Naznačili, že nového kouče chtějí znovu najít v zahraničí. Co myslíte: mohl by se novým trenérem Sparty stát někdo z následujícího seznamu? Zaměřili jsme se na trenéry, kteří jsou aktuálně bez angažmá, ale svým profilem i dosavadními zkušenostmi by do představ letenského klubu zapadli. Některé z nich už navíc čeští fanoušci dobře znají.
Autor: iDNES.cz
DANIEL BAUER (44 let, Německo). Oceňovaný za vynikající práci s mládeží, na top úrovni má zkušeností méně. Trenérsky ho vychoval německý Wolfsburg, vedl dorostenecké výběry a dvakrát dočasně povýšil také k áčku. Poprvé v květnu 2025, podruhé loni na podzim, kdy mužstvo v bundeslize vedl celkem v patnácti zápasech. Skončil letos v březnu ještě před sestupem do druhé ligy, klub zároveň s ním odvolal i sportovního ředitele.
Autor: ČTK / imago sportfotodienst / Noah Wedel, ČTK
JON DAHL TOMASSON (50 let, Dánsko). Někdejší úspěšný reprezentant, a především vynikající střelec: hrál za AC Milán, Feyenoord nebo třeba za Villarreal, trenérskou kariéru následně rozjel v Nizozemsku. Největší úspěchy zažil na lavičce Malmö, které během dvou sezon dovedl ke dvěma švédským titulům. Následně s Blackburnem nadvakrát marně usiloval o postup z druhé anglické ligy a naposledy vedl švédskou reprezentaci, kde loni v říjnu skončil po třech porážkách v kvalifikaci o mistrovství světa.
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PAUL SIMONIS (41 let, Nizozemsko). Nemá za sebou zářnou hráčskou kariéru, tím dřív se ale vrhl na trénování: působil v mládeži Sparty Rotterdam, jako první asistent pracoval v Heerenveenu, než v červenci 2024 převzal klub Go Ahead Eagles, který se pod jeho vedením po senzačnímu triumfu v nizozemském poháru dostal až do Evropské ligy. U toho už ale Simonis nebyl, protože kývl na nabídku německého Wolfsburgu - v bundeslize však odkoučoval jen deset zápasů, v říjnu 2025 ho vedení ze čtrnáctého místa tabulky odvolalo.
Autor: ČTK / imago sportfotodienst / osnapix / Michael Titgemeyer, ČTK
JESS THORUP (56 let, Dánsko). Prověřené jméno, v souvislosti se Spartou se o něm mluvilo už dřív. Aktuálně je čerstvě bez práce, začátkem listopadu totiž skončil na lavičce belgického Genku. A předtím? Jméno si podobně jako Brian Priske udělal v Midtjyllandu, se kterým vybojoval dánský titul. Ten později získal i s Kodaní, vedl také Gent či německý Augsburg. V minulé sezoně si odskočil do Egypta, odkud si jako kouč Al Ahly přivezl další ligový titul. Pro Spartu by určitě nebyl nejlevnější.
Autor: Emile Windal / Zuma Press / Profimedia, Profimedia.cz
ROBIN VAN PERSIE (43 let, Nizozemsko). Sci-fi? Možná. Jméno ho předchází, kopal v Arsenalu a Manchesteru United, patřil mezi nejlepší útočníky své doby. Jako trenér ale zatím díru do světa neudělal. Lákal by ho projekt Sparty a Praha? Možná s kamarádem Rosickým, za kterým před lety na Letnou dorazil i na rozlučku s kariérou. Teď by to jistě bylo složitější. A také drahé. Van Persie naposledy vedl Feyenoord, který shodou okolností přebíral právě po Priskem. Ve stejném klubu dřív působil u mládeže, v roce 2024 si jako trenér odskočil na sedm měsíců do Heerenveenu.
