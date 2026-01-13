Fotbalové Pardubice už mají jen jednoho majitele. Kaprain dokoupil zbývající podíl

Chance Liga 2025/2026

Fotbalové Pardubice už mají jen jednoho majitele. Investiční skupina Kaprain, která klub vlastní od konce léta, dokoupila zbývající pětiprocentní podíl od společnosti Merit Asset a tím dokončila sjednocení vlastnictví.

Fotbalisté Pardubic se radují z prvního gólu, který dali Baníku. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Tento krok výrazně zjednoduší dlouhodobý rozvoj klubu.

„Do klubu jsme v loňském roce vstoupili s jasně deklarovanými cíli – pomoci s okamžitým posílením kádru a stabilizací a následně dlouhodobě rozvíjet a podporovat dospělý i mládežnický fotbal a přilákat k němu nové fanoušky i partnery,“ vysvětluje za skupinu Kaprain v tiskové zprávě její ředitel pro fúze a akvizice Jaromír Štantejský.

Takový hráč se vždycky hodí. Pardubický kouč je z Hlavatého nadšený

Pardubice, které se na začátku sezony potácely na poslední příčce, jsou po podzimní části jedenácté. Pomohly k tomu posily i změna trenéra – Davida Střihavku nahradil Jan Trousil, jenž předtím působil jako asistent Miroslava Koubka v Plzni.

Od prosince, respektive ledna mají Pardubice také nového sportovního ředitele. Ze Slavie přišel Jiří Bílek.

„Věřím, že ten krátkodobý cíl jsme splnili a nyní se můžeme plně věnovat dlouhodobému rozvoji klubu. Stoprocentní vlastnictví klubu nám toto snažení usnadní,“ dodal Štantejský.

Sportovní ředitel Bílek opouští Slavii. Dle očekávání odchází do Pardubic

Kaprain je česká investiční skupina, kterou v roce 2013 založil a více než deset let rozvíjí Karel Pražák. V současné době má Kaprain aktiva v souhrnné hodnotě přesahující 50 miliard korun.

Patří mezi nejvýznamnější hráče na poli českého sportu. Kromě Pardubic vlastní ještě hokejovou Spartu či druholigové HC Letce Letňany a také dvě ledové arény v Praze – Ice Arenu Letňany a Ice Arenu Kateřinky.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 19 11 5 3 35:23 38
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 19 7 6 6 18:17 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 19 5 4 10 14:24 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 19 2 8 9 14:27 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
