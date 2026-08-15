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Chance Liga 2026/2027

ONLINE: Pardubice - Boleslav 1:0, domácí fotbalisty posílá do vedení Patrák

Autor:
Sledujeme online   16:37

Pardubičtí fotbalisté se radují z gólu Tomáše Solila v utkání proti Slavii. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Na východě Čech navazují na senzační skalp Sparty. Fotbalisté Mladé Boleslavi avšak čelí dychtivým Pardubicím, které stále čekají na první výhru. Zápas čtvrtého kola nejvyšší soutěže můžete od 17:00 sledovat v podrobné reportáži.

Pardubice neuspěly s Hradcem Králové, Jabloncem a ani ve třetím kole se Slavií. Spolu se Zlínem tak zůstávají na dně tabulky bez bodu.

Boleslav se nabudila vítězstvím na Artisu Brno, pak remizovala v Olomouci a před týdnem na svém stadionu senzačně zneškodnila Spartu, díky čemuž drží skvělou třetí příčku v tabulce.

Chance Liga 2026/2027
15. 8. 2026 17:00
Zápas probíhá
Pardubice : Ml. Boleslav 1 : 0
(1 : 0)
Góly:
10. V. Patrák
Góly:
Sestavy:
V. Neuman - T. Jelínek (46. M. Icha), S. Bammens, J. Trédl - E. Godwin, S. Šimek, T. Boledovič, T. Solil (41. J. Noslin) - M. Hlavatý, V. Drchal, V. Patrák (33. D. Smékal)
Sestavy:
J. Floder - D. Donát, M. Králik, O. Karafiát, M. Hybš - D. Kozel, J. Zíka, S. John, D. Langhamer, M. Šubert - J. Klíma
Náhradníci:
J. Šerák, M. Icha, D. Smékal, K. Vinicius, J. Noslin, D. Simon, E. Samuel, B. Sljubyk, J. Zima, M. Reil
Náhradníci:
V. Vorel, N. Penner, A. Kadlec, D. Mareš, M. Zachoval, J. Buryán, L. Letenay, J. Kolářík
Žluté karty:
18. E. Godwin
Žluté karty:
17.
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 3 3 0 0 11:2 9
2. FK JablonecJablonec 3 3 0 0 5:1 9
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 3 2 1 0 8:4 7
4. FK TepliceTeplice 3 2 1 0 9:6 7
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 3 2 1 0 4:2 7
6. FC Slovan LiberecLiberec 3 2 0 1 4:2 6
7. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 3 1 1 1 4:3 4
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 3 1 1 1 5:5 4
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 3 1 1 1 3:3 4
10. AC Sparta PrahaSparta 3 1 0 2 4:6 3
11. FC Baník OstravaOstrava 3 1 0 2 2:6 3
12. FC Viktoria PlzeňPlzeň 3 0 2 1 7:9 2
13. SK Artis BrnoArtis Brno 3 0 1 2 4:7 1
14. 1. FC SlováckoSlovácko 3 0 1 2 2:7 1
15. FK PardubicePardubice 3 0 0 3 2:6 0
16. FC ZlínZlín 3 0 0 3 1:6 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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