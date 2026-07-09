Jedním z cílů pobytu Východočechů v rakouském Kothmühle, v malebném prostředí severního podhůří Alp, je pochopitelně i stmelení kolektivu. A tak hráči pod vedením trenérského štábu v čele s Janem Trousilem společně vyrazili na vodu — po nedělní remíze 2:2 v Pergu s Rapidem Vídeň si střihli rafty.
„Parta je tu skvělá už od začátku, ale tyhle teambuildingy tomu jenom pomohou. Je fajn, že tu na to byl čas,“ kvitoval univerzál Marek Icha, jedna z klíčových letních posil pardubického FK.
Tohle bylo určitě odreagování a zábava, ovšem jinak mančaft v Kothmühle a okolí především do úmoru dřel. „Únavu cítím, nebylo to vůbec lehké. Bude příjemné si po soustředění trošku odpočinout nabrat energii na začátek ligy,“ připustil Icha.
Vynaložená energie nicméně podle 24letého borce, jejž koučové momentálně zkoušejí na stoperu (při svém prvním pardubickém angažmá obvykle běhával spíš na kraji zálohy nebo obrany), rozhodně nepřišla nazmar.
„Účel to určitě splnilo, byli jsme tu nějakých deset jedenáct dní. Uteklo to celkem rychle. Soustředění jsme plně využili; jsme rádi, že jsme to tu mohli takhle absolvovat,“ poznamenal Icha.
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Snáz se jednalo s hráči i se soupeři pro přípravu, těší pardubického trenéra
Pomineme-li úvodní přátelák v Holicích při 120. výročí založení tamějšího klubu, kdy Pardubičtí protivníka z páté ligy smetli 17:0, je to zatím v jejich podání příprava plná remíz. S Opolím se rozešli 1:1, se Žilinou pak stejně jako s výše zmíněným vídeňským Rapidem, tj. 2:2.
Co scházelo k tomu, aby Východočeši svou aktuální bilanci 1-3-0 naklonili spíš do výher? Icha míní, že lepší nakládání s brankovými příležitostmi.
„V každém zápase jsme měli několik šancí, ale jejich proměňování je problém,“ konstatoval Icha. „Je třeba to lépe zvládat a ty situace využívat, i směrem k ligovým utkáním. A taky nesmíme dostávat hloupé góly,“ připojil.
Lacino inkasované branky trenéra Trousila i hráče zlobily už v utkání se Žilinou. Proti Rapidu si Traoré vstřelil nešťastného vlastence na 1:1 a druhý gól soupeře padl až úplně na konci, v 90. minutě. Takže další mrzutost, která by se neměla stávat.
V posledním klání v Rakousku proti Cracovii Krakov chtějí být Icha a spol. v defenzivě nepochybně pozornější. Výkop v Nexus Areně v Eberstalzellu, což je městečko něco přes půl hodiny od Lince po dálnici A1 na Salcburk, je naplánován na čtvrteční 15. hodinu.
„Těším se hodně. Krakov hraje nejvyšší polskou soutěž, myslím, že to bude skvělá prověrka na konec soustředění,“ uvedl Icha.
Po návratu do Česka už Trousilovu skvadru čeká pouze generálka na trávníku v Jihlavě s tamější druholigovou Vysočinou (v sobotu 18. července od 16 hodin) a o týden později (v neděli 26. července od 20 hodin) se půjde v lize na věc — novou sezonu Pardubice odstartují derby duelem v Hradci Králové.