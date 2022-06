Nita je na odchodu ze Sparty. Určitě ji opustí, tvrdí brankářův agent

„Florin určitě Spartu opustí a udělá zásadní přestup. Ještě se uvidí, kam půjde, jednáme s vícero zájemci,“ citoval server digisport.ro gólmanova agenta Bogdana Apostua.

„Brzy bude jasněji, ale nebude to do průměrného týmu. Florin je rumunský reprezentant, navíc jeho nový zaměstnavatel musí splnit platové podmínky, které si jen tak někdo nemůže dovolit. Může přestoupit jen do významného klubu,“ pokračoval Apostu s tím, že jednání už pokročila.

Mezi hlavními zájemci o služby čtyřiatřicetiletého brankáře, jenž má ve Spartě smlouvu do roku 2023, je Kluž, což Nitův agent sám potvrdil. Ve hře je údajně také švýcarská Basilej či FCSB, bývalá Steaua Bukurešť, z níž Nita v lednu 2018 na Letnou přišel.

Sparta si jej vybrala jako nástupce Martina Dúbravky, kterého prodala do Newcastlu. Nita se okamžitě stal jedničkou, v sezoně 2018/19 odchytal většinu zápasů, ale na jeho pozici se začal prosazovat Milan Heča.

Nita chytal za trenéra Zdeňka Ščasného, pak i na začátku angažmá Václava Jílka, po nevydařeném utkání se Sigmou Olomouc (3:3) se ale přesunul na lavičku náhradníků a v sezoně 2019/20 paběrkoval. Na jejím konci se začalo spekulovat o Nitově odchodu, v předminulém ročníku se populární Rumun ale opět dostal do základní sestavy.

Svou roli si vychutnával, k pohotovým a důležitým zákrokům přidával sympatická gesta. Žil s týmem, běhával přes celé hřiště, aby se spoluhráči slavil vstřelené góly.

Loni na jaře podepsal ve Spartě nový kontrakt a začal pravidelně nastupovat také za národní mužstvo, jedničkou byl zprvu i pod koučem Pavlem Vrbou.

Pak však odnesl debakl 0:4 na Slovácku a nepomohl mu také otevřený rozhovor pro rumunská média, který poskytl loni v prosinci poté, co byl zvolen nejlepším fotbalistou své země.

„Už mě nerespektují,“ vadilo mu. „Nedostal jsem vysvětlení, proč už nebudu chytat. Ani nevím, co dál k tomu říct,“ prohlásil tehdy rumunský reprezentant.

Do brány už se nepodíval, postupně se propadl na pozici gólmana číslo tři. Nyní to vypadá, že velký oblíbenec sparťanských příznivců, který měl vlastní fanklub a na Letné pravidelně visela vlajka s jeho jménem, už další starty za pražský celek nepřidá.