Nita ukázal klid a zkušenosti, chválil pardubický trenér Kováč

„Ptali se mě, jestli bychom o něj nestáli. Já na to, že to je nemožné kvůli platu — a taky jsem měl pochyby, jestli by vůbec do Pardubic šel. Ale zkusili jsme to a měl zájem. Čekali jsme pak na vyjádření Sparty, zda je to vůbec reálné provést. Chci jí poděkovat, že nám v tom vyhověla. Na Nitově gáži se podílí z víc než 90 procent, jinak by tu rozhodně nebyl,“ přiblížil.

Nový pardubický gólman, který se na svém postu v kádru přidal k Jakubu Markovičovi a Viktoru Budinskému, byl v permanenci především v první půli, kdy měl liberecký Slovan místy drtivý tlak.

Ten pak sice opadl a Pardubice na chvíli převzaly iniciativu, ale krátce před pauzou šli domácí po vráceném rohu a doklepnutí od Otanjiho přece jen do vedení. Hned po přestávce však hostům vrátila optimismus do hlav situace, kdy si obránce Slovanu Plechatý srazil nešťastně nohou do brány Janoškův centr taktéž po rohovém kopu. Ukázkový „vlastenec“.

„Byl to zápas dvou poločasů,“ shrnul trenér Kováč. „V prvním se nám to brzy zkomplikovalo zraněním Ichy. Zvykali jsme si na tempo i na hřiště, které nicméně bylo na tyhle podmínky skvělé. Prohrávali jsme, vadilo mi, že jsme bojácní. Po přestávce jsme se hodně zlepšili, měli jsme možná i víc příležitostí dát druhou branku. Bod je ale zasloužený a bereme ho,“ ujistil.

Pro Východočechy, kteří na jaře pokračují v honbě za záchranou v nejvyšší soutěži, to je v součtu i se závěrem podzimu v řadě třetí utkání ze čtyř, v nichž pod Kováčem neprohráli. V tabulce ovšem i tak zůstávají poslední 16.

Jejich fanoušci by se teď každopádně měli uvést do stavu pohotovosti. Už za necelý týden, v sobotu 4. února od 18 hodin, totiž fotbalisté konečně otevřou zrekonstruovaný Stadion Arnošta Košťála atraktivní bitvou s vedoucí pražskou Slavií.