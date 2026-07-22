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Chance Liga 2026/2027

Malý restart i návrat do Evropy. Od Chramosty se můžu učit, tvrdí Vecheta

Autor:
  9:55
Filip Vecheta po přestupu do Jablonce.

Filip Vecheta po přestupu do Jablonce. | foto: FK Jablonec

Pardubický záložník Štěpán Míšek (uprostřed) slaví se spoluhráči vstřelený gól.
Pardubický Vecheta slaví gól do sítě Slavie.
Útočník Pardubic Filip Vecheta v hlavičkovém souboji s ostravským obráncem...
Karvinský útočník Filip Vecheta se snaží uniknout mladoboleslavskému Vojtěchu...
16 fotografií
Jako mladík rozjíždějící fotbalovou kariéru okusil v sezoně 2022/23 v dresu Slovácka v pěti zápasech atmosféru evropských pohárů, teď ji může zažít znovu. Útočník Filip Vecheta přišel na konci minulého týdne z Pardubic na roční hostování do Jablonce, který už ve čtvrtek vstoupí do Konferenční ligy.

„Je to pro mě změna a beru ji jako šanci se zase ukázat. Jsem rád, že se hostování v Jablonci povedlo dotáhnout do konce,“ řekl 23letý nový jablonecký forvard Vecheta.

„Můj poslední rok nebyl úplně ideální ze všech možných hledisek. Moc jsem toho v Pardubicích ani neodehrál, a i když jsem se pak ve dvou zápasech gólově chytil, některé moje výkony nebyly úplně dobré. Ale tím, co bylo, už se nechci moc zabývat. Angažmá v Jablonci tak můžu považovat za takový malý restart, i když je to možná silné slovo. Zatím jsem tady po těch pár dnech prostě nadmíru spokojený.“

Někdejší mnohonásobný mládežnický reprezentant Vecheta debutoval v české první lize za Slovácko už v šestnácti letech, zásadní zlom v kariéře přišel, když na startu sezony 2024/25 přestoupil do Karviné.

Karvinský útočník Filip Vecheta se snaží uniknout mladoboleslavskému Vojtěchu Stránskému.

V jejím týmu zazářil jako kometa, protože vstřelil třináct gólů a na tři přihrál. Na začátku loňského ligového ročníku tam ale ztratil místo v sestavě, proto odešel do Pardubic, kde se mu však také moc nedařilo a radoval se jen ze tří branek.

Ve východočeském klubu odstartoval letní přípravu, bojoval o místo, ale v jejím závěru se ozval s nabídkou hostování Jablonec. A bylo jasno.

„Pocítil jsem zájem, proběhly nějaké telefonáty a najednou se to rychle ze dne na den domluvilo. Jsem vděčný, že mě Jablonec chtěl i přesto, jaký jsem ten poslední rok měl. Proto pevně doufám, že to klubu splatím na hřišti a svými góly pomůžu k dobrým výsledkům,“ přeje si 194 centimetrů vysoký útočník.

Jablonec by čekala Riga, nebo islandské Vestri. Musí ale zdolat chorvatský Varaždín

„Prosazovat se ve vápně a střílet góly – to je asi moje největší zbraň. Samozřejmě nikdy nebudu jako Messi, abych obešel třeba sedm hráčů, ale snažím se zapojovat také do mezihry, abych byl týmu prospěšný nejen v pokutovém území.“

V Jablonci se Vecheta potkal se zkušeným útočníkem Janem Chramostou, vyhlášeným střelcem a členem Klubu ