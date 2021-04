Musíme sbírat opravdu všechny body, co jdou, ví příbramský záložník Zorvan

Naposledy o víkendu. Příbram podlehla doma Olomouci 0:2, v prvoligové tabulce zůstává poslední, osm kol před koncem ztrácí na záchranu devět bodů.



Proti Hanákům to dlouho stálo 0:0, až si v 75. minutě nešťastně vstřelil vlastní branku středopolař Filip Zorvan. „Myslím, že už se nedalo nic dělat. Balon mě prudce trefil a odrazil se za čáru,“ popsal svůj pohled na klíčový okamžik příbramský záložník.

Takže nešťastná porážka?

Řekl bych, že se jednalo o vyrovnaný zápas, v němž to bylo o prvním vstřeleném gólu. Bohužel nás po naší chybě vybrejkovali, což by se doma asi nemělo stávat. Inkasovali jsme a prohráli jsme.

Ta vaše vlastní branka padla po dlouhém sprintu zpět do obrany.

Nevím, kolikrát v kariéře jsem se v podobné situaci ze své pozice vrátil až do malého vápna. A když se vrátím, takhle to skončí. Mrzí mě to, klukům jsem se omluvil, ale opravdu jsem byl spíš trefený.

Zdálo se, že by míč nešel do branky. Váš odhad?

Myslím si, že míč původně opravdu letěl mimo branku, ale za mnou ještě dobíhal hráč Olomouce. Takže by měl šanci balon umístit.

Proč se Příbrami příliš nedařilo ohrozit branku soupeře?

Kombinovat se příliš nedalo, byla to spíš nakopávaná, s čekáním na chybu. Tu jsme bohužel udělali my, a proto jsme bez bodu.

Zůstáváte poslední a konec ligy se blíží. Co s tím?

Zápasů už příliš nezbývá, ale musíme si říct, že už máme ty nejtěžší soupeře za sebou. Teď nastanou zápasy, v nichž bychom měli dokázat bodovat, což bylo vlastně už dneska a s Olomoucí nám to bohužel nevyšlo. Doufáme, že se to zlomí v příštích kolech, už musíme sbírat opravdu všechny body, co jdou.

Dokážete přiblížit, jaká je ve vaší situaci nálada v kabině?

Strašná. Taková série bez vítězství (15 kol) nikomu nepřidá. Ale bojovný postoj převládá. Pořád se s tím ještě dá něco udělat.