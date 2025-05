Díky nejlepšímu umístění v historii klubu si proti Pardubicím zahraje Chrudim. Deset kilometrů vzdálený regionální soupeř, kam mohli poradci jezdit každý den klidně na kole.

„Nakonec to měli celkem jednoduché, ale na druhou stranu teď máme tolik informací, že musíme dát pozor, abychom hráčům předali jen to nejdůležitější a nezahltili jim hlavy,“ připustil pardubický kouč David Střihavka. „Má to svoje výhody i nevýhody, nicméně Chrudim to samozřejmě má úplně stejně. Oba týmy toho o sobě ví dost, rozhodovat bude jen aktuální forma,“ dodal Střihavka.

Právě proto v závěrečném utkání nadstavbové skupiny o udržení v Teplicích (prohra 0:3) nepostavil nikoho ze základní jedenáctky.

„Nemohli jsme si dovolit riskovat žádné zranění. Forma našich klíčových hráčů v posledních týdnech narůstala a potřebovali jsme je pošetřit,“ vysvětlil Střihavka.

První utkání baráže se totiž v pardubické CFIG Areně hraje už ve středu od 18 hodin. „Kdyby to bylo třeba až v sobotu, tak bychom měli dostatek času na regeneraci, ale takhle to jinak nešlo. Odveta je navíc hned v neděli, hrozilo tak přetížení hráčů, že by někdo vypadl během toho dvojzápasu,“ dodal.

Střihavku proto ani nemrzela vysoká prohra v nicneřešícím utkání. „Nastoupili za nás hráči, kteří v prvním týmu nemají takové vytížení nebo hrají za ‚béčko‘. První půli se prali statečně a měli i velkou šanci otevřít skóre zápasu, ale teď už se musíme rychle přešaltovat na baráž,“ opakoval Střihavka.

Pardubice si ji zahrají po dvou letech. V roce 2023 přehráli Příbram po venkovní výhře 2:0. Na zápas tehdy vyrazily tři autobusy fanoušků, letošní souboj s Chrudimí však bude mít ještě větší grády.

„Chystám se především po sportovní stránce, ale vnímám, že jde o regionální souboj, kolem kterého se děje spousta dalších věcí. Čekají nás krásné zápasy, půjde o všechno,“ těšil se Střihavka.

O úspěchu svého týmu nepochybuje. „Pomohly nám poslední týdny. Pro nás trenéry je baráž nová, ale přirovnal bych ji k situaci před dvěma lety, kdy jsme ve Slavii B dostali jasný úkol postoupit do druhé ligy. To bylo možná těžší, ale zvládli jsme to, takže určité zkušenosti s tlakem máme,“ uvažoval kouč.