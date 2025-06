Na své bývalé kolegy ale 29letý záložník nezanevřel. Ve středu na hřišti v olomouckém Řepčíně poctivě sledoval přátelské utkání Sigmy s Trenčínem. „Nohy mě svrbí, to je jasné. Ale za nějaký čas už bude jasné, kam půjdu. A už snad taky brzo budu na hřišti,“ vykládal Zorvan po vítězství někdejších spoluhráčů.

Po třech sezonách vám v Sigmě vypršela smlouva. Existuje přece jen nějaká naděje, že byste tu ještě zůstal?

Upřímně, už asi ne. Člověk nemá nikdy říkat nikdy, ale nemělo by to být tak, že tu zůstanu. Už jsem se v hlavě se Sigmou rozloučil. Jsem rád, že se to stalo takovým stylem a tím, co se nám podařilo. Byla to nejlepší možná rozlučka, co mohla být. Přesto o vašem vztahu se Sigmou leccos napoví, že sledujete její přátelský zápas. Jsem rád, že kluky vidím v akci. Trávíme spolu hodně času. Každé ráno jsem s nimi na snídani, akorát oni se pak odpojí do kabiny. A já jdu buď na hřiště, nebo do posilovny. S kluky mám pravidelný kontakt, tak jsem se přišel podívat, jak válčí. Jsem rád, že je můžu vidět.

Fotbalisté Olomouce slaví vítězství v poháru.

Je těžké se připravovat individuálně?

To je na tom ta nejtěžší věc. Vůbec nevím, kdy budu startovat. Takže netuším, jestli mám být připravený na příští pondělí, nebo až na to další… Nechci někam přijet zavařený. Ale jsem rád, že mi Sigma vyšla vstříc, vyhověla mi a můžu se stále připravovat tady. Když jdou kluci na desátou do posilovny, tak já jsem s trenérem domluvený, že ji třeba v 9.50 opustím a jdu na hřiště, abychom se nepotkávali. Takže se tak s kluky střídám.

Nesvádí vás osamocené trénování k lajdání?

Já si užil týden volno, kdy jsem opravdu nic nedělal. Pak jsem začal pozvolna, abych se hnedka první týden nezatavil. Ale teď už jedu docela bomby, protože si myslím, že je důležité, ať už člověk přijde kamkoliv, aby byl dobře fyzicky připravený. V zahraničí asi nikdo nebude tolerovat, když tam dorazí nepřipravený hráč se jen tak vyprdět. To určitě ne. Navíc já mám ambici vydržet v zahraničí, co nejdéle to půjde, takže vím, že je nesmírně důležité hlavně to, jak bude hráč vypadat ze začátku.

Takže teď jste v situaci, kdy už nějaké nabídky ze zahraničí máte, ale ještě dál čekáte, co se vyvrbí, že?

Přesně tak. Něco tam je, mám i konkrétní nabídky, ale ještě to nechávám otevřené, jestli se neobjeví něco dalšího, co bychom chtěli.

Netlačí na vás týmy, co vám nabídku již představily, že se musíte rozhodnout?

Kluby jsou s mojí situací obeznámené. Dali jsme si jasné termíny. Jasně, jsem pod tlakem, ale obě strany mají pravidla, která jsme si stanovili.

Nicméně asi to není úplně to nejpříjemnější…

Jasně. Máte tam velké riziko, že tým může nabídku stáhnout, že nebude chtít čekat. V tom je to nejtěžší. Člověk neví, do kdy má říct finální rozhodnutí. Aby se mu něco nezavřelo, nebo naopak, aby mu něco neuteklo. A pak přeberete a nemáte nic. Takže proto jsme si nastavili nějaké datum, do kterého se musím rozhodnout. Pak je na mně, abych si vyhodnotil, jestli se může ještě něco otevřít, nebo ne.

Olomoucký záložník Filip Zorvan (vpravo) se snaží obejít ostravského Jiřího Boulu.

Předpokládám, že máte nějaké preference.

Já je mám. A doufám, že se podaří je naplnit. I když je to těžké...

A prozradíte směr? Alespoň geograficky.

Geograficky je to na východ. (usměje se) Asi není tajemství, že se snažíme cílit na Perský záliv. Ale poptávka je obrovská. Kdybyste se zeptal stovky hráčů z Evropy nebo Česka, jestli by tam šli hrát, tak vám devadesát z nich řekne, že jo. Proto vím, jak těžké je se tam dostat, a právě kvůli tomu ještě vyčkávám a nikde nejsem podepsaný. Pořád totiž věřím, že to vyjde tímto směrem.

Fotbalově by to byla asi docela změna, že?

Dneska se už každý může podívat, jak tam zápasy vypadají. Jo, nemají nějaké závratné tempo, není to tolik fyzické a soubojové, ale jsou tam velké nároky na techniku, aby hráči neztráceli míče. Takže po technické stránce by to bylo těžší než tady, kde je to zase náročnější fyzicky a kondičně. To jsou jednoznačně největší rozdíly.

Jak se na tenhle možný směr tváří rodina?

Byl by to skok. Žena mi dala volnost. Řekla, že dokud nebude malému deset let, můžu je tahat, kde chci. V tomhle jsem vyhrál jackpot, že nejsem tlačený ženou, že by mi nařídila: Tam ne, tam ne a tam vůbec. Jsem rád, že se mi přizpůsobí. Teď je to o tom zvolit správný směr a cestu, což je ve finále na mně. Žena mi k tomu určitě něco řekne, ale jsme domluvení, že ve finále to rozhodnu já. Byť možná s jejím nějakým dovětkem. (smích)

Po uplynulé sezoně jste se na začátku měsíce poprvé dostal do seniorského národního týmu. Jaká to byla zkušenost? Trenér Ivan Hašek pak schytal poměrně slušnou vlnu kritiky za to, že vám proti Černé Hoře a Chorvatsku nedal ani minutu.

Musím říct, že já si sraz užil. Byl jsem rád, že jsem tam vůbec mohl být. Když se na to dívám zpětně, možná oba zápasy byly na to, abych tam šel. Zvlášť když se ke konci střídalo. Ale že bych to měl trenérovi za zlé? To určitě ne. Já byl fakt rád, že jsem mohl nasát tu atmosféru, potrénovat s kluky, vidět, co zlepšit, porovnat se s nimi. Zjistíte, v čem jste třeba stejní, vidíte, jak se připravují na trénink, na zápas. Takže jsem rád, že jsem to absolvoval. Byla to fajn zkušenost na konci skvělé sezony.