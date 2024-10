Pardubice poprvé trénovaly pod Střihavkou. Jako když jdete na první rande, říká

Všímaví fanoušci jej mohli poprvé zahlédnout už na sobotním ligovém zápase Pardubic s Baníkem Ostrava (2:3), po kterém skončil dosavadní trenér Východočechů Jiří Saňák s asistentem Markem Kuličem. David Střihavka si poprvé přijel prohlédnout svůj nový tým, který oficiálně převzal o pár dní později.

„Viděl jsem dobrý zápas a velký charakter týmu, což mě hodně potěšilo. Ale samozřejmě cítím prostor pro zlepšení, doufám, že se nám podaří co nejrychleji do týmu dostat moje principy, kterými se chci v lize prezentovat. Je to trochu jiný level než druhá a třetí liga. Celková situace je složitější než ve Slavii, ale věřím, že to bude fungovat a svůj fotbal do kluků navalím,“ přál si Střihavka, jedenačtyřicetiletý trojnásobný ligový šampion se Spartou, Slavií a Plzní.

Jaká je vaše trenérská filozofie?

Chtěl bych vidět ucelenou hru. Založenou na kombinaci a držení míče, žádné nevědomé věci v podobě nakopávaných balonů, dlouhých autů... Stát se to může, ale nemám to rád. Chci mít variabilní rozestavení a pevnou obranu a intenzitu v presinku. To jsou základní pilíře. Věřím, že hráče na to máme. Případně máme prostor na doplnění v zimě.

Nabízí se sáhnout do Slavie.

O ničem jsme se zatím nebavili, ale tohle spojení určitě může mít pozitivní vliv. Jsem přesvědčený, že dva tři hráči by do budoucna mohli přijít, ale je to jen na nich. Máme teď nějaké tři měsíce, abychom získali přehled a mohli do místního týmu zasáhnout, pokud bude potřeba.

Jak se vlastně vaše pardubické angažmá upeklo?

Ke konci týdne jsem dostal nabídku a dotaz, jestli by mě to vůbec zajímalo. Ve Slavii jsem měl rozdělanou dobrou práci, ale tohle je výzva. Zajímala mě hlavně proto, že mi bylo umožněno vzít si s sebou trenéry, kterým věřím. Šli jsme do toho.

Kouč David Střihavka na prvním tréninku v Pardubicích i se svým novým realizačním týmem. (29. října 2024)

Přivádíte si asistenty Milana Černého a Tomáše Jablonského. Byl to zásadní požadavek vůči vedení Pardubic?

Byl. Kluci jsou skvělí v práci a féroví v životě. V tomhle prostředí k sobě potřebujete lidi, kterým můžete věřit a oni vám. Ve fotbale nikdy nevíte, co se zrovna stane. A tenhle tým lidí bude stát vždycky za mnou a já za ním. Asi bych si tady dokázal poradit i sám, ale bez těchto kolegů bych tu nabídku nepřijal.

Jak složitá byla domluva se Slavií?

Ze začátku dost, protože to byl pro všechny velký šok. A Slavia musela udělat zásah do realizačních týmů. Pondělní rozlučka v kabině byla hodně emotivní, ale nakonec nám to všichni přáli a jsem přesvědčený, že si bez nás poradí.

Už jste mluvil o tom, co jste viděl v zápase s Baníkem, ale co první trénink pod vaším vedením?

Zavládlo hlavně prvotní nadšení, je jasné, že když přijde nový trenér, tak se chce každý ukázat a v žilách mu koluje okysličená krev. Viděl jsem dobrou intenzitu, ale snažil jsem se tým uklidnit. Nevalil jsem do něj žádné velké informace, na to je čas. Zítra hrajeme pohár v Zápech, takže se bavíme, jak namixujeme sestavu, abych měl čas všechny poznat.

Je pohárový zápas na úvod lepší, než skočit rovnou ligy?

Má to dvě roviny. Neuvidím hned kompletní první tým, protože kdybychom hráli pohárové utkání v ligové sestavě, tak nás to na dva dny rozstřelí a moc toho nestihneme před Bohemkou. Ale souhlasím, že člověk může trochu snáz přijít na nějaké věci, možná to pomůže.

Kouč David Střihavka na prvním tréninku v Pardubicích. (29. října 2024)

V lize jsou Pardubice předposlední, jaká je v týmu nálada?

Dnešní den byl pro všechny trochu nervózní, protože takováhle změna je vždycky náročná. Přirovnal bych to k situaci, když jdete poprvé na rande. Ale před tréninkem jsme pokecali a po prvních pár cvičeních jsme se rozjeli.

Co bude z vašeho pohledu následovat v nejbližších hodinách a dnech?

Jak už jsem říkal, tak se všechno seběhlo hodně rychle. Musíme teď dořešit nějaké základní věci, podmínky smlouvy, bydlení a věci s tím spojené, ale to jsou maličkosti. Kancelářské věci nemám moc rád, já se nejlépe cítím na hřišti. A těším se na to, co mě čeká.

Laso z ligy se neodmítá. Vnímáte angažmá v Pardubicích jako šanci se ukázat, třeba jako nedávno Radoslav Kováč?

Takhle to nevnímám. Moje kariéra jde přirozenou cestou a teď zkrátka přišla šance jít trénovat do ligy. Co bude dál, to neřeším. Dám tady do toho úplně všechno a uvidíme, kam se dostaneme. Ve fotbale nikdy nevíte. Já si jen přeji, aby veřejnost a zejména fanoušci v Pardubicích na hřišti viděli partu kluků, kteří drží za jeden provaz a hrají dobrý fotbal. Bude to těžké, ale tuhle výzvu přijímám.