Poulolova podivuhodná pouť: místo zdravotnictví na Martiniku fotbal v Olomouci

„Ve Španělsku se klade velký důraz na technické provedení, v Česku zase na fyzickou kondici. I tohle mě posouvá,“ pochvaloval si bývalý hráč Getafe pro francouzský server Kreyoldiaspower.

Olomouc vs. Příbram Online reportáž v sobotu od 16 hodin

Na první pohled zaujme na hřišti atletickým pohybem, vnímáním prostoru či bílým potítkem na pravé ruce. Po odchodu Jemelky do Belgie obsadil místo uprostřed obrany po boku kápa Hubníka. Trenér Látal francouzského univerzála upřednostnil poslední dva zápasy před matadorem Benešem a nejspíš tak učiní i v sobotním domácím zápase s poslední Příbramí.

Poulolo je už ve třetí cizí zemi. Z Martiniku se v patnácti, na rozdíl od svých dvou bratrů, dostal do věhlasné akademie Clairefontaine v Paříži. „Měl jsem štěstí,“ cení si skromný sympaťák. „Pokud jste ve výběru Martiniku, jdete do Clairefontaine, aby si vás všimly větší kluby,“ vyprávěl pro bulletin Sigmy.

Plán B, pokud by nevyšel fotbal, měl chvalitebný: „Kdybych nehrál fotbal a zůstal na Martiniku, přál bych si uplatnit se ve zdravotnictví.“

Na to už nejspíš nedojde.

V jiném světě La Ligy

Přes francouzské kluby Olympique Alés a Arles-Avignon se dostal před dvěma lety až do Getafe. Z rezervního týmu se probojoval do áčka, ve věhlasné La Lize ovšem naskočil jen na minutu v utkání proti Deportivu Alavés, další zářez přidal ve španělském poháru.

„Příchod na hřiště La Ligy byl velmi emotivní, byl jsem vyloženě v jiném světě,“ ohlíží se. „V roce, kdy jsem podepsal první profesionální smlouvu v Getafe, mi zemřel dědeček. Matka byla smutná, takže chcete udělat něco dobrého, abyste jí udělal radost, ať je na syna hrdá. To, co mě udržovalo v chodu, byla moje rodina. Viděl jsem, že stojí za mnou. Přimělo mě to chtít pokračovat v práci na vlastní pěst, mít trochu větší vyzrálost, proto jsem se nevzdal,“ svěřil se francouzskému serveru.

Ve světě Barcelony, Realu Madrid a spol., mohl zůstat, ale cítil, že potřebuje víc hrát. „Chtěl jsem v kariéře udělat krok vpřed.“ Což v tuto chvíli pro něj znamená do Olomouce. „Getafe je velký klub, kde to mají mladí hráči těžké. Nastal tedy okamžik, abych mohl růst jinde.“

V Sigmě začal navzdory jazykové bariéře slibně, zatím komunikuje především španělsky a jako překladatel slouží spoluhráč Pablo González. „Pablo to pak řekne anglicky asistentovi, který zase česky trenérovi,“ usmívá se u rozhovoru pro sigmácký zpravodaj.

Aleš Čermák (vpravo) z Plzně běží s míčem, za ním Florent Poulolo z Olomouce.

S překladem tentokrát pomohl člen vedení klubu David Rozehnal se svou ženou Petrou. „A já jsem fanoušek PSG, kde David Rozehnal hrával například s Pauletou,“ považuje si VIP tlumočníka.

Na Hané si užívá skvělého startu do sezony, třetího místa v lize a dál se nekouká. „Soustředím se na Sigmu, dávám si postupné cíle.“ S brazilskou přítelkyní vyhlíží české Vánoce. „Je nám tu fajn, i když partnerce trošku zima.“