Posunuli jsme prešovský beton, tvrdil tvůrce teplického vzestupu Frťala

Skláři pod Frťalou získali už patnáct bodů z devíti zápasů a v záchranářské skupině se o čtyři vzdálili barážové zóně. Výhra nad Pardubicemi byla jubilejní pětistá teplická v ligové historii.

Prešovský beton je výraz ještě z federální ligy. Jak hráči reagovali?

Myslím, že pár kluků tohle město zná. Určitě nebyli na světě, když se to odehrávalo. Na rozdíl od Prešova my nikoho nezranili, nikdo neutržil žádné rány. V tomhle byl Prešov ještě víc nekompromisní.

Jak se stalo, že jste tři body museli ubránit?

Třicet minut jsme hráli fotbal, který jsme chtěli. Pak jsme šedesát minut ubránili, i když byly náznaky, že bychom se mohli dostat do zakončení. Občas se to na nás valilo. Kluci obětovali všechno úsilí, abychom byli úspěšní.

I na rohy to bylo 1:11, Pardubice vás tlačily.

Jsme si vědomi, co znamená hrát takové utkání. I proto možná měli kluci v hlavách strach, abychom body získali, když jsme vedli. Soupeř už neměl co ztratit. My udělali maximum co se týče defenzivy.

Svazovala vás i nervozita?

V první řadě Pardubice mají nadstandardní kvalitu, jejich herní projev patří mezi top 4 v naší soutěži. Kde se nacházejí, je možná pro ně nespravedlivé, ale fotbal nebývá spravedlivý. Šli jsme do zápasu tím, že můžou mít větší držení míče a věci, které z toho vyplývají. Nechtěli jsme se prezentovat tím, že budeme hodinu jen bránit, ale máme tři body, už bych se v tom nepatlal.

A jak vás těší, že hráči dřou naplno každý zápas? Dříve mívali výkyvy.

Je nemyslitelné, aby utkání neodehráli naplno. Pro kabinu je důležité, že vytvořili komunitu, kde vědí, že jeden hrábne za druhého. Že jsou to frajeři, kteří si uvědomí ať už svoji budoucnost, tak potažmo budoucnost klubu. Nedá se hrát týmový sport, pokud neodevzdáte na hřišti všechny síly nebo nezvednete prapor za někoho, komu se nedaří. Jsem rád, že to pochopili, a jsou za to odměněni body.

Příště hostíte poslední Zlín, před nímž máte náskok osmi bodů. Je záchrana blízko?

Nesmíme spadnout do pasti, že je hotovo. Ani náhodou. Dnes jsme utržili hodně ran, ale to nejdůležitější, body, tady zůstalo. Od úterý budeme všechno směřovat k zápasu se Zlínem, budou pohyby v sestavě. Mičevič dostal čtvrtou žlutou kartu a budeme připraveni, abychom ho nahradili.

Do sestavy se nevešel zkušený Tomáš Vondrášek, jak to bral?

Proti zápasu v Plzni nehráli čtyři kluci. A je důležité, aby hráči respektovali rozhodnutí trenéra. A nezpochybňovali, proč hraje nebo nehraje. Každý je připravený nahradit toho druhého. Věřím, že Tomáš to taky přijme. Kdyby ne, by byl sám proti sobě.

Střídajícího Babacara Syho jste po 14 minutách stáhl ze hry, což je nezvyklé. Proč?

Dostal žlutou kartu a já nechtěl riskovat.

O výhře rozhodl krásnou trefou kapitán Trubač. Co jste říkal jeho výkonu?

Trubi je odměněný za to, jak během mého působení v Teplicích pracuje, dře a dělá maximum pro úspěch týmu.