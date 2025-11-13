„Kluci se rozhodli jít vlastní cestou, požádali nás, jestli mohou v reprezentační přestávce klub opustit. Došlo k vzájemné dohodě a všechny jsme uvolnili,“ vysvětlil sportovní ředitel Pardubic Vít Zavřel.
Všichni tři byli v klubu takřka přesně jeden rok, většinu času spolupracovali s Davidem Střihavkou, pod nímž Pardubice na jaře udržely prvoligovou příslušnost v baráži s Chrudimí.
Střihavka však před několika týdny skončil a Pardubice už vede Jan Trousil, jenž předtím působil jako asistent Miroslava Koubka v Plzni. S Trousilem přišel ještě Tomáš Polách a u týmu zůstal i Pavel Němeček, jenž se připojil v létě. Teď naopak dva asistenti končí.
|
Měl nabídku z Kypru, vybral si Pardubice. Analytik Thomas prodloužil smlouvu
„Chtěl bych klukům poděkovat za spolupráci. Přeji, ať se jim daří v jejich dalších trenérských kariérách. Celkově do života jim přejeme vše dobré,“ vzkázal Zavřel.
Třetím odcházejícím je Mach, místo něj se k A-týmu připojí kondiční trenér béčka a jiných mládežnických výběrů Koukola. Ten mimochodem ve svých třiadvaceti letech pravidelně za béčko nastupuje, a dokonce plní roli kapitána.
„Tomáš je v Pardubicích už poměrně dlouho a má k našemu klubu vztah. Přeji mu v jeho nové roli u hlavního týmu FK Pardubice hodně štěstí,“ doplnil Zavřel.