Pomohou kurážné výlety Poulolovi do sestavy Sigmy? Gól poslal bratrovi do nebe

„Bylo to ramenem, to asi bylo vidět,“ přiznal klubovému webu. „Slámič perfektně odcentroval, skákal tam ještě Mojma Chytil, který to lehce tečoval, takže jsem byl překvapený. Nastavil jsem se ramenem a pak už jsem byl jenom šťastný, že z toho byl gól.“

Pocity štěstí se však v pětadvacetiletému rodákovi z Martiniku mísily. Hned si vzpomněl na svého zesnulého bratra, jemuž trefu poslal nataženou rukou do nebe. „Na začátku sezony jsem musel řešit tento nepříjemný osobní problém. Gól jsem mu věnoval.“

Poulolo z Martiniku zamířil v patnácti, na rozdíl od svých dvou bratrů, do věhlasné akademie Clairefontaine v Paříži. Technicky je tak zdatný. Kros, tedy diagonální pas, má nejlepší ze všech stoperů Sigmy. Útočné výpady si rovněž užívá. Ostatně práci s míčem piloval i ve španělském Getafe, kam se dostal přes francouzské kluby Olympique Alés a Arles.

Z rezervního týmu se probojoval do áčka, ve věhlasné La Lize ovšem naskočil jen na minutu v utkání proti Deportivu Alavés, další zářez přidal ve španělském poháru. Chtěl víc hrávat a tak si vybral Olomouc, jenže i na Hané třetí sezonu stále bojuje o místo. Zlepšil se v češtině, která jej dlouho limitovala. Lépe tak zapadl do týmu. S brazilskou partnerkou založil rodinu.

A teď doufá, že mu i šťastná trefa pomůže vylepšit si pozici. V základní sestavě nastoupil v ročníku popáté, musel si počkat téměř dva měsíce. Dalších pět startů přidal z lavičky. Mimochodem, v Ďolíčku navázal na úžasnou dělovku z dálky v minulé sezoně do sítě Pardubic. Jako když kopne kůň. „Je to skoro tak, že se mi v Ďolíčku pokaždé povede dát gól. Mám prostě Ďolíček rád, ale je to spíš jen shoda okolností,“ usmál se.

Daleko nebyl od zářezu také v předchozím kole, kdy naskočil na závěrečné minuty proti Slavii a blýskl se kurážným průnikem do vápna i krásnou kličkou, následnou střelu však brankář Kolář vyrazil. „Nevím, jestli si někdo z hráčů dovolil přešlapovačku ve vápně za celou sezonu. Nakonec to je střídající stoper,“ žasl olomoucký trenér Václav Jílek.

Poulolův zásah na Bohemce stačil Olomouci k remíze. Jílka ovšem musela zaujmout i další čísla svalnatého stopera. Podle Instat Indexu byl s hodnotou 247 nejlepším sigmákem na hřišti, ovládl vzdušný prostor, ve kterém vyhrál všechny čtyři souboje. „Bylo důležité, že se nám povedlo dát rychle gól. Věděli jsme, že Bohemka je dobrý tým. Hrát proti ní bylo vždycky těžké. Pokaždé je to hodně o soubojích, které je důležité vyhrávat. Měli jsme s tím trochu problémy, výkon mohl být lepší, ale zvládli jsme to, máme bod a to je nejdůležitější,“ cenil si plichty, po které Hanáci poskočili do elitní šestky, ačkoli od předposledního místa je dělí jen tři body.

Ve středu v Zápech budou chtít postoupit v tuzemském poháru, v sobotu pak doma proti předposlednímu Zlínu vylepšit bodovou sérii jako favorité klání. „V české lize se kromě týmů z horní trojky favorité určují velmi těžko. Je to ohromně vyrovnané. Téměř kdokoliv může kohokoliv porazit a platí to i pro Zlín. Zase to bude velmi těžký zápas. Možná na první pohled ne tak těžký jako třeba proti Slavii, ale určitě těžký,“ tuší Poulolo.

Vyrazí zase na ofenzivní výlet?