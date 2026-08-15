ONLINE: Pardubice - Boleslav 1:0, domácí fotbalisty posílá do vedení Patrák

Pardubice neuspěly s Hradcem Králové, Jabloncem a ani ve třetím kole se Slavií. Spolu se Zlínem tak zůstávají na dně tabulky bez bodu.
Boleslav se nabudila vítězstvím na Artisu Brno, pak remizovala v Olomouci a před týdnem na svém stadionu senzačně zneškodnila Spartu, díky čemuž drží skvělou třetí příčku v tabulce.
10. V. Patrák
V. Neuman - T. Jelínek (46. M. Icha), S. Bammens, J. Trédl - E. Godwin, S. Šimek, T. Boledovič, T. Solil (41. J. Noslin) - M. Hlavatý, V. Drchal, V. Patrák (33. D. Smékal)
J. Šerák, M. Icha, D. Smékal, K. Vinicius, J. Noslin, D. Simon, E. Samuel, B. Sljubyk, J. Zima, M. Reil
V. Vorel, N. Penner, A. Kadlec, D. Mareš, M. Zachoval, J. Buryán, L. Letenay, J. Kolářík
18. E. Godwin
17.