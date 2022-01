Za fotbalem bych šel klidně až do Japonska, říká záložník Zorvan

„Hlavně jsme rád, že jsem vydržel celý zápas,“ řekl Zorvan po středeční výhře Karviné nad Prostějovem 1:0 v zimní Tipsport lize.

Co mu utkání ukázalo?

„Že fotbal je furt těžký, žádný soupeř není snadný a Prostějov to potvrdil,“ odpověděl.

Po střetnutí ve Vlašimi měl dva měsíce pauzu. Nyní už zase měsíc a půl trénuje a věří, že se po půl roce, po pádu s Příbramí o soutěž níž, vrátí mezi českou elitu. Tam dosud odehrál 48 zápasů, v nichž dal dva góly.

V Příbrami se dohodl na ukončení smlouvy

Šanci postoupit opět výš má i díky domluvě s příbramskými šéfy. „Dohodli jsme se na předčasném ukončení smlouvy, protože v klubu jsou problémy s financemi. Rozešli jsme se s tím, že budu volný hráč, a mohu se tak v klidu posunout jinam bez nějakého odstupného. Jsem rád, že jsem změnil prostředí.“

Hlavně si přeje dostat se zpátky do první ligy.

„Doufám, že se mi to podaří, protože rozdíl mezi první a druhou nejvyšší soutěží je obrovský, to si člověk ani nedokáže představit, když to nezažije,“ řekl Filip Zorvan.

V souvislosti s ním se hovořilo také o Hradci Králové, jehož je odchovancem. Kromě něj působil v druholigových celcích Sokolova a Vítkovic.

Cizina nedopadla, cesta je volná

Nyní bylo ve hře i zahraničí.

„Čekal jsem na jednu věc v cizině, která už asi nevyjde. Pořád jsem však poctivě trénoval, abych mohl někam naskočit. Ukázalo se, že jsem připravený, když jsem v tom minulém zápase vydržel devadesát minut v takovém tempu.“

Teď se naplno soustřeďuje na možnost hrát v Karviné, jejíž šéfové i trenér o něj zájem mají.

„Když jsem teď tady, tak snad to dopadne dobře. Během dvou dnů se musíme rozhodnout, jak to bude. My (s agentem) i klub. Všechny strany se musejí domluvit.“

Karvinští stále řeší i příchod středopolaře Adama Jánoše z Baníku Ostrava. To však není překážkou případného Zorvanova nového angažmá.

„Oba jsme typologicky střeďáci, ale on je spíše defenzivní, taková šestka. Já jsem desítka osmička, nebo i kraj,“ uvedl Zorvan, který je laděný útočně. „Nebyl by problém, kdybychom tady byli oba.“

Ostatně Karvinští by pomoc ve hře dopředu hodně potřebovali, protože se 16 vstřelenými góly jsou na tom v první lize po Jablonci (14) nejhůře.

„Koukal jsem na jejich výsledky, i na nějaké zápasy, a většinou prohráli o gól,“ připomněl Zorvan podzimní nevydařené karvinské výsledky. „To je občas i smůla. Navíc třikrát dostali gól v devadesáté minutě a nastavení, což se musí někde na týmu podepsat.“

Jak tedy vidí šance na záchranu?

„Je tam rozdíl šesti bodů, ale Teplice v závěru podzimu dvakrát za sebou vyhrály a hned to vypadá jinak. My potřebujeme udělat co nejvíce bodů do konce základní části a pak ve skupině o záchranu se může stát cokoli. V ní jeden tým klidně vyhraje i pět zápasů a vše může být jinak.“

Zorvan má zájem působit v Karviné, byť většina fotbalistů z Čech možnost jít do slezského klubu odmítá. Jak uvedl karvinský sportovní ředitel Lubomír Vlk, v létě karvinskou nabídku nepřijalo 27 fotbalistů.

„Já bych klidně za fotbalem procestoval celý svět,“ prohlásil Zorvan. „Pokud bych měl jít třeba za dva roky až do Japonska, tak budu nadšený a nebudu to brát jako nějakou zradu či degradaci.“

Některé hráče ale chápe, že se jim nechce na druhý konec Česka. „S rodinou teď bydlíme v Praze, takže to sem mám čtyři sta kilometrů. Jsem však hlavně rád, že jsem zdravý a mohu hrát fotbal, což mě baví nejvíc.“

Pokud jeho přestup do Karviné vyjde, bude se do města stěhovat i se svými nejbližšími. „Máme malého syna a jsem na něm docela závislý,“ směje se.