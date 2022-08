Oslaví Jablonec první výhru v sezoně? Na Střelnici dorazí Ostrava

„Je před námi těžký soupeř, který má hlavně směrem dopředu kvalitní mužstvo, což v každém zápase prokazuje. Ale my se chceme co nejlíp připravit, protože víme, že už potřebujeme v domácím utkání získat tři body,“ uvedl na klubovém webu jablonecký kouč David Horejš. „Pevně věříme tomu, že naše mužstvo má na to, aby konečně bodovalo naplno. Zápas bude hodně složitý, ale věříme týmu, který tady je, a že utkání zvládneme za tři body.“

V jabloneckém kádru už není odchovanec Vojtěch Kubista, jenž v týdnu zamířil do Mladé Boleslavi.

Start do sezony nevyšel ani Baníku, který dosud nasbíral čtyři body a je desátý. „Zachytil jsem, že Baník v Jablonci dlouho nevyhrál, ale já na to moc nedám. To je historie, kterou měnit nemůžeme. Díváme se dopředu pozitivně, každá série jednou končí. Všichni doufáme, že to teď zlomíme a že utkání zvládneme za tři body. Bude to o tom hrát dobře do defenzivy. Když budeme schopni hrát na nulu, případně jeden obdržený gól, k bodům to povede, protože směrem dopředu mužstvo má sílu a umíme být nebezpeční,“ tvrdí David Oulehla, asistent hlavního trenéra Ostravy Pavla Vrby.

Liberec míří na Moravu, čeká ho Slovácko

Liberečtí fotbalisté minule doma přišli o výhru nad Českými Budějovicemi až v posledních vteřinách a po remíze 1:1 jsou čtvrtí. Ztracené body chtějí získat zítra na hřišti silného Slovácka, účastníka skupiny Evropské konferenční ligy.

„Je to velmi těžký soupeř, který už dlouho prokazuje výbornou kvalitu, a teď to umocnil postupem do skupiny v Konferenční lize. Tým je dlouho pospolu a je to na souhře vidět. My jsme doma zbytečně ztratili dva body, takže se budeme snažit Slovácku to co nejvíc znepříjemnit a něco přivézt domů,“ přeje si Luboš Kozel, kouč Liberce.