Nabídka nebyla snad jen z Grónska, říká jablonecká posila Zorvan

  16:00
Fotbalový osud bývá někdy hodně vrtkavý, což dokazuje případ Filipa Zorvana. V květnovém finále MOL Cupu přispěl dvěma góly k triumfu Olomouce nad Spartou 3:1 a tím na dálku odstřihl Jablonec z evropských pohárů. A nyní se stal jeho posilou, aniž by si za Sigmu v Evropské či Konferenční lize zahrál.
Filip Zorvan na tréninku české reprezentace.

Filip Zorvan na tréninku české reprezentace. | foto: Profimedia.cz

Jan Navrátil objímá Filipa Zorvana po jeho druhém gólu ve finále, s gratulacemi...
Rozhodčí v diskuzi s olomouckými hráči.
Olomoučtí hráči slaví trefu Filipa Zorvana.
Ostravský záložník Tomáš Rigo (vpravo) v souboji s Filipem Zorvanem
12 fotografií

„Musím říct, že když jsem přišel do jablonecké kabiny, tak jsem tu narážku hned párkrát slyšel: To je on, kdo připravil Jablonec o poháry! Proto doufám, že to klukům, kteří zatím jedou skvěle, nějak vrátím, naskočím do toho a pomůžu jim dosáhnout na ty cíle, mezi kterými je i postup do evropských pohárů,“ říkal 29letý záložník Filip Zorvan, jenž se po konci minulé velmi úspěšné sezony připravoval individuálně v Olomouci, žádnou z nabídek ze zahraničí si nakonec nevybral a zakotvil v ambiciózním Jablonci.

Jaké pro vás bylo letní období bez angažmá a možnosti hrát zápasy?
Bylo to dlouhé, ale v zápřahu jsem byl pořád, protože jsem v Olomouci trénoval s jedním koučem z B-týmu a využíval jsem i služby kondičního trenéra. Ten mi nastavil program tak, abych dělal podobné věci jako tým, takže po této stránce jsem připravený dobře. Samozřejmě to ale nebyl ten týmový trénink jedenáct na jedenáct, takže ještě chvilku asi budu funět, ale základ mám. Tím bych chtěl moc poděkovat Sigmě, že mi dala možnost připravovat se v jejím areálu a využívat všechny pomůcky na trénink.

Jak jste to prožíval, když jste čekal na vytoužené angažmá v cizině, ale pořád se nic neuzavíralo?
Nějaké nabídky byly, musím říct, že i hodně konkrétní, ale ani jednou se úplně nepotkaly ty tři strany - fotbal, destinace a peníze. My chceme být jako rodina všude spolu, takže jsem musel zvažovat všechny možnosti, které přišly na stůl. Byla třeba jedna nabídka a kdybych tam po jednom podpisu vydržel celé ty tři roky, tak bych si potom mohl už jen dát doma nohy nahoru a kouřit dýmku. Ale nebylo to ideální prostředí pro rodinný život, tedy s manželkou a čtyřletým synkem. Další možnosti také nebyly podle představ, ale byl jsem nastavený tak, že nechci nic uspěchat a že to můžu ještě risknout a počkat si na to, co opravdu chci. Ale nakonec to dopadlo tak, že jsem zůstal v Česku.

Reakce na Beranův odchod a konec čekání na angažmá. Jablonec podepsal Zorvana

Můžete přiblížit, odkud jste dostával nabídky?
Můžu říct, že jsem byl v kontaktu snad s každým kromě Grónska (úsměv). Od okolních zemí přes východní a jižní Evropu, bližší i vzdálenější Asii až po Austrálii. S někým jsem se bavil konkrétně, s někým si jen volal, ale jak jsem už řekl, nepotkaly se ty tři strany. A když se má udělat takové velké životní rozhodnutí, tak o tom člověk musí být fakt přesvědčený, aby tam šel nadšený a spokojený a že se mu splní to, co chtěl. Nechtěl jsem nic tlačit přes sílu a vzít třeba rodinu někam, kde se bojuje, nebo je tam nejistá situace. A nechtěl jsem být někde třeba tři měsíce sám a pak jen týden s rodinou, to by pro mě nedávalo smysl, i když bych se možná mohl zajistit do konce života.

Nebyla nakonec ve hře i možnost setrvat v Olomouci a zahrát si v evropských pohárech?
Šance na to byla. Ještě před dopsáním soupisky na Konferenční ligu jsem se tam bavil s vedením. V ten den, kdy jsem se měl rozhodnout, jsem šel spát s tím, že zvolím Olomouc, ale ráno jsme si to se ženou vyhodnotili tak, že je už ten čas udělat krok dál. V ten moment jsem si najednou nedokázal představit, že bych měl zase nastoupit do stejné kabiny mezi ty stejné kluky, i když jsem je měl rád stejně jako celý realizák i sportovního manažera pana Mináře a další. Ale zkrátka mi došlo, že bych vlastně nic nezměnil a já jsem tu životní změnu chtěl.

Co rozhodlo pro angažmá v Jablonci?
Rychlé jednání a takový ten správný tah na bránu od vedení Jablonce a jsem rád, že ta nabídka odsud přišla. Zaujal mě ambiciózní kádr v čele s trenérem Kozlem, který mi sám dvakrát volal a ukázal mi tím jasný zájem. Navíc jsem viděl skoro všechna dosavadní utkání Jablonce v lize a neznám člověka, kterého by jeho zápasy nebavily. Tým má svůj atraktivní a variabilní styl hry, který dokáže měnit, někdy je dominantní, někdy je zase níž, dokáže měnit rozestavení a tempo hry. Ve svém věku jsem si už dokázal vyhodnotit, co by mi mohlo sednout, že by to mohlo do sebe zapadnout a že bych tady mohl být fotbalově šťastný. A už v těch prvních trénincích jsem poznal, že důraz je kladený hlavně na kombinaci a aktivitu, což mi vyhovuje.

Jan Navrátil objímá Filipa Zorvana po jeho druhém gólu ve finále, s gratulacemi se řítí i další olomoučtí hráči.

Vnímáte, že přicházíte jako náhrada za Michala Berana, který z Jablonce odešel právě do Olomouce?
On hrál o trošku níž než já. Ale nějaké záměry, že bych se měl pohybovat v tom středu hřiště, jsou. Trenér to naznačoval, kde bych měl působit, ale to bych nechal spíš na něm, aby se k tomu třeba později vyjádřil sám, jaké má se mnou přesně plány.

Kdy vás Jablonec poprvé oslovil? Bylo to v souvislosti s Beranovým možným odchodem?
Ano, někdy ve dnech, kdy se začaly objevovat zprávy o té finančně bláznivé nabídce Olomouce. A tehdy se to začalo nějak řešit a propojovat. Myslím si, že kdyby Beran neodešel, tak ta možnost jít do Jablonce by pro mě nebyla.

Co říkáte na to, že vaše bývalá Olomouc dala takřka 75 milionů korun za hráče z české ligy?
Názor na to mám... Musím říct, že ten trh se trošku zbláznil. Ty peníze jsou astronomické, spíše jsem si říkal, že kdyby to bylo za ofenzivního hráče ve formě, jako byl třeba před rokem Honza Kliment, nebo někdo takový, tak bych to asi pochopil o trošku víc.

V minulé sezoně jste pomohl do Evropy Olomouci, takže máte stejný cíl i s Jabloncem?
To by byl úplně ideální scénář, ale není to o mně. Jablonec ten rok a kousek šlape výborně, hráči jsou na sebe skvěle napojení, vazby jsou vidět a já doufám, že bych mohl být dalším dílkem, který tomu pomůže.

