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Chance Liga 2026/2027

Vecheta a vítězství. Jablonec zvládl generálku a oznámil posilu z Pardubic

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  9:41

Filip Vecheta po přestupu do Jablonce. | foto: FK Jablonec

Po návratu z herního soustředění v Rakousku přivítali prvoligoví fotbalisté FK Jablonec ve svém kádru novou ofenzivní posilu. K týmu se ve čtvrtek na roční hostování z Pardubic připojil urostlý třiadvacetiletý útočník Filip Vecheta.

S fotbalem začínal ve Znojmě, následně se přesunul do akademie Slovácka, kde postupně došel až do ligového A-týmu. Debut v nejvyšší české soutěži si bývalý mládežnický reprezentant připsal už v pouhých šestnácti letech. Za Slovácko si Vecheta zahrál i základní fázi Konferenční ligy a působil zde až do startu sezony 2024/25, kdy přestoupil do Karviné.

V jejím týmu následně prožil dosud nejpovedenější ročník v kariéře, když ve 27 prvoligových zápasech nasbíral výtečných 13 gólů a k tomu přidal tři asistence.

Na začátku loňské sezony ale 192 centimetrů vysoký útočník v karvinském celku nečekaně ztratil místo v sestavě. V zápasech jen paběrkoval, a proto zvolil přesun do Pardubic, kde v minulém ročníku skóroval třikrát.

Útočník Pardubic Filip Vecheta v hlavičkovém souboji s ostravským obráncem Alexandrem Munksgaardem.

A z východočeského klubu nyní přichází hostovat do Jablonce, který díky startu v Konferenční lize čeká náročný start sezony. „Filip góly dávat umí a věříme, že se bude střelecky prosazovat i v našem dresu. Se svojí postavou je navíc velmi silný i ve vzdušných soubojích,“ řekl Zdeněk Koukal, sportovní ředitel FK Jablonec.

Vecheta dosud v první české lize odehrál 134 zápasů s bilancí 23 gólů a čtyř asistencí. V mládežnických národních týmech Česka od kategorie U15 po U21 nasbíral celkem 57 startů, v nichž vstřelil 18 branek.

Jablonec v generálce udolal Charkov

Soustředění v Rakousku zakončili fotbalisté Jablonce ve středu večer vítězně. V generálce na start nové sezony a vstup do pohárové Evropy porazili pátý tým ukrajinské nejvyšší soutěže FC Charkov těsně 1:0. Vítězný gól vstřelil v úvodu druhého poločasu hlavou střídající kanonýr Chramosta.

„Myslím, že je důležité, že jsme vyhráli, dali gól ze hry, udrželi čisté konto a na závěr se ten zápas povedl. Já jsem tady od toho, abych ty góly dával, tým na mě spoléhá a jsem rád, že jsem klukům pomohl k výhře teď i v minulém zápase. Teď to jen přenést do naší i Konferenční ligy,“ přeje si člen Klubu ligových kanonýrů Jan Chramosta.

„Vítězství je příjemné, protože jsme úplně nechytili začátek zápasu, asi dvacet minut jsme byli ještě v autobuse. Dělali jsme všechno špatně a měli štěstí, že jsme gól nedostali,“ popsal jablonecký kouč Luboš Kozel. „Od dvacáté minuty jsme zápas dokázali vyrovnat, ale nějaké věci jsme stále neřešili dobře. Druhý poločas už byl z naší strany lepší, převahu jsme vyjádřili i vstřeleným gólem a v závěru soupeři nic nedovolili,“ dodal Kozel.

Jablonečtí fotbalisté se nyní budou připravovat na první zápas 2. předkola Konferenční ligy, ve kterém nastoupí ve čtvrtek 23. července na stadionu chorvatského Varaždinu, odveta na Střelnici je na programu o týden později. Mezi zápasy evropského poháru čeká Kozlův tým start první české ligy, v němž bude v neděli 26. července hostit Olomouc.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
2:0
Maroko
Španělsko
2:1
Belgie
Francie
0:2
Španělsko
Španělsko
19. 7. 21:00
Argentina
Anglie
1:2
Argentina
Norsko
1:2
Anglie
Argentina
3:1
Švýcarsko
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
3:2
Egypt
Švýcarsko
0:0
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Francie
18. 7. 2026 23:00
Anglie
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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