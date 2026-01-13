Fotbalové Pardubice už mají jen jednoho majitele. Kaprain dokoupil zbývající podíl

Tento krok výrazně zjednoduší dlouhodobý rozvoj klubu.
„Do klubu jsme v loňském roce vstoupili s jasně deklarovanými cíli – pomoci s okamžitým posílením kádru a stabilizací a následně dlouhodobě rozvíjet a podporovat dospělý i mládežnický fotbal a přilákat k němu nové fanoušky i partnery,“ vysvětluje za skupinu Kaprain v tiskové zprávě její ředitel pro fúze a akvizice Jaromír Štantejský.
Pardubice, které se na začátku sezony potácely na poslední příčce, jsou po podzimní části jedenácté. Pomohly k tomu posily i změna trenéra – Davida Střihavku nahradil Jan Trousil, jenž předtím působil jako asistent Miroslava Koubka v Plzni.
Od prosince, respektive ledna mají Pardubice také nového sportovního ředitele. Ze Slavie přišel Jiří Bílek.
„Věřím, že ten krátkodobý cíl jsme splnili a nyní se můžeme plně věnovat dlouhodobému rozvoji klubu. Stoprocentní vlastnictví klubu nám toto snažení usnadní,“ dodal Štantejský.
Kaprain je česká investiční skupina, kterou v roce 2013 založil a více než deset let rozvíjí Karel Pražák. V současné době má Kaprain aktiva v souhrnné hodnotě přesahující 50 miliard korun.
Patří mezi nejvýznamnější hráče na poli českého sportu. Kromě Pardubic vlastní ještě hokejovou Spartu či druholigové HC Letce Letňany a také dvě ledové arény v Praze – Ice Arenu Letňany a Ice Arenu Kateřinky.