Autor: AP
OLE WERNER (38 let, Německo). Další velice zajímavé jméno, hlavně kvůli nízkému věku. Werner přitom není žádný nováček. Prošel mládežnickým systémem na severu země v Kielu, jehož áčka se v roce 2016 dočasně coby stálý kouč rezervy ujal už v osmadvaceti. Naplno však trénoval až o tři roky později. Následně ho ulovily nedaleké Brémy, které přebíral po sestupu z bundesligy na desátém místě před polovinou sezony. Vyhrál prvních sedm zápasů, skončil druhý a postoupil zpět do nejvyšší soutěže. V klubu vydržel čtyři roky, než odmítl prodloužit smlouvu a sáhlo po něm Lipsko, jež dovedl ke třetímu místu. V červnu byl však vyhozen a na další nabídku čeká.
Autor: ČTK / imago sportfotodienst / motivio, ČTK
GERHARD STRUBER (49 let, Rakousko). Věřili byste, že osm let pracoval jako manažer v obchodních společnostech a dva roky pomáhal vyvíjet počítačový software? Svou předchozí pracovní kariéru ale utnul, aby se mohl soustředit pouze na fotbal. Začínal u mládežnických výběrů Salcburku, nejprve na částečný úvazek a poté naplno. Mezi dospělými startoval u salcburské rezervy, tedy v Lieferingu, než dodělal profi licenci a přesunul se do kärntenského celku Wolfsberger AC. Odtamtud si ho vyhlédlo anglické Barnsley ve druhé lize a přes štaci v americkém New York Red Bulls se vrátil oklikou do Salcburku. Tam však nedokončil ani sezonu poté, co prohrál se Sturmem Graz, a zamířil do bundesligového Kolína, kde rovněž nevydržel ani rok. Třetí neúspěšné angažmá ho čekalo v Anglii, druholigový Bristol ho vyhodil letos v březnu.
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OSCAR HILJEMARK (34 let, Švédsko). Další z mnoha severských variant. Bývalý střední záložník má blízko k Itálii, kde jako hráč několik let působil. Vrátil se i jako trenér, když od letošního února vedl otloukánka ligy Pisu. Nebyla to úspěšná mise, z patnácti zápasů jich tým pod švédským koučem třináct prohrál, a tak nebylo překvapením, že se vzájemné cesty po sezoně rozdělily. V minulsoti ale Hiljemark výsledky měl, dařilo se mu v Elfsborgu i v Aalborgu, kde po konci kariéry jako trenér začínal. Ve stejném klubu dělal krátce asistenta i Larsi Friisovi.
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KAREL GERAERTS (44 let, Belgie). Na trenérskou mapu vyletěl v belgickém Unionu, kde z dlouholetého asistenta povýšil do hlavní role. Na jaře 2023 mu sice s týmem smolně unikl mistrovský titul, ale o další nabídky nouzi neměl. Přes rok vedl Schalke ve druhé bundeslize a naposledy v minulé sezoně působil na lavičce francouzské Remeše. I tam se jednalo pouze o druhou ligu, což by ho v očích sparťanského vedení mohlo diskvalifikovat. Nebo ne?
Autor: Icon Sport / Sipa USA / Profimedia, Profimedia.cz
BO HENRIKSEN (51 let, Dánsko). Jedna zajímavost na začátek: když v květnu 2021 opouštěl Brian Priske dánský Midtjylland, právě Henriksen tým přebíral po něm. Tehdy už byl zkušený trenér po štaci v Horsens, nicméně vydržel jen rok. Jako první zahraniční angažmá zvolil švýcarský FC Curych, který vytáhl ze záchranářských trablů. S touto pověstí ho následně v zimě 2024 přivedla německá Mohuč. A Henriksen znovu předvedl svůj zázrak, klub dostal z posledního místa s jednou výhrou ke klidné záchraně a v další sezoně i účasti v Konferenční lize. U týmu skončil loni v prosinci a od té doby je bez angažmá.
Autor: Kadir Caliskan / Stringershub Inc. / Profimedia, Profimedia.cz
STEPHAN LICHTSTEINER (42 let, Švýcarsko). V rodné zemi mu přezdívají Forrest Gump nebo Švýcarský expres, vždyť tento reprezentační bek vynikal právě nekonečnou výdrží. Během hráčské kariéry prošel například Lille, Laziem, Juventusem, Arsenalem nebo Augsburgem, takže zkušeností má na rozdávání. Trénovat začal v mládeži Basileje, mezi dospělými pak vyzkoušel švýcarskou čtvrtou ligu, než ho vytáhla sama Basilej k áčku. Tam vydržel půl roku, než ho klub v září vyhodil.
Autor: ČTK / imago sportfotodienst / Urs Ottiger, ČTK
PETER STÖGER (60 let, Rakousko). Pětašedesátinásobný reprezentant uzavřel kariéru už před jednadvaceti lety. Jako trenér pak začal v Austrii Vídeň, s níž v roce 2013 vyhrál mistrovský titul. O rok později dovedl do první ligy německý Köln, kde byl až do prosince 2017, než si ho vyhlédl Dortmund, aby po odvolání Petera Bosze dokončil sezonu. Kromě koučování si pravidelně odskakoval do různých rakouských klubů včetně zmíněné Austrie a plnil roli sportovního ředitele. Naposledy působil na lavičce Rapidu Vídeň, který ho ale loni na podzim po necelém půlroce odvolal.
Autor: ČTK / imago sportfotodienst / Daniel Scharinger, ČTK
MARIO KOVAČEVIČ (51 let, Chorvatsko). Zajímavá možnost z jihu, Kovačevič však zatím jinde než v Chorvatsku netrénoval. Naposledy vedl Dinamo Záhřeb, stihl 73 zápasů a bez práce je čerstvě od začátku listopadu, kdy ho místo stála prohra s NK Rudeš, nedlouho po nezdarech v derby s Hajdukem a zápasem s Osijekem. Předtím působil ve Slavenu Belupo či Varaždínu, nicméně hlubší zkušenosti s mezinárodním fotbalem nemá.
Autor: Pro Shots Photo Agency / Sipa USA / Profimedia, Profimedia.cz
CARLOS CUESTA (31 let, Španělsko). Klidně byste mu mohli přišít přezdívku Artetovo dítě. Právě u úspěšného krajana a manažera Arsenalu v posledních letech rostl jako jeden z asistentů. Fotbal nikdy nehrál profesionálně, místo toho nastoupil už v 15 letech na dráhu trenéra: pracoval i v mládeži Atlétika Madrid a v Juventusu, v Anglii pak strávil celkem pět let. Loni se stal nejmladším trenérem v historii italské Serie A a Parmu ve své první sezoně dovedl na třináctou příčku, letos v září byl však odvolán. Lákala by ho výzva v Česku?
Autor: ČTK / imago sportfotodienst / STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL, ČTK
KASPER HJULMAND (54 let, Dánsko). Spíš nepravděpodobná varianta, ale i Hjulmand, naposledy kouč bundesligového Leverkusenu, je aktuálně bez práce. Trenérsky ho vychovalo dánské Lyngby, jméno si pak udělal zejména v Nordsjaellandu, s nímž v roce 2012 senzačně vyhrál historicky první ligový titul. Od léta 2020 vedl čtyři roky dánský národní tým, s nímž o rok později na Euru ve čtvrtfinále v Baku vyřadil Česko. Do klubového fotbalu se vrátil před rokem a v Leverkusenu vedl i českého útočníka Patrika Schicka. V létě v Německu skončil.
Autor: Reuters
SYLVINHO (52 let, Brazílie). Povědomé jméno. Už jen proto, že v uplynulých třech letech hned čtyřikrát narazil na Česko jako kouč reprezentace Albánie. Ještě předtím do Prahy dorazil i jako asistent u brazilské reprezentace, kterou tehdy jako hlavní trenér vedl Tite. Mimochodem, právě na Letnou má milé vzpomínky: jako hráč tam totiž v září 2000 v Lize mistrů po krásném sólu zařídil výhru Arsenalu nad Spartou a na jeden ze svých nejlepších gólů při návštěvách Česka vždy rád vzpomínal. V Albánii skončil letos v květnu a od té doby je bez angažmá. Nevýhodou by mohlo být, že v klubovém fotbale dosud zrovna úspěšný nebyl - v brazilském Corinthians nevydržel ani tři čtvrtě roku, předtím v Lyonu ho odvolali po jedenácti utkáních. Zároveň by jistě patřil k nejdražším.
Autor: Reuters