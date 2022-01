Góly v sobě mám, věří si Žák, teplická posila do útoku

„Kdyby ne, nemám tu co dělat. Vím, že u mě je to především o gólech. Když je budu dávat, bude vše v pořádku,“ říká forvard, který se sám charakterizuje jako rychlostní typ. „Jsem hodně pracovitý, hodně do náběhu, ale gros jsou góly. A já myslím, že je dávat umím.“

Žák si ale uvědomuje, že je rozdíl prosadit se ve druhé lize a v nejvyšší soutěži. „Ty úrovně jsou někde jinde, ale na druhou stranu si říkám, že ty góly v sobě mám. Dával jsem je všude odmalička, tak doufám, že na to navážu,“ věří si před svým premiérovým prvoligovým angažmá.

Žák cítil, že v 26 letech má nejvyšší čas posunout se dál. „Byl jsem s agentem domluvený, že se o to budeme pokoušet v zimě, nebo v létě. A jsem rád, že to dopadlo už teď.“

Ovšem první ligové angažmá v klubu, který čeká boj o přežití, není na rozjezd kariéry na nejvyšší úrovni zrovna ideál. „Situace není růžová, ale když budeme plnit, co po nás trenér chce, půjdeme nahoru.“

Právě Jiří Jarošík sehrál v Žákově příchodu na Stínadla zásadní roli. Poznali se v Prostějově, odkud trenér během podzimu do Teplic přišel. „Rád hraje kombinační fotbal, žádné nakopávané míče, to mi vyhovuje. Vše do rychlosti a kombinace. Když to budeme plnit i tady, budeme úspěšní,“ je přesvědčený Žák, typický představitel Jarošíkovy představy o hráčích v jím vedeném týmu.

Drží se kréda, že nechce hvězdy, ale především bojovníky. „Měl to tak i v Prostějově. Nehrál na žádná jména, vždy rozhodovala chuť pracovat a obětovat se pro mužstvo. A to chce po hráčích i tady,“ líbí se Žákovi.

Sedí mu i Jarošíkův přístup k hráčům. „Patří mezi komunikativnější typy, je to pohodář, ale když se mu něco nelíbí, umí zařvat, přitvrdit, což je naprosto v pořádku.“

Žákovi je jasné, že žádnou protekci u Jarošíka mít nebude, počítá s tím, že o místo v sestavě se bude muset poprat. „Jsou tady skvělí útočníci Kuba Mareš, David Ledecký, ještě má někdo další přijít. Ale vnímám to pozitivně, protože vás to nutí jet pořád na 100 procent. Nezahrajete jeden zápas a jde tam někdo jiný, tak to prostě je. A já jsem s tím v pohodě.“