Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Chance Liga 2026/2027

Icha si v Pardubicích chválí partu a vyhlíží mač s Krakovem: Bude to skvělá prověrka

Autor:
  7:25
Liberecký obránce Marek Icha skládá k zemi Emmanuela Ayaosiho z Karviné.

Liberecký obránce Marek Icha skládá k zemi Emmanuela Ayaosiho z Karviné. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Marek Icha na tréninku fotbalistů Pardubic,
Momentka z přípravného zápasu mezi Pardubicemi a Rapidem Vídeň.
Plzeňský Denis Višinský se ve skluzu snaží dosáhnout na dlouhý míč. V pozadí...
Liberečtí fotbalisté Marek Icha a Aziz Kayondo se radují z gólu.
9 fotografií
Fotbalisté Pardubic vyhlížejí závěrečné, v pořadí již čtvrté přípravné střetnutí na soustředění v Rakousku. Na stadionu v Eberstalzellu vyzvou ve čtvrtek od 15 hodin Cracovii Krakov čili 13. tým uplynulého ročníku polské Ekstraklasy.

Jedním z cílů pobytu Východočechů v rakouském Kothmühle, v malebném prostředí severního podhůří Alp, je pochopitelně i stmelení kolektivu. A tak hráči pod vedením trenérského štábu v čele s Janem Trousilem společně vyrazili na vodu — po nedělní remíze 2:2 v Pergu s Rapidem Vídeň si střihli rafty.

„Parta je tu skvělá už od začátku, ale tyhle teambuildingy tomu jenom pomohou. Je fajn, že tu na to byl čas,“ kvitoval univerzál Marek Icha, jedna z klíčových letních posil pardubického FK.

Tohle bylo určitě odreagování a zábava, ovšem jinak mančaft v Kothmühle a okolí především do úmoru dřel. „Únavu cítím, nebylo to vůbec lehké. Bude příjemné si po soustředění trošku odpočinout nabrat energii na začátek ligy,“ připustil Icha.

Liberečtí fotbalisté Marek Icha a Aziz Kayondo se radují z gólu.

Vynaložená energie nicméně podle 24letého borce, jejž koučové momentálně zkoušejí na stoperu (při svém prvním pardubickém angažmá obvykle běhával spíš na kraji zálohy nebo obrany), rozhodně nepřišla nazmar.

„Účel to určitě splnilo, byli jsme tu nějakých deset jedenáct dní. Uteklo to celkem rychle. Soustředění jsme plně využili; jsme rádi, že jsme to tu mohli takhle absolvovat,“ poznamenal Icha.

Snáz se jednalo s hráči i se soupeři pro přípravu, těší pardubického trenéra

Pomineme-li úvodní přátelák v Holicích při 120. výročí založení tamějšího klubu, kdy Pardubičtí protivníka z páté ligy smetli 17:0, je to zatím v jejich podání příprava plná remíz. S Opolím se rozešli 1:1, se Žilinou pak stejně jako s výše zmíněným vídeňským Rapidem, tj. 2:2.

Co scházelo k tomu, aby Východočeši svou aktuální bilanci 1-3-0 naklonili spíš do výher? Icha míní, že lepší nakládání s brankovými příležitostmi.

„V každém zápase jsme měli několik šancí, ale jejich proměňování je problém,“ konstatoval Icha. „Je třeba to lépe zvládat a ty situace využívat, i směrem k ligovým utkáním. A taky nesmíme dostávat hloupé góly,“ připojil.

Liberecký záložník Marek Icha se raduje ze svého gólu.

Lacino inkasované branky trenéra Trousila i hráče zlobily už v utkání se Žilinou. Proti Rapidu si Traoré vstřelil nešťastného vlastence na 1:1 a druhý gól soupeře padl až úplně na konci, v 90. minutě. Takže další mrzutost, která by se neměla stávat.

V posledním klání v Rakousku proti Cracovii Krakov chtějí být Icha a spol. v defenzivě nepochybně pozornější. Výkop v Nexus Areně v Eberstalzellu, což je městečko něco přes půl hodiny od Lince po dálnici A1 na Salcburk, je naplánován na čtvrteční 15. hodinu.

„Těším se hodně. Krakov hraje nejvyšší polskou soutěž, myslím, že to bude skvělá prověrka na konec soustředění,“ uvedl Icha.

Po návratu do Česka už Trousilovu skvadru čeká pouze generálka na trávníku v Jihlavě s tamější druholigovou Vysočinou (v sobotu 18. července od 16 hodin) a o týden později (v neděli 26. července od 20 hodin) se půjde v lize na věc — novou sezonu Pardubice odstartují derby duelem v Hradci Králové.

Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
9. 7. 22:00
Maroko
Španělsko
10. 7. 21:00
Belgie
Norsko
11. 7. 23:00
Anglie
Argentina
12. 7. 3:00
Švýcarsko
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
3:2
Egypt
Švýcarsko
0:0
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Nejčtenější

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Norové před čtvrtfinále s Anglií měnili hotel

Sledujeme online
Norský útočník Erling Haaland (vlevo) vede děkovačku po vítězném osmifinále s...

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

Pavouk MS ve fotbale 2026: program play off, kdo s kým bude hrát

Španělský záložník Rodri vede míč během utkání s Kapverdami.

Na fotbalovém mistrovství světa se odehrálo 1. kolo play off, do kterého postoupily vždy dva nejlepší celky ze všech dvanácti skupin a také osm mužstev z třetích míst. Podívejte se, jak vypadá pavouk...

Argentina - Egypt 3:2, obhájci otáčeli v závěru. Zářil Messi, rozhodl Fernández

Argentinský záložník Enzo Fernández slaví se spoluhráči gól do sítě Egypta.

Argentinští fotbalisté mohou nadále snít o obhajobě titulu mistrů světa. V osmifinále proti Egyptu zvládli v poslední čtvrthodině otočit skóre z 0:2 na 3:2 díky gólům Romera, Messiho a Fernándeze. Za...

Ostuda! Fotbalový svět tepe do Paraguaye. Tohle jsme od nich čekali, řekl Deschamps

Francouzský trenér Didier Deschamps se snaží držet Paraguayce od svých svěřenců.

Byl to pro ně zatím nejtěžší duel na světovém šampionátu. Ne kvůli fotbalovým dovednostem soupeře, ale kvůli jeho nesportovní taktice. „Zažil jsem toho už hodně, takže jsem hráče připravil. Očekávali...

Icha si v Pardubicích chválí partu a vyhlíží mač s Krakovem: Bude to skvělá prověrka

Liberecký obránce Marek Icha skládá k zemi Emmanuela Ayaosiho z Karviné.

Fotbalisté Pardubic vyhlížejí závěrečné, v pořadí již čtvrté přípravné střetnutí na soustředění v Rakousku. Na stadionu v Eberstalzellu vyzvou ve čtvrtek od 15 hodin Cracovii Krakov čili 13. tým...

9. července 2026  7:25

Baník Ostrava vyhrál v přípravě nad Lubinem, Zlín podlehl Hapoelu Tel Aviv

Obránce Karel Pojezný tahá v souboji o míč záložníka Lukáše Dvořáčka.

Fotbalisté ostravského Baníku porazili v letní přípravě polský Lubin 2:0. Zlín podlehl účastníkovi Konferenční ligy Hapoelu Tel Aviv 1:2, nepomohla mu ani první branka posily Daniela Šmigy. Nováček...

8. července 2026  13:51,  aktualizováno  21:03

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Norové před čtvrtfinále s Anglií měnili hotel

Sledujeme online
Norský útočník Erling Haaland (vlevo) vede děkovačku po vítězném osmifinále s...

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

8. července 2026  20:54

Egypt žádá vyloučení sudích: Diskriminace, některé záběry nechtěli ani posoudit

Rozhodčí Francois Letexier diskutuje s egyptskými fotbalisty.

Egyptská fotbalová asociace (EFA) požádala mezinárodní federaci FIFA, aby z mistrovství světa vyloučila rozhodčí, kteří podle ní zavinili porážku 2:3 s Argentinou v osmifinále. EFA uvedla, že podala...

8. července 2026  18:06

V ohrožení i rekord v půjčených kopačkách. Střelci se blíží bájné hranici, zvítězí Messi?

Argentinský útočník Lionel Messi slaví gól do sítě Egypta.

Za poslední měsíc zbořil už několik rekordů. Tak proč nepřidat další? Lionel Messi, na šampionátu v Americe ten nejobletovanější fotbalista ze všech, Argentinu přes všechny peripetie zatím donesl do...

8. července 2026  17:30

Běžecká velmoc. Češi na MS vládnou rychlostním průměrům, lítal hlavně Sojka

Alexandr Sojka v souboji s I Han-pomem z Jižní Koreje na MS ve fotbale.

Čeští fotbalisté jsou i po uzavření osmifinálové fáze mistrovství světa, které se po konci ve skupině neúčastní, týmem s nejvyšší průměrnou rychlostí. Záložník Alexandr Sojka mezi jednotlivci...

8. července 2026  17:28

Trable mistra Lea. Messi opět neproměnil na MS penaltu, bál se, že to všem zkazil

Argentinský útočník Lionel Messi po zahozené penaltě v utkání s Egyptem.

Měl obavy, že to spoluhráčům i celé Argentině zkazil. „Byl jsem na sebe strašně naštvaný,“ přiznal Lionel Messi. Na fotbalovém mistrovství světa každým zápasem překonává vlastní rekordy v počtu gólů,...

8. července 2026  15:01

Koubek, velká jména i bizarní konce. Kteří trenéři přišli na mistrovství světa o práci?

Český trenér Miroslav Koubek během utkání s Jihoafrickou republikou.

Vyhazovy, rezignace, vypršení smluv, odchody po vzájemné dohodě. Letošní fotbalový šampionát je kromě gólů a vynikajících výkonů hvězd bohatý i na konce trenérů. Nejde jen o Miroslava Koubka, o práci...

8. července 2026  13:13,  aktualizováno  13:46

Česká liga spouští oficiální verzi Fantasy. Chce prohloubit vztah fanoušků k fotbalu

V nové sezoně začne Fantasy Chance Liga

Bylo jen otázkou času, než na tenhle celosvětový fenomén naskočí také česká fotbalová liga. To se teď děje. Od příštího ročníku spouští oficiální verzi Fantasy Chance Ligy, v níž si budete moct...

8. července 2026

Fotbalové přestupy ONLINE: Arbeloa míří do Fulhamu, Kovařík zůstává v Bohemians

Sledujeme online
Álvaro Arbeloa, trenér Realu Madrid, v úvodním čtvrtfinále Ligy mistrů proti...

Sezony ve fotbalových ligách postupně končí a už se opět řeší, kdo změní působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online...

8. července 2026  12:27

Adepty na trenéra představí FAČR v srpnu. Měl by být moderní a mít úspěchy v cizině

Hostem pořadu Rozstřel je David Trunda, předseda FAČR. Pořad moderují Lucie...

Minulý týden se rozloučil s trenérem Miroslavem Koubkem, okruh jeho nástupců chce mít šéf českého fotbalu David Trunda k dispozici přibližně za měsíc. „Na srpnovém zasedání výkonného výboru, kolem...

8. července 2026  12:16

Plzeň je známé jméno v Evropě, míní Boháč. Proti Kodani byl jako na kolotoči

Liberecký útočník Lukáš Letenay v souboji o míč s karvinským obráncem...

Nastoupil s kapitánskou páskou, na hřišti vydržel šedesát minut, než ho vystřídal mladík Růžička. Záložník Sebastian Boháč má za sebou zápasový křest v dresu fotbalové Plzně, kam minulý týden...

8. července 2026  12:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.