Kapitán Ljevakovič po ostudě: Kouč za to nemůže, klidně skončím já

Výbuch jste vysvětlovali i fanouškům. Co tam zaznělo?

Před tribunou jsem říkal, že to po takovém zápase nemusí pokaždé odnést trenér. Za takový výkon beru zodpovědnost na sebe jako kapitán. Přestože jsem před měsícem podepsal smlouvu, klidně půjdu za vedením, ať mi ji ukončí. Aby přišli jiní hráči. A nemusel se pokaždé ukončovat trenér. Neměl na vybranou, postavil nejsilnější sestavu, nejzkušenější, a my mu to nevrátili. Jako kapitán se za to klidně postavím, ať to odnesu já a ne trenér.

Už potřetí během čtyř sezon jste končili sezonu těžkou rozpravou s fanoušky.

Sehrál jsem skoro všechny ty zápasy, loni s Brnem jsme taky na závěr udělali ostudu. Sezonu neumíme dohrát. Ani zápas. Když je to 0:2, nezklidníme to a neudržíme. Vypadáme jak nějací… nevím, je to ostuda.

Co vám fanklub říkal?

Chtěli od nás slyšet, co se děje. Chtěl jsem se postavit za trenéra, který za to nemůže. Vážně klidně skončím, ať přijdou noví hráči. Možná fanoušci budou natěšení na jiné hráče. Mimo hřiště víc neudělám, ani na hřišti, na něm jsme byli jak ryby.

Rozhodly dva góly za první čtyři minuty?

Před zápasem si řekneme, že jsme rádi, že jsme skončili ve střední skupině a že si to můžeme užít. A my z toho uděláme takovou ostudu. Když rychle dostanete tři čtyři góly a ještě červenou kartu, jste psychicky dole a nevěříte si. Šlo to rychle dolů.

Jak to vypadalo o přestávce v kabině?

Můžete tušit, že jsme tam seděli jak víte co... nikdo nepromluvil ani slovo. Pak jsme si říkali, abychom nedostali deset. Nakonec to vypadalo, že to klidně mohlo být. Nevěřil bych, že takový den se může stát. Ale je to fotbal. Hrál jsem ten zápas na Slavii, kde jsme vyhráli 7:0, pořád jsem nevěřil, že jsme to takhle sehráli. Dneska se to vrátilo. Prostě jsme to odnesli se vším.

Projevuje se váš úzký kádr?

Po takovém utkání si můžeme říct, že tam mohl klidně hrát nějaký dorostenec, možná by to vypadlo líp. Ale to se po zápase lehce řekne. Při respektu ke každému hráči, trenér to neměl čím oživit. Když někdo vypadne z formy, nemůže zůstat na lavičce. Musí přijít konkurence. My jsme byli na hřišti ti, kteří z toho udělali brambor. Trenér neměl na vybranou. Měli bychom se postavit a podívat se do očí. Já jako kapitán pro to neudělal nic. Klidně tu smlouvu můžu ukončit.

Potřebujete hodně posílit?

Už jsem říkal po zápase s Příbramí, že kádr je takový, jaký je. Buďme rádi, že jsme zachránili sezonu, že jsme se udrželi. Možná se teď hned musíme připravovat na další ročník. Aby se začalo něco dít. Nebylo to jen o dnešním zápase, veze se to posledních pět kol.

Vyrovnali jste rekordní výsledky v české lize. Bolí i tohle?

I kdybychom prohráli 0:5, je to pro mě ostuda. 0:8 je ještě větší. Sám jsem zažil takový pocit, když jsme vyhráli na Slavii 7:0, na jednou stranu jsem se cítil jako král a na druhou stranu jsem litoval hráče Slavie. A dneska jsem to poznal z druhé strany. O přestávce jsem říkal, že druhý poločas bude strašně dlouhý, že se budeme trápit. Ale že nikdo jiný než my to neodehraje.

Čeká vás krušný týden do odvety?

Otázka je, jak namotivovat hráče, aby vůbec do zápasu šli. Nevím. Můžeme poděkovat tomu nahoře, že jsme sezonu zachránili.