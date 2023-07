Zapomeňte na poslední roky, začínáme od nuly, říká jablonecký trenér Látal

S razantně obměněným kádrem, na jehož složení už se také výrazně podílel, povede do nové prvoligové sezony fotbalisty FK Jablonec bývalý mnohonásobný český reprezentant a vicemistr Evropy z roku 1996 Radoslav Látal, jenž naposledy vedl druholigový polský celek Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Probil se s ním do baráže o postup do tamní nejvyšší soutěže, ale klub v ní neuspěl, proto se Látal domluvil na spolupráci s majitelem jabloneckého klubu Miroslavem Peltou.

„V případě postupu do Ekstraklasy jsem měl v kontraktu další prodloužení smlouvy. Majitel klubu měl sice zájem, abych zůstal dál i pro příští sezonu, ale já už jsem byl rozhodnutý. Nabídka pana Pelty byla konkrétní a zajímavá,“ uvedl 53letý nový kouč fotbalistů Jablonce, jenž na této pozici vystřídal Davida Horejše.

Radoslav Látal pózuje jako nový trenér fotbalistů Jablonce.

Jablonec zahájil letní přípravu 19. června, ale vaše jméno bylo oficiálně oznámeno až na konci měsíce. Proč?

V polském klubu jsem měl platnou smlouvu do 30. června, 26. června tam začaly tréninky a já jsem do poslední chvíle nevěděl, jestli tam ještě budu muset jet, nebo ne. Nechtěl jsem riskovat, protože mi ještě dlužili nějaké peníze, tak jsme nechtěli polský klub zbytečně provokovat, tam jsou na to hákliví. Proto jsme to oficiálně oznámili až 30. června, i když s Jabloncem už jsem byl v kontaktu dříve.

Jak moc pro vás byla tato situace nepříjemná?

Je fakt, že to nebylo úplně typické, ale já už nechci o mém bývalém klubu nějak mluvit. Bylo to jeho právo a až vlastně v sobotu po konci smlouvy jsem dostal potvrzení, že jsem volný.

Kdyby se vám povedlo dovést klub Bruk-Bet Termalica do první polské ligy, zůstal byste v něm?

Ano. V případě postupu do Ekstraklasy jsem měl v kontraktu další prodloužení smlouvy. Majitel klubu měl sice zájem, abych zůstal dál i pro příští sezonu, ale já už jsem byl rozhodnutý, že tam chci skončit.

Pojďme k Jablonci, proč jste zvolil zrovna nabídku majitele klubu Miroslava Pelty?

V první řadě řeknu, že pan Pelta mě oslovil už dříve, v době před baráží, kdy jsem nevěděl, jestli v Termalice zůstanu, nebo ne. Byli jsme spolu v kontaktu už delší dobu a do poslední chvíle čekali, jak to v Polsku dopadne. Ale řekl jsem mu, že když to nedopadne postupem do první polské ligy, tak zájem jít do Jablonce určitě mít budu.

Co bylo hlavním důvodem? Jablonci se minulé dvě sezony vůbec nepovedly...

...pan Pelta mi představil svoji vizi, že chce mančaft trochu předělat, dát mu jiný charakter, dovést nové hráče a na některých těchto věcech jsme už spolu předběžně pracovali, protože jeho nabídka byla konkrétní a zajímavá. A cítil jsem z toho, že mužstvo chce oživit, okysličit a dostat ho v tabulce výš. V předchozích letech Jablonec hrával v první šestce ligy, bojoval o evropské poháry a byl v nich pravidelně. V posledních dvou letech to nevyšlo, tým se nedostal tam, kam by měl asi patřit a ta vize je proto jasná: znovu hrát v první lize nahoře a být v kontaktu s tou první šestkou.

Aktuální jablonecká soupiska se proti uplynulé sezoně razantně proměnila, je v ní i početná skupina cizinců, je to právě to spojení s novou vizí majitele klubu Pelty?

To bych ani neřekl, prostě se nám třeba těžko hledali noví stopeři, které jsme chtěli do klubu přivést, a nakonec jsme zvolili Hurtada a Tekijaškiho. Oba to jsou velice kvalitní hráči a věřím, že nám oproti zápasům v konci minulé sezony, které jsem sledoval, pomůžou vylepšit defenzivu a budeme bránit lépe.

Je tedy podle vás v silách jabloneckého klubu po vašem příchodu a změnách v kádru vrátit se třeba až do top šestky české ligy?

Uvidíme. Momentálně mužstvo budujeme, přišla spousta nových hráčů a já jsem chlapcům řekl, aby zapomněli na to, co bylo v posledních dvou letech a že teď začínáme od nuly. Chceme tým konsolidovat a připravit ho tak, abychom byli schopni se v tabulce pohybovat nahoře.

V Jablonci prodloužil smlouvu jednačtyřicetiletý kapitán Hübschman, s nímž jste se potkali ještě i jako hráči. Co říkáte k jeho setrvání v týmu?

Ještě před podpisem mé smlouvy jsme měli s Tomášem debatu, vyjasnili jsme si podmínky, jak on si to představuje, jak já, a všechno jsme si řekli. Jsem rád, že zůstává.

Jak vnímáte náročný start ligové sezony, v němž odehrajete první tři zápasy venku?

Začátek je to těžký, protože u nás bude probíhat rekonstrukce hřiště a vyšlo to tak, že z prvních devíti zápasů budeme celkově hrát dokonce šestkrát venku. Je to tak nastavené, víme, že to bude složité, protože začátky sezon jsou vždy důležité, ale musíme se tím prostě poprat.