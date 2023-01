Musíme bodovat všude. Snad mančaftu pomohu ze srabu, doufá pardubický Nita

Domácí Slovan pardubickou defenzivu hned solidně zaměstnal; Nitovi při strážení brány pomohly i bloky stoperů, proti nebezpečnému Vyšinskému, který se řítil k dorážce, však musel vytáhnout tygří skok. Nakonec Nita inkasoval jen ve 40. minutě z kopačky Olatunjiho, a protože si Slovan krátce po poločase vsítil vlastence, mohl se při svém debutu za Pardubice s týmem těšit z remízy 1:1.

„Bylo to dobré, nepředvedli jsme špatný výkon. Jsem velmi rád, že jsem si po dlouhé době znovu zachytal. Doufám, že dokážu mančaftu pomoci dostat se z této těžké situace,“ narážel 35letý rodák z Bukurešti na průběžnou 16. příčku Pardubic v tabulce Fortuna ligy, která znamená přímý sestup. „Každý bod je pro nás důležitý, obzvlášť z venku. Zápas si v rychlosti rozebereme, ale už se musíme soustředit a pořádně připravit na příští utkání,“ pokračoval Nita, jenž před příchodem pod Vinici za Spartu nastoupil naposledy před rokem v lednu v přáteláku a pak se na Letné ocitl až někde na páté koleji.

Pokud jde o Pardubice, za čtveřicí obránců Kostka (už v 5. minutě nahradil zraněného Ichu), Vlček, Hranáč a Helešic si prý nemusel extra zvykat. Dirigoval si je podle okolností. „Kluky moc neznám, ale na komunikaci si nemůžu stěžovat. Je mi v podstatě jedno, kdo hraje přede mnou. Když vidím nebezpečí, tak jim křiknu, stejně jako například ve Spartě,“ líčil.

Do pardubického kádru přibyl právě včas, a nejen proto, že mužstvu trenéra Kováče se zkušený a kvalitní gólman určitě hodí. Už v sobotu od 18 hodin se totiž mimořádně atraktivním duelem s pražskou Slavií otevře zrekonstruovaný Stadion Arnošta Košťála.

„Pochopitelně jsem na něj zvědavý, ale zase tak důležité to pro mě není,“ prohlásil upřímně. „Musíme totiž bodovat všude. Proti Slavii to nebude nic lehkého, uděláme ale všechno pro to, abychom uhráli co nejlepší výsledek,“ slíbil.