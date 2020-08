Jablonec - Pardubice, hosté zažívají premiéru mezi elitou

Pardubice opanovaly druhou ligu a postoupily by přímo tak jako tak. Kvůli změně řádů v souvislosti s pandemií nemoci covid-19 je mezi elitu doprovodila i brněnská Zbrojovka, jež by za normálních okolností musela do baráže.

Nováček v přípravě vyhrál jediné z pěti utkání, s prvoligovými soupeři si připsal tři remízy. Chce napravit dojem poté, co před pár dny v domácím poháru ostudně vypadl s divizním Kolínem.



Domácí by rádi dali dodatečný „dárek“ v podobě vítězství trenérovi Petru Radovi, jenž den před zápasem oslavil 62. narozeniny.