jenže i méně, protože po ruce Mazáně v nastaveném čase opavský záložník Tiéhi kopal penaltu a brankář Mikulec mu ji chytil...

„Nakonec jsme za tu penaltu rádi, protože aspoň víme, co v Mikym (Mikulcovi) je,“ podotkl Jarolím. „Ale to trochu odlehčuji. Každopádně jsme před penaltovou situací měli zahrát lépe.“

Když Jarolím s týmem do Opavy dorazil, hned si vzpomněl, že už na stadionu v minulosti byl. Nebylo to však s žádným prvoligovým celkem.

„Hrál jsem tady jako sedmnáctiletý za Pardubice. To tady byl ještě Ostroj,“ připomněl. „A pak jsem tady nastoupil v přípravě za nějaký olympijský výběr před hrami v Los Angeles. Ale jsem starší člověk, možná si to už přesně nepamatuji.“

Navíc se soustředil především na své mužstvo. Co o něm zjistil?

„Že je charakterově v pořádku. Hráči na mě udělali dobrý dojem. Vnímali pozitivně, co jsem po nich chtěl. A jsou ochotni na sobě pracovat.“

V mladoboleslavské nominaci na utkání chyběli Michal Škoda a Dominik Mašek. „Rozhodli jsme se, že budeme hrát v jiném složení. Vsadili jsme na typy, o nichž jsem si myslel že uspějí a někteří mě svým výkonem mile překvapili.“



Jarolím uvedl, že Mladá Boleslav měla v předešlých zápasech problémy ve středu hřiště. „Pro to jsme tam postavili Jirku Kulhánka, chtěli jsme střed vyztužit,“ řekl někdejší reprezentační kouč.

A poprvé od srpna, po zranění, se do základní sestavy vrátil útočník Jiří Klíma. Hned se předvedl dvěma góly. „A nebyl daleko od hattricku... Kluci, kteří nehráli delší dobu, odevzdali slušný výkon. Pro mě je však důležité, že to byla týmová práce,“ těšilo Jarolíma.

Jiří Klíma byl hlavně rád, že po pauze vydržel celých devadesát minut. „Do Opavy jsme jeli s pokorou, protože body jsme potřebovali. S novým trenérem se toho hodně změnilo,“ řekl Jiří Klíma.

Co konkrétně?

„Chceme hrát hodně odzadu,“ odpověděl. „Ne že by to za pana Webra bylo špatné, ale to jsme spoléhali spíše na dlouhé balony za obranu, protože máme dost rychlých hráčů. Teď za pana Jarolíma je to o tom, že si chceme šanci vytvořit postupně, hrát po zemi. Víme, že to nepůjde hned, ale musíme na tom pracovat.“