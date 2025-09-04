Reakce na Beranův odchod a konec čekání na angažmá. Jablonec podepsal Zorvana

„Museli jsme reagovat na odchod Michala Berana. Šance získat Filipa Zorvana se nám velice líbila, a proto jsme se jí chopili. Jsme moc rádi, že jsme ho získali,“ řekl sportovní ředitel Zdeněk Koukal. Reprezentační nováček Beran přestoupil v úterý právě do Olomouce.
Zorvan má za sebou životní sezonu, kterou podtrhl ziskem domácího poháru s Olomoucí. Ve finále se Spartou přispěl k výhře 3:1 dvěma góly, v lize pomohl Sigmě k šestému místu pěti brankami a 10 asistencemi.
Už po triumfu v MOL Cupu naznačil odchod z Hané, kde mu v létě vypršela smlouva. Od té doby byl bez angažmá.
V Olomouci působil tři sezony, v minulosti hrál za Karvinou, Příbram nebo Hradec Králové. V nejvyšší soutěži si dosud připsal 154 startů a 10 branek.
V červnu se Zorvan dočkal premiérové pozvánky do národního týmu, oba kvalifikační zápasy o postup na mistrovství světa 2026 strávil na lavičce.
Jablonec je momentálně v lize třetí. Svěřenci trenéra Luboše Kozla spolu s vedoucí Spartou a obhájcem titulu Slavií jako jediní v sedmi zápasech nejvyšší soutěže neprohráli.