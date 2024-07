Pardubický výkop sezony na Spartě? Silný soupeř na úvod je někdy výhodou

Za prvé: Východočeši si silného soupeře mohou odškrtnout hned na startu a poté se „v klidu“ chystat na zápasy s vyrovnanějšími celky. A za druhé? Kdy jindy se pokusit překvapit obra než v době, kdy ještě nemusí být úplně sehraný. Byť totéž samozřejmě platí i pro Pardubice a o kvalitě šampiona není pochyb.

„Někdy je to výhoda, dostat takhle silného soupeře v prvním kole. Rozhodně to ale bude velmi těžký zápas, musíme mít dobře zvolenou taktiku, kterou bude potřeba plnit do puntíku a ještě k tomu přidat něco navíc. Klíčové bude prezentovat se týmovostí a individuální snahou každého z nás,“ mínil pardubický záložník Tomáš Solil.

Čtyřiadvacetiletý odchovanec klubu na Letné vyběhne s kapitánským céčkem. Po odchodu Michala Hlavatého a při očekávané absenci Pavla Černého jej kabina začátkem týdne ustanovila za svého nového šéfa. Alternujícím kapitánem bude zkušený Kamil Vacek.

„Obrovsky si toho vážím. Jsem rád, že celá kabina hlasovala společně a zvolila nás. Je to pro mě zadostiučinění a pocta. Musím teď potvrdit, že výběr byl správný. Ale na hřišti musí fungovat dobře celé Pardubice,“ přál si Solil.

Přitom nechybělo mnoho a 18. srpna mohl s Michalem Hlavatým proti Pardubicím nastupovat jako soupeř. Také on totiž měl možnost podepsat v Liberci.

Pohyby v kádru Přišli: Jan Kalabiška (Slovácko, přestup), David Šimek (Ml. Boleslav, přestup), Marzuq Yahaya (Opava, přestup), Adam Fousek (Brno, přestup), Jan Stejskal (Slavia, přestup), André Leipold (SV Lafnitz, Rak., přestup), Tomáš Polyák (Liberec, hostování), Pavel Zifčák (Olomouc, hostování), David Huf (Bohemians, návrat z host.) Odešli: Michal Hlavatý (Liberec, přestup), Bartosz Pikul (Chojnice, Po., přestup), Jan Halász (Meuselwitz, Něm., přestup), Petr Kurka, Bernardo Rosa (Vlašim, přestup, resp. hostování), Denis Halinský, Antonín Kinský, Marek Icha (všichni Slavia, konec host.), Kryštof Daněk, Ondřej Kukučka (oba Sparta, konec host.), Denis Donát (Ml. Boleslav, konec host.), Martin Chlumecký (Bielsko-Biala, Pol., konec host.), Matěj Helešic (Opava), Samuel Šimek (Chrudim, hostování)

„Dostal jsem nabídku a snažil jsem se co nejrychleji rozhodnout, ale přesto to chvíli trvalo. Jsem rád, že jsem zůstal v Pardubicích a domluvili jsme se (Solil v květnu podepsal novou tříletou smlouvu). Kapitánství je odměna,“ neskrýval spokojenost Solil.

Jako přední muž pardubického týmu ho povede do nové éry nazvané „Restart“. Už odpadly největší starosti s novým stadionem ve smyslu investic a podle šéfa Vladimíra Pittera se Pardubice budou pod vedením nových koučů Jiřího Saňáka a Marka Kuliče konečně moci soustředit primárně na kádr a na fotbal.

Přesto se ještě pár vrásek na čele objevuje. Především sportovnímu řediteli Vítu Zavřelovi, který už několik let v létě řeší jednu a tu samou otázku. Shání stopera.

„Největší cíl byl mít dva vlastní stopery, podařilo se sehnat jednoho – Davida Šimka z Mladé Boleslavi. Bylo tedy jasné, že někdo musí přijít na hostování. S dánským Midtjyllandem jednáme o Pablu Ortizovi, minulý týden se tady měl hlásit Denis Halinský, ale to nedopadlo. Něco bylo rozjednáno i s Plzní, ale té se zranili Jan Paluska s Lukášem Hejdou, takže nám taky nikoho nepošlou. Mohl bych tady vyprávět půl hodiny o tom, co se nám všechno přihodilo,“ neskrýval potíže Zavřel.

Nakonec uhnal Tomáše Polyáka z Liberce, aktuální podobu pardubického kádru však označil za polotovar. Popsal také okolnosti již zmíněného odchodu Michala Hlavatého do Liberce.

Jiří Saňák, nový trenér pardubických fotbalistů

„Kdybych to měl přirovnat k našemu soupeři, tak to bylo asi jako s Láďou Krejčím ve Spartě. Ta prodávat nemusela, ale přišla nabídka, tak prostě odešel. Míša byl náš lídr, měl kontrakt ještě na dva roky, ale už jsme cítili, že se chce posunout. Čekal jsem, že půjde do Baníku (i proto, že Ostrava nabízela Pardubicím víc peněz), ale nakonec šel za našimi bývalými trenéry do Liberce. A asi ho oslovilo i aktuální mediální postavení severočeského klubu,“ uvažoval Zavřel a dodal: „My makáme dál a chceme tým výhledově posílit.“