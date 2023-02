Místo operace góly. Považanec zachránil trápícímu se Jablonci aspoň bod

Na konci podzimní části nastupoval jen sporadicky. Trápila ho totiž třísla a před startem zimní přípravy se zvažovalo, jestli nebude muset jít na operaci. Toto řešení nakonec padlo, zkušený záložník Jakub Považanec odtrénoval s fotbalisty Jablonce celý leden a vstup do jarní části se mu povedl parádně. V sobotu zajistil svému celku dvěma góly důležitý bod v utkání se Zlínem.

„Měl jsem už jít na operaci, ale tak nějak přes sílu jsem ji odložil. Zdá se, že jsem udělal dobře a doufám, že je to pro mě takový comeback,“ přeje si 32letý slovenský středopolař, který působí v jabloneckém klubu už od ledna roku 2017.

Jablonečtí měli vstup do bitvy dvou celků ze suterénu ligy dobrý, ale gól nedali a po dvou ojedinělých výpadech Zlína prohrávali v 52. minutě 0:2. Poté ovšem zvedl prapor Severočechů Považanec, který o šest minut později snížil, když chytře obelstil do té doby neprůstřelného brankáře Rakovana a z úhlu poslal balon do sítě.

„Vybojoval jsem míč na Fillovi, Šulcik (Pavel Šulc) mi ho krásně vrátil, šel jsem ze strany sám na bránu a hned jsem věděl, že si to potáhnu pravačkou a zakončím levačkou,“ popsal Považanec, který v české první lize odehrál celkem 252 zápasů a dal 17 branek. V 72. minutě, to už hrál Zlín bez vyloučeného Kozáka, měl poté lví podíl na vyrovnání: na hranici pokutového území vypálil z voleje a hostující Didiba tečí změnil směr letu míče, který zaplul do opačného rohu. Přestože Považancova střela mířila na branku, sudí Zelinka označil v oficiálním zápise gól jako Didibův vlastní.

Kuriózní bylo, že domácí hlasatel na Střelnici při obou Považancových zásazích napoprvé oznámil vždy jiného střelce. Nejprve vyzýval prořídlé tribuny ke skandování jména Vladimir Jovovič, poté Pavel Šulc...

Zlínský útočník Libor Kozák (vlevo) si zpracovává míč před Jakubem Považancem z Jablonce.

„Zaznamenal jsem to. Hlasatele tady máme nového, tak se asi budeme muset trochu lépe poznat,“ říkal s úsměvem Jakub Považanec. Domácí remíza je však pro Jablonec přece jen málo. V tabulce zůstal čtrnáctý a náskok na patnáctý Zlín je dál tříbodový. Očekávaný odskok výš se nekonal. „Za stavu 0:2 si už možná málokdo z nás myslel, že bychom to mohli ještě otočit. Ale tím prvním gólem jsme se dostali do zápasu, pak jsme měli enormní tlak, pomohlo nám i vyloučení zlínského Kozáka, vyrovnali jsme, ale na výhru už jsme nedosáhli. Remíza je podle mě ztráta,“ litoval Považanec.

Ztráta dvou bodů v boji o záchranu je pro jablonecké fotbalisty nepříjemná i vzhledem k tomu, že je nyní čeká náročný dvojzápas na stadionech soupeřů. Tuto sobotu hrají v Ostravě, příští neděli se představí na Letné proti Spartě.