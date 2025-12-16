Chance Liga 2025/2026

Stínadla 2.0 se postaví zhruba za 1,5 miliardy. Úsporná varianta, říká šéf Teplic

Petr Bílek
Ondřej Bičiště
,
  10:30
Stínadla 2.0, další informace. Omlazovací kúra víc než půlstoletí starého stadionu, do kterého se zakousl zub času a nutně potřebuje elixír krásy, vyjde podle odhadů zhruba na 1,5 miliardy korun. Spolu s dalšími detaily přestavby, při níž půlka arény padne k zemi, to prozradili zástupci fotbalových Teplic.
Planeta Stínadla. Teplický fotbalový stadion v celé své kráse.

Planeta Stínadla. Teplický fotbalový stadion v celé své kráse. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Teplický stadion na Stínadlech.
Fotbalová Stínadla mají svůj oficiální název AGC Aréna podle sklárny, která je...
STÍNADLA Pohled z tribuny na ligové utkání domácích Teplic s Bohemians.
NAPLNĚNÁ STÍNADLA. Šlágr Teplic se Spartou si jen málokdo nechal ujít.
7 fotografií

„Když se staví nový stadion, částky jsou výrazně vyšší. Naše varianta je hodně úsporná,“ uvedl ředitel prvoligového klubu Rudolf Řepka.

Fotbalovou veřejnost navnadil novým stadionem poprvé před dvěma týdny v Ďolíčku při utkání s Bohemians 1905. Teď přidal další podrobnosti. Vizualizaci, na niž se nejen tepličtí fanoušci těší nejvíc, zatím ještě ne. Dolaďuje se s architekty a hotová bude v prvních měsících roku 2026.

Do čtyř let nová Stínadla! Teplice: Budeme rychlejší než Sparta nebo Ostrava

Stínadla letos oslavila 52 let, otevřela se v květnu 1973. Když do nich v 90. letech minulého století zatékalo, sklárna jako majitel pomohla s první rekonstrukcí. Novým majitelem je od jara společnost Accolade, což je pro přestavbu výhoda.

„Accolade je zvyklá investovat do nemovitostí, můžeme se opřít o její experty,“ kvituje to Řepka. „Máme téměř nakreslený stadion i tréninkové centrum v Modlanech. Do projektové dokumentace se dalo už cirka 20 milionů korun. Jedeme bomby! Zveřejněním jsme dostali pod tlak všechny, kteří na tom pracují,“ pousmál se funkcionář.

Ředitel teplického klubu Rudolf Řepka.

Tréninkové centrum v obci osm kilometrů od Stínadel má v kolonce dokončeno zanesen závěr roku 2027. „Zběsilé tempo,“ uvědomuje si Řepka. V Modlanech bude šest hracích ploch, z toho čtyři přírodní a dvě s umělou trávou, čtyři miniarény a jedno hřiště na plážový fotbal. Do budoucna snad i hala a ubytování pro akademiky.

„Do března chceme mít vše připravené v mašličkách a začít pracovat na povolení, které bychom do konce roku 2026 mohli dostat. A stavět začneme hned v roce 2027,“ maluje si ideální variantu ředitel severočeské fotbalové bašty.

Přestavba poběží za chodu. Nejdříve se zbourá malá, už nevyužívaná severní tribuna s výhledem na Krušné hory, tolik oblíbeným třeba zpěvákem Václavem Neckářem, fanouškem žluto-modrých. Místo ní se postaví budova, na kterou se nainstaluje velkoplošná obrazovka.

Stínadla skýtají úchvatný výhled. Když jsou plná, fotbal je jako velké divadlo. Malá tribuna je momentálně zavřená.

„V severní tribuně budou provizorní šatny pro domácí a hostující tým i pro rozhodčí po dobu, kdy se bude rekonstruovat hlavní tribuna,“ prozradil marketingový a PR ředitel sklářů Martin Kovařík.

I na hlavní tribuně se vyřádí demoliční četa, nová budova bude prosklená, předobrazem je přestavba stadionu v Jeně. První dvě etapy jsou klíčové, severní tribuna by měla být hotová do dvou let, hlavní do tří let. A tribuny Jih a Východ se dokončí do čtyř let; ty stát zůstanou. „Budou se jen odstrojovat až na sloupy, po jejich rekonstrukci se na ně všechno zavěsí zpět v novém hávu,“ sdělil Řepka.

Teplický stadion na Stínadlech.
Fotbalová Stínadla mají svůj oficiální název AGC Aréna podle sklárny, která je vlastníkem klubu. Svůj většinový podíl však nabízí k prodeji.
STÍNADLA Pohled z tribuny na ligové utkání domácích Teplic s Bohemians.
NAPLNĚNÁ STÍNADLA. Šlágr Teplic se Spartou si jen málokdo nechal ujít.
7 fotografií

Původní kapacita Stínadel se už dříve z 18 200 míst zmenšila o tisícovku, po faceliftu pojmou lehce nad 14 tisíc diváků. „Na hlavní tribuně totiž kapacita klesne z šesti tisíc na 1 200. Budou tam vipky, skyboxy, prémiová místa,“ osvětlil ředitel. „Naše vize je zůstat po dobu přestavby na Stínadlech, věříme ve vstřícnost Ligové fotbalové asociace. Snadné to nebude, stavební práce budeme muset na daný zápas zakonzervovat a pak je znovu rozběhnout.“

I proto je podle Řepky nejdůležitější načasování a synchronizace všech prací. Tedy jako první dostavět tréninkové centrum a celou mládež přesunout do Modlan. Pak A-tým odvelet do severní tribuny. „Nic se nesmí zpozdit,“ varoval šéf.

Čepičky, prskavky, výhra a Frťala se šel otužovat. Skauti Teplic vyrazí do Afriky

Další novinky? Zmizí stožáry umělého osvětlení, reflektory budou na střeše. Hlavní tribuna se přiblíží hřišti. Východní zůstane v půlce zalomená, jak dřív naplánovali architekti kvůli lepšímu výhledu. Přibude parkoviště pod tréninkovým hřištěm Mexiko, které se zvedne.

Nový majitel miliardář Milan Kratina už dřív hlásil: nejdřív mládež a zázemí, až pak sportovní rozmach. „Nechce se hned zviditelnit skrz fotbal, ale investovat. Věřím, že se stadionem předběhneme Spartu, která to má na 10 let, i Baník, ten má dostavět v 2030 až 2031. Věřím, že budeme i dřív než Brno. Soupeřit nakonec budeme s Bohemkou,“ tipuje Řepka.

Pozadí prodeje Teplic: ptal se Lutych, miliardáře Kratinu přihrál „Šváb“

Od stadionu si slibuje boom teplického fotbalu. „Vidím, jak se Hradec Králové díky nové aréně posunul. Je potřeba, aby to bavilo víc fanoušky, ale i hráče. Když jim ukážete hradecký stadion, chce se jim tam víc než na nějaký starý, oprýskaný. I divácký zážitek bude jiný než doteď. Můžeme se snažit, jak chceme, ale nemá to ten efekt. Od nové arény si slibujeme i vyšší výnosy.“

Teplický stadion od ledna neponese název AGC Aréna, hledá se nový zájemce o takzvané naming rights, po němž se pojmenuje.

Řepka: Pět milionů eur za posilu? Zatím ne

Na hráče typu mladoboleslavského útočníka Matyáše Vojty, o kterého se zajímá například Sparta, v Teplicích při posilování ligového kádru ještě minimálně pár let cílit nebudou.

„Jeho cenovka je nějakých čtyři až pět milionů eur, ani Plzeň takové peníze dávat nechce. Pro nás je to nereálné, prioritou je infrastruktura. Ale uvidíme za pět let, až bude hotová, možná potom také budeme dávat vyšší částky,“ naznačil Řepka, že investice do kádru se budou postupně zvyšovat.

Teď má ještě přednost rekonstrukce stadionu na Stínadlech a výstavba mládežnického centra v Modlanech, to jsou prioritní projekty nového majitele Milana Kratiny. „Přemýšlí realisticky, žádné hurá, koupíme šest topových hráčů a budeme se Slavií a Spartou bojovat o titul. Chce, aby klub stál na pevných základech, až pak můžeme přemýšlet, jestli budeme atakovat nejvyšší příčky,“ souzní s Kratinovou strategií Řepka.

Po ligovém podzimu desáté Teplice budou na přestupovém trhu ještě nějaký čas vystupovat skromněji, ale neznamená to, že se nebudou pokoušet přivádět zajímavé hráče. Talent Vojta na seznamu možných zimních posil není, ale figuruje na něm například ostravský útočník Tomáš Zlatohlávek.

Nojus Audinis (vlevo) z Teplic a Tomáš Zlatohlávek z Ostravy bojují o míč.

„Líbí se nám. Komunikujeme s Ostravou i jeho agentem,“ připustil Řepka zájem o pětadvacetiletého forvarda se 72 ligovými starty a 10 góly. „Už když hrál ve Vlašimi, zaujal nás. Hodil by se do struktury našich útočníků, pro soupeře je to nechutný hráč,“ přidává svůj postřeh sportovní ředitel Stěpán Vachoušek.

V zimní pauze chce přivést do každé řady nejméně jednoho nováčka. „Prioritou je útočník, klasická devítka. A hodně stojíme také o to, abychom udrželi Denise Halinského,“ zmínil stopera, jenž v Teplicích hostuje ze Slavie a podzim odehrál ve skvělé formě.

Jako kandidát po pozici 9 se jeví i Vachouškův syn Tadeáš, jenž jako host v druholigové Zbrojovce nasázel sedm gólů, ale pravděpodobně ještě zůstane v Brně. „Pro jeho sebedůvěru by to asi bylo lepší. Navíc tam ani nehraje klasickou devítku, spíš křídlo, kde mu to sedí víc,“ myslí si Vachoušek starší.

Teplice se nezaměřují jen na posílení kádru, postupně si pojišťují i stávající opory. Smlouvy už prodloužili devatenáctiletý talent z Nigérie John Auta i litevský obránce Nojus Audinis, nový kontrakt se chystá také pro kapitána Michala Bílka, se šesti trefami nejlepšího střelce podzimu.

Teplický Michal Bílek slaví gól do sítě Bohemians.

Končí naopak letní akvizice Hamza Ljukovac, bosenský křídelník se neprosadil. „Jeho angažování beru zatím za svoji největší chybu. Nesedlo mu to, nezachytil rychlost české ligy,“ vyčítá si přehmat šéf teplického sportovního úseku.

S hledáním nových tváří už klubu pomáhá analyticko-skautské oddělení, talenty chce objevovat v deseti ligách či v Africe. A dopékat je pak má kouč Zdenko Frťala, o kterém v Teplicích mluví jako o svém Fergusonovi. „Má absolutní důvěru, tento příběh bude ještě pokračovat. Patří sem, dokáže pracovat s mladými hráči. Už z několika vybrousil diamanty,“ oceňuje Řepka.

