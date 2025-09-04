Chance Liga 2025/2026

Reakce na Beranův odchod a konec čekání na angažmá. Jablonec podepsal Zorvana

Záložník Filip Zorvan se po vypršení smlouvy v Olomouci stal posilou fotbalistů Jablonce. Devětadvacetiletý hráč podepsal na Střelnici tříletý kontrakt. Severočeský klub to uvedl na svém webu.
„Museli jsme reagovat na odchod Michala Berana. Šance získat Filipa Zorvana se nám velice líbila, a proto jsme se jí chopili. Jsme moc rádi, že jsme ho získali,“ řekl sportovní ředitel Zdeněk Koukal. Reprezentační nováček Beran přestoupil v úterý právě do Olomouce.

Zorvan má za sebou životní sezonu, kterou podtrhl ziskem domácího poháru s Olomoucí. Ve finále se Spartou přispěl k výhře 3:1 dvěma góly, v lize pomohl Sigmě k šestému místu pěti brankami a 10 asistencemi.

Už po triumfu v MOL Cupu naznačil odchod z Hané, kde mu v létě vypršela smlouva. Od té doby byl bez angažmá.

Milionář mezi miliardáři. Novým majitelem Jablonce se stane podnikatel Střeštík

V Olomouci působil tři sezony, v minulosti hrál za Karvinou, Příbram nebo Hradec Králové. V nejvyšší soutěži si dosud připsal 154 startů a 10 branek.

V červnu se Zorvan dočkal premiérové pozvánky do národního týmu, oba kvalifikační zápasy o postup na mistrovství světa 2026 strávil na lavičce.

Jablonec je momentálně v lize třetí. Svěřenci trenéra Luboše Kozla spolu s vedoucí Spartou a obhájcem titulu Slavií jako jediní v sedmi zápasech nejvyšší soutěže neprohráli.

