Máme kvalitu na to, abychom získávali více bodů, věří karvinský Vecheta

Po centru Amara Memiče hlavičkoval k pravé tyči. Útočníku Filipu Vechetovi po jeho příchodu do Karviné stačilo 32 minut, aby dal gól.

Při debaklu v Plzni (0:5), devět dnů po svém přestupu ze Slovácka, odehrál 23 minut, v sobotu proti Bohemians už celých devadesát. Jenže jeho trefa z deváté minuty nestačila ani na bod. Karvinští podlehli 1:2.

„Jsem rád, že jsem vstřelil ten gól, to ano, ale doufal jsem, že vyhrajeme, což se nepodařilo. Smůla. Přitom jsme předvedli docela slušný výkon až na několik okamžiků, pár chyb vzadu, z nichž jsme inkasovali. To nám pokazilo zápas,“ řekl jednadvacetiletý Vecheta, který začínal s fotbalem ve Znojmě.

Bývalý mládežnický reprezentant, který mimo jiné prošel stážemi v Juventusu Turín a Bayernu Mnichov a před pár lety se o něj zajímala Slavia i Sparta, se v srpnu upsal Karviné.

„Na Slovácko mám plno pěkných vzpomínek, ale cítil jsem, že po těch letech (ve Slovácku strávil pět let, pozn. red.) jsem už potřeboval změnit prostředí,“ vysvětlil svůj první profesionální přestup.

Během utkání s Bohemians celou dobu pršelo. Neříkali jste si, že budete muset hrát jednoduše, spíše odzadu?

Pokyny byly furt stejné. Nic jsme nechtěli měnit kvůli počasí. Hráli jsme to, co jsme měli, až na ty chyby. Myslím si, že jsme obecně byli lepší, mohli jsme to dotáhnout aspoň na remízu, což se nám nepovedlo. I přesto, že jsme měli nějaké šance.

První gól jste dostali už v patnácté vteřině. Pořád byl před vámi celý zápas, ale přece jen to asi byla rána.

Pro sebevědomí to není moc dobré, ale může se to stát. Určitě to Krčis neudělal naschvál (stoper Dávid Krčík směrem k brankáři Jakubu Lapešovi hlavičkoval míč, který doběhl Jan Matoušek a dal gól). Stalo se, my jsme měli hlavu nahoře, jeli jsme furt dál. Podařilo se nám vyrovnat, ale pak z další takové hrubky jsme dostali druhý gól a nám se už nepovedlo vyrovnat znovu.

Jak si po příchodu do Karviné zvykáte?

První týden, těch pět šest dnů, mi trochu trvalo než jsem se rozkoukal, protože zdejší herní styl je úplně jiný, ale momentálně už mi přijde, že jsem si sedl s kluky jak herně, tak i v šatně. Parta na hřišti i v kabině je super, natož realizační tým. Všechno je skvělé. Jsem tady maximálně spokojený.

Předpokládám, že jste šel do Karviné s tím, že věříte, že mužstvo nebude hrát o záchranu, jako minulou sezonu.

To stoprocentně. My Chceme hrát střed, to jsme si dali jako cíl. Musíme makat a získávat co nejvíce bodů.

Zatím máte tři body ze čtyř zápasů, přičemž oba domácí zápasy jste prohráli. To není moc vydařený start, že?

Není to pro nás dobré, ale máme herní kvalitu na to, abychom získávali více bodů. Pevně věřím, že se nám to v dalších zápasech povede.