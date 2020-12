Kiks teplického brankáře a kuriózní gól. Lekl se mě, líčil olomoucký Yunis

Co se na Stínadlech přihodilo?

Teplice hrály v sobotní lize se Sigmou 1:1 a domácí junák pomohl soupeři kuriózním kiksem. Už ve 3. minutě zápasu. Chytil hlavičku po standardce hostů a chystal se vykopávat z ruky. Balon si nadhodil, ale neodpálil. Míč spadl na zem. A Yunis, který byl za ním jako stín, jej z otočky okamžitě poslal do prázdné branky.

„Po standardce jsem se pomalým krokem vracel od zadní tyče. Brankáře jsem chtěl obíhat. Jenže on se mě lekl a zastavil se, já toho využil,“ líčil Yunis.

A teď očima brankáře: „Chtěl jsem rychle rozehrát, vykopnout. Periferně jsem Yunise viděl a jasně, lekl jsem se ho. Stál za mnou, a kdybych pokračoval v pohybu nohou, trefil bych ho a rozhodčí by písknul (penaltu). Instinktivně jsem tedy nohu stáhl. Moje chyba.“

Podobné zásahy bývají v televizních sestřizích pro pobavení. „Za poslední dobu jsem v žádné lize neviděl podobný gól,“ usmíval se pod rouškou Yunis. „Jen jsem nepochopil, proč se domácí zlobili. Já byl za zády gólmana a ne se záměrem na něj sahat. Ani jsem mu nic neříkal.“

Yunise jeho trenér Radomír Látal chválil za fištrón: „Chytře si počkal za brankářem, který ho přehlédl. Chtěli jsme presovat, ale tohle připravené nebylo, šlo o šikovnost našeho hráče.“

Pro olomouckého útočníka s iráckými kořeny je branka vzpruhou, vždyť v lize skóroval po roce a půl. „Tvrdě jsem pracoval, poslední dobou i s mentálním koučem. Dělal jsem všechno, abych se na trávníky vrátil a dařilo se mi střelecky. Tenhle gól je pro mě motivací do dalších zápasů.“



Silnou motivaci měl – a to ještě v témže utkání – i Němeček. Brzy se ze svého hříchu vykoupil, parádně čapl dvě tutovky Sigmy. „Fotbal je o chybách, udělal ji každý z hráčů, ta jeho byla potrestaná. Je to pro něj ponaučení. Kdyby nápřah nezastavil a kopl do něj, rozhodčí by zřejmě pískl. Podržel nás ale už v Mladé Boleslavi, podržel nás i dnes. Na to, jak je mladý, podává výborné výkony,“ nezatratil nový teplický trenér Radim Kučera náhradníka za zraněnou jedničku Tomáše Grigara.

Jednadvacetiletý Němeček, jehož vzorem je německý mistr světa Manuel Neuer, chce na svůj přešlap co nejdřív zapomenout. „Jsem rád, že jsem pak klukům pomohl a trošku to odčinil, splatil. První šanci jsem chytil chvíli nato, neměl jsem čas přemýšlet nad tou situací. Psychicky mi to pomohlo,“ ulevilo se mu. „Chci to hodit za hlavu, nic jiného mi nezbývá, a připravit se na Plzeň.“

A to už bude vědět, že „příště se musím podívat za sebe a bude to vyřešené.“