Zorvan dodal „nechutné“ Sigmě lesk, teď chce cizinu. Nic flákat nebudu, slibuje

„Na stole má společně s obráncem Pokorným na Sigmu nadstandardní nabídku. Jejich přání, jelikož jim bude devětadvacet, je zkusit si zahraničí. Pokud jim to vyjde, nabídky z venku upřednostní a my budeme hledat jiné hráče,“ odkryl karty sportovní manažer prvoligové Olomouce Ladislav Minář.

Zda tedy Zorvan bude na Hané kopat i příští sezonu, dost možná teď neví ani on sám. „Nechejme to zatím plynout tak, jak to je. S trenéry a vedením jsme nějak domluvení. Já nejsem flink, který by na tréninku něco vypustil, protože ví, že mu končí smlouva. Trenér ví, co ode mě může očekávat, snažím se to splácet. Nevidím problém v tom, že mi smlouva končí, rozhodně na nic nebudu kašlat. Všichni necháváme na hřišti sto procent, a když někdo něco fláká, může skončit na tribuně,“ poznamenal Zorvan.

Sigmě se jeho přínos náramně hodí, trenér Tomáš Janotka z něj udělal hlavního exekutora standardních situací, což se ukázalo, jako trefa do černého. Výtečná kopací technika vynesla Zorvanovi bilanci čtyři góly a sedm asistencí za dvacet zápasů. Loni měl za celou sezonu 1+4.

„Na začátku sezony, když to bylo trochu rozběhlé, jsem říkal, že bych chtěl mít 6+10. Teď už to vypadá docela reálně, fakt bych se na tahle čísla mohl dostat. Hlavní je, abych byl prospěšný pro tým,“ povídal Zorvan.

Před každým zápasem běželi sedm kilometrů

Ve své kariéře prošel v první lize Hradcem Králové, Příbramí a Karvinou. Sigmu posílil v létě roku 2022 a pozici neměl vůbec jednoduchou. Dva měsíce po svém příchodu se zranil a po uzdravení se do hry dostával pouze z lavičky. A až letos pořádně ukazuje, proč Sigma drobnějšího blonďáka před léty z Karviné přivedla.

Jiří Fleišman z Ostravy a Filip Zorvan z Karviné jdou do souboje o míč.

Jeho hbitosti a umu si během podzimní části Chance Ligy dobře všimli také ligoví konkurenti Olomouce. „Upřímně, moc jsem si užil přípravné zápasy, kde mě nikdo neznal a mohl jsem si zahrát trochu víc než v české lize. Tady se zase vrací do módy, že se hráči zkoušejí vyřazovat. Přípravu jsem si užil, teď to byl návrat do reality,“ vyprávěl Zorvan po prvním zápase jarní části, v němž Olomoučané porazili v pondělí Plzeň 2:1. Sám Zorvan skóroval z penalty.

I na podzim se sigmákům podařil velký skalp, když vybojovali tři body na hřišti Sparty Praha. Poté ale čekali dalších šest zápasů na tři body. „Tehdy jsme měli sérii zápasů, kdy jsme nedohrávali v jedenácti lidech. Musíme se zaměřit na disciplínu a na to, co nás zdobí. Tedy fotbalová nechutnost, agresivita a soupeři nic nedovolit. A samozřejmě i my musíme něco předvést,“ velí Zorvan.

Nenechte se mýlit, i technik Zorvan plní fyzické nároky trenéra Janotky poctivě. To je gró současné Sigmy. „Neprozradím know-how trenéra, ale před každým přípravným zápasem jsme běhali sedmkrát kilometr. Jít po takové únavě do zápasu bylo náročné, po tréninku jsem býval hotový. Přišel jsem domů a prospal celé odpoledne,“ poodkryl Zorvan neúprosné drily.

Za Sigmu nastupuje nejvíc Čechů v celé lize

Ve středu hracího pole utvořil Zorvan trojlístek s buldoky Breitem a Spáčilem, kteří soupeřům na hřišti nedarují centimetr volného místa. I díky české ose se Olomouc může pyšnit zajímavou statistkou – přes 96 procent všech hráčů, kteří v aktuálním ligovém ročníku nastoupili za Sigmu do základní sestavy, byli Češi. Žádný jiný tým přitom nemá ani devadesát procent.

Jak to bude po příchodu tří zahraničních posil v zimním přestupovém období? „Myslím, že česká kabina by měla mí český charakter. Ale my se snažíme vždy poskládat nejsilnější možnou sestavu, a jestli to je národní mix, nebo výhradně čeští hráči, vychází z tréninku. Nikdo nemá nic jistého, kluci si musí sestavu zasloužit,“ řekl trenér Tomáš Janotka.

„Otázka je také, jak se hráči ze zahraničí dovedou adaptovat, což je hodně individuální. A v našich očích kluci, kteří k nám přišli, ještě nepřerostli naše hráče. Ale pro mě není důležité, jestli jde o českého hráče nebo cizince,“ dodal.

Olomouc se – i se Zorvanem – představí v neděli (15.30) v derby na půdě Baníku Ostrava. A po poskočení do top šestky ligové tabulky, chtějí sigmáci povzbuzení minulým výsledkem sbírat další body.