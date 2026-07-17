Pardubice vstupují do nové éry. Mění logo, staví silnější tým a zlevňují vstupenky

Moderní logo znázorňuje nejen Pardubice, ale také pohyb koně či fotbalisty s míčem. „Pohyb znamená nezůstat na místě. Rychlost, týmovost a aktivita jsou naší cestou na hřišti i mimo něj. Nebáli jsme se velké změny, protože ambice si ji zaslouží,“ vysvětlil na páteční tiskové konferenci předseda klubu Vít Zavřel.
Změna oproti tradičnímu logu, které klub používal od svého založení, je značná. Pardubice přesto věří, že ji fanoušci přijmou. „To logo v sobě má všechno, co náš klub potřebuje. Takže já jsem nadšený,“ uvedl sportovní ředitel Pardubic Jiří Bílek. „Bude to asi pro mnohé nezvyk, ale přichází to ve správný čas. Myslím, že se to povedlo.“
Nová éra FK Pardubice začíná ❤️🤍 pic.twitter.com/2CW6Tn5FBb— FK Pardubice (@FK_Pardubice) July 17, 2026
Za novým logem stojí agentura TouchBranding, komunikační koncept pak vznikl v agentuře Concept One. Změna identity je však pouze jedním z prvních kroků, díky kterým chce být klub dobrým sousedem lidí z Pardubic. Dlouhodobá vize s názvem Kopeme pro Pardubáky totiž nemá být jen slogan, ale závazek klubu vůči celému městu.
Od nové sezony jdou fotbalisté proti obecnému trendu. Místo zdražování totiž zlevňují vstupenky a dělají tak fotbal dostupnějším.
Kromě toho plánují nový catering pro fanoušky a intenzivně finišují rekonstrukci Brány borců, kde vznikne fanzóna. „Přeji si, abychom přilákali na stadion co nejvíc Pardubáků. Chceme být součástí ulic, škol i sportovišť. Být dobrým sousedem,“ řekl Jakub Dlouhý, člen představenstva zodpovědný za marketing.
„Rádi bychom lidem nabídli nový druh zábavy, proto jsme pro fanoušky připravili řadu novinek nad rámec fotbalu. Chceme, aby se na Pardubicku žilo zase o něco líp, a pokud k tomu může přispět fotbal, pak přesně o to nám jde,“ dodal Dlouhý.
Ve spolupráci se silnými partnery chce klub ve svých projektech motivovat děti a rodiny k pohybu a propojit prvoligový fotbal s regionálními kluby.
Už na začátku května proto fotbalisté iniciovali podpis sportovního memoranda Pardubic, do kterého se zapojil také basketbal, plochá dráha a dostihový spolek. Osloveno bylo také hokejové Dynamo, které ale společnou podporu sportu ve městě odmítlo.
Posily? Icha, Traoré i střelec Drchal
Pardubice navíc staví silnější tým i na hřišti. „Chci, abychom byli pro každý tým nechutným soupeřem, kterého je těžké porazit,“ řekl trenér Jan Trousil.
Sportovní úsek pod vedením Jiřího Bílka udržel všechny opory včetně střelce Vojtěcha Patráka. Z Liberce se na východ Čech vrátil záložník Marek Icha, z pražských klubů pak dorazili obránce Mouhamed Traoré z Dukly či další střelec Václav Drchal z Bohemians.
„Naší cílem bylo udržet klíčové hráče a posílit na konkrétních postech, což se podařilo. Nebudu zastírat, že o některé naše tahouny byl zájem. Ale snažil jsem se to všechno odrážet, nemusíme totiž nikoho prodávat,“ uvedl Bílek.
Ve čtvrtek klub oznámil, že pustí na hostování do Jablonce útočníka Filipa Vechetu. A i nadále je ve hře několik odchodů a jeden příchod. „Nicméně z 95% máme kádr kompletní,“ podotkl Bílek.
Jak se Vám líbí dresy na novou sezónu? 👀 pic.twitter.com/YUK4TTMzvO— FK Pardubice (@FK_Pardubice) July 17, 2026
Pardubice vstoupí do nového ročníku v neděli 26. srpna východočeským derby na hřišti Hradce Králové. „Těšíme se, derby hned na startu je skvělé, snad nás dorazí podpořit co nejvíc fanoušků,“ vyhlíží Trousil.
Pikantní bude i domácí premiéra v neděli 2. srpna od 20.00, kdy do Pardubic zavítá další tým s novou identitou - Jablonec. Tuto sobotu 18. července od 16:00 pak vyběhnou Pardubice k ligové generálce na hřišti Jihlavy.