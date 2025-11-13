Chance Liga 2025/2026

Na vlastní žádost končí u pardubických fotbalistů tři členové realizačního týmu. Jedná se o asistenty Milana Černého s Tomášem Jablonským a kondičního trenéra Ondřeje Macha. Místo posledního jmenovaného přichází Tomáš Koukola, jenž dosud pracoval u béčka, kde zároveň plní roli kapitána.

Gólová radost pardubických fotbalistů. | foto: ČTK

„Kluci se rozhodli jít vlastní cestou, požádali nás, jestli mohou v reprezentační přestávce klub opustit. Došlo k vzájemné dohodě a všechny jsme uvolnili,“ vysvětlil sportovní ředitel Pardubic Vít Zavřel.

Všichni tři byli v klubu takřka přesně jeden rok, většinu času spolupracovali s Davidem Střihavkou, pod nímž Pardubice na jaře udržely prvoligovou příslušnost v baráži s Chrudimí.

Střihavka však před několika týdny skončil a Pardubice už vede Jan Trousil, jenž předtím působil jako asistent Miroslava Koubka v Plzni. S Trousilem přišel ještě Tomáš Polách a u týmu zůstal i Pavel Němeček, jenž se připojil v létě. Teď naopak dva asistenti končí.

Měl nabídku z Kypru, vybral si Pardubice. Analytik Thomas prodloužil smlouvu

„Chtěl bych klukům poděkovat za spolupráci. Přeji, ať se jim daří v jejich dalších trenérských kariérách. Celkově do života jim přejeme vše dobré,“ vzkázal Zavřel.

Třetím odcházejícím je Mach, místo něj se k A-týmu připojí kondiční trenér béčka a jiných mládežnických výběrů Koukola. Ten mimochodem ve svých třiadvaceti letech pravidelně za béčko nastupuje, a dokonce plní roli kapitána.

„Tomáš je v Pardubicích už poměrně dlouho a má k našemu klubu vztah. Přeji mu v jeho nové roli u hlavního týmu FK Pardubice hodně štěstí,“ doplnil Zavřel.

16. kolo

Kompletní los

15. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 15 9 6 0 29:11 33
2. AC Sparta PrahaSparta 15 9 4 2 28:16 31
3. FK JablonecJablonec 15 9 4 2 20:11 31
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 15 7 5 3 16:8 26
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 15 7 4 4 28:19 25
6. FC Slovan LiberecLiberec 15 6 5 4 25:16 23
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 15 6 5 4 24:20 23
8. FC ZlínZlín 15 6 5 4 19:16 23
9. MFK KarvináKarviná 15 7 1 7 24:26 22
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 15 5 4 6 13:16 19
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 15 3 4 8 21:35 13
12. FK TepliceTeplice 15 2 6 7 16:23 12
13. FK Dukla PrahaDukla 15 2 6 7 10:19 12
14. FK PardubicePardubice 15 2 6 7 16:27 12
15. FC Baník OstravaOstrava 15 2 4 9 8:19 10
16. 1. FC SlováckoSlovácko 15 1 5 9 6:21 8
Zobrazit více
Sbalit

