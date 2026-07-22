„Je to pro mě změna a beru ji jako šanci se zase ukázat. Jsem rád, že se hostování v Jablonci povedlo dotáhnout do konce,“ řekl 23letý nový jablonecký forvard Vecheta.
„Můj poslední rok nebyl úplně ideální ze všech možných hledisek. Moc jsem toho v Pardubicích ani neodehrál, a i když jsem se pak ve dvou zápasech gólově chytil, některé moje výkony nebyly úplně dobré. Ale tím, co bylo, už se nechci moc zabývat. Angažmá v Jablonci tak můžu považovat za takový malý restart, i když je to možná silné slovo. Zatím jsem tady po těch pár dnech prostě nadmíru spokojený.“
Někdejší mnohonásobný mládežnický reprezentant Vecheta debutoval v české první lize za Slovácko už v šestnácti letech, zásadní zlom v kariéře přišel, když na startu sezony 2024/25 přestoupil do Karviné.
V jejím týmu zazářil jako kometa, protože vstřelil třináct gólů a na tři přihrál. Na začátku loňského ligového ročníku tam ale ztratil místo v sestavě, proto odešel do Pardubic, kde se mu však také moc nedařilo a radoval se jen ze tří branek.
Ve východočeském klubu odstartoval letní přípravu, bojoval o místo, ale v jejím závěru se ozval s nabídkou hostování Jablonec. A bylo jasno.
„Pocítil jsem zájem, proběhly nějaké telefonáty a najednou se to rychle ze dne na den domluvilo. Jsem vděčný, že mě Jablonec chtěl i přesto, jaký jsem ten poslední rok měl. Proto pevně doufám, že to klubu splatím na hřišti a svými góly pomůžu k dobrým výsledkům,“ přeje si 194 centimetrů vysoký útočník.
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Jablonec by čekala Riga, nebo islandské Vestri. Musí ale zdolat chorvatský Varaždín
„Prosazovat se ve vápně a střílet góly – to je asi moje největší zbraň. Samozřejmě nikdy nebudu jako Messi, abych obešel třeba sedm hráčů, ale snažím se zapojovat také do mezihry, abych byl týmu prospěšný nejen v pokutovém území.“
V Jablonci se Vecheta potkal se zkušeným útočníkem Janem Chramostou, vyhlášeným střelcem a členem Klubu ligových kanonýrů. „Chram je legenda, je se od něj co učit. A jsem rád, že s takovým hráčem můžu být v týmu.“
Vecheta naskočil za Slovácko v evropských pohárech v duelech proti Fenerbahce Istanbul, Kolínu nad Rýnem, Nice a Partizanu Bělehrad, ve čtvrtek bude moci seznam svých soupeřů rozšířit o chorvatský Varaždin, na jehož stadionu čeká fotbalisty Jablonce důležitý první duel 2. předkola Konferenční ligy.
„Už jsme měli na Varaždin videopřípravu, viděli jsme nějaké sestřihy a určitě nás čeká velmi silný tým. Už jen proto, že se v chorvatské první lize umístil hodně vysoko. Lehký zápas to určitě nebude, protože vepředu má Varaždin hodně kvalitní ofenzivní hráče a vzadu zkušené a urostlé obránce,“ upozornil Vecheta.