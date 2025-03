Dva zápasy, pět gólů. Vecheta se rozstřílel, ale herně nám může dát víc, myslí si Hyský

Vecheta se proti Boleslavi dvakrát trefil z brankové čáry, když se k němu odrazil míč.

„Ale neříkal bych, že to bylo úplně snadné,“ komentoval. „V prvním poločase jsem byl v podobné situaci, kterou jsem nevyřešil dobře. Míč se špatně odrazil, nebo jsem ho spíš dobře netrefil. Důležité ale je, že další dvě šance jsem vyřešil lépe a pomohl týmu k vítězství.“

Nelitoval, že stejně jako v předešlém kole nedal tři góly.

„Celkově jsme z toho zápasu mohli vytěžit více, hlavně ve druhém poločase jsme měli docela dost příležitostí,“ uvedl.

Navíc v 85. minutě mu šanci na hattrick zhatilo střídání. Leč odmítl, že by byl odchodem z hřiště zklamaný. „Už byl konec zápasu, už jsem byl také docela vyčerpaný, ale respektuji to, chápu to, nemám s tím problém. Je to rozhodnutí trenérů, jsem v pohodě,“ usmál se.

Vecheta v této sezoně zatím nastřílel 11 gólů. „To je z jeho pohledu úctyhodné, nikdo to nečekal, ale budu na něj náročný, protože herně nám může dát ještě více. Každopádně jeho gólová potence z minulých dvou kol je výborná,“ vyzdvihl útočníka karvinský trenér Martin Hyský.

Podle něj si Vecheta říká o nominaci na letošní mistrovství Evropy hráčů do 21 let.

„Také ho tím trochu zlobím,“ přiznal kouč. „V týdnu před Mladou Boleslaví jsme rozebírali, že jedenadvacítka nezvládla přípravu s Norskem, že za ni hrají i mladoboleslavští hráči jako třeba Vojta, takže má šanci se ukázat.“

Karvinský Filip Vecheta se raduje z gólu proti Českým Budějovicím.

Hyský ocenil, že Vecheta má čich na góly. Na ty před Českými Budějovicemi a Mladou Boleslaví ale čekal devět utkání, do nichž zasáhl. „Každému útočníkovi to v hlavě šrotuje, když se delší dobu netrefí, ale snažil jsem se na sobě pracovat na tréninku a doufal jsem, že to prolomím. A stalo se,“ řekl Vecheta.

Karvinští po nedělní výhře poskočili na devátou příčku ligy, o bod před svého mladoboleslavského protivníka.

„Každý zápas je velice těžký a další tři máme před sebou,“ zmínil útočník, že o uhájení prostřední nadstavbové skupiny budou usilovat v Olomouci, doma se Slavií a v Liberci. „Bude na nás, jak si s tím poradíme. Pokud budeme hrát jako ve druhém poločase – akční, živý, pestrý fotbal, tak máme na to získat body. Náš cíl je prostřední skupina a klid v závěru sezony.“

Přesto ještě mohou pomýšlet i na elitní šestku, neboť na Olomouc ztrácejí čtyři body.

„To jsou ty další cíle... Ale potřebujeme se soustředit na další zápas. Zvládnout ho,“ upozornil Vecheta.

Mohl by z pohledu Karviné být nadcházející duel v Olomouci zápasem jara?

„Dá se to tak říct, ale my jsme na každý zápase stejně nastaveni, že ho jdeme vyhrát, získat tři body,“ odpověděl mladý útočník.

Karvinští od debaklu v Jablonci 0:5 pětkrát v řadě neprohráli a získali 11 bodů.

„Věděli jsme, že v Jablonci to od nikoho z nás nebyl dobrý výkon, hlavně vzadu jsme nebyli kompaktní, jistí, takže jsme museli zpevnit defenzivu, to je kořen všeho, a to se nám teď dařilo,“ dodal Vecheta.