Pardubický obránce Toml: Hra je dobrá. Teď už to jen zúročit

„Sezona teprve začala,“ řekl 26letý obránce před utkáním, jehož výkop je naplánován na nedělní 16. hodinu v pražském Ďolíčku, dočasném pardubickém útočišti.

Pardubice - Liberec v neděli od 16 hodin ONLINE

„Uděláme všechno, aby se to změnilo a abychom poslední nebyli, a ty střely a herní převahu, kterou dosud v zápasech máme, proměnili v body,“ pokračoval Toml.

Start do třetího soutěžního ročníku mezi tuzemskou elitou je pro Pardubice opravdu mrzutý. Přestože na úvod v Praze s Českými Budějovicemi a poté i na trávníku mistrovské Plzně herně zanechaly velmi solidní dojem, 0:2 a 1:2 padly.

„Neviděl bych to nějak dramaticky, protože jsme předvedli dobré výkony. Vzal bych si z toho to pozitivní. Na naší psychice se to zatím nepodepisuje. Samozřejmě nás to mrzí, ale co se dá dělat... Jedním zápasem se to může otočit a my se budeme snažit o to, aby to byl už ten s Libercem,“ slíbil Toml.

Přibrzdit Slovan však nebude jen tak, toho si jsou on sám i jeho parťáci z týmu vědomi. Forvard van Buren dal minule Teplicím hattrick a mezi kanonýry se s teplickým Jakubem Urbancem dělí o čelo.

„Bude chtít tu formu prodat, ale měli bychom si dát pozor na celý liberecký mančaft. Jsou v laufu, vyhráli na Spartě (2:1), Teplicím nasázeli pět gólů (5:1)... Budou to chtít potvrdit,“ tuší Toml.

Diváci v Ďolíčku se prý mohou těšit na atraktivní fotbal.

„Myslím, že to bude zápas nahoru-dolů. Liberec má našlápnuto a my budeme chtít navázat na kvalitní hru z předešlých kol,“ řekl Toml.

Jeho novým spoluhráčem se čerstvě stal útočník z druholigové pražské Dukly Marek Červenka, jenž do Pardubic přibyl na hostování pro podzimní část sezony za mladého forvarda Davida Hufa, který míří opačným směrem.

„David stále patří k velmi talentovaným hráčům a věříme, že jeho růstu prospěje vyšší herní vytížení,“ uvedl na webu FK Pardubice jeho sportovní ředitel Vít Zavřel. „V Marku Červenkovi k nám přichází hráč, který má zkušenosti z ligového fotbalu. Rozhodně má potenciál našemu týmu pomoci,“ konstatoval manažer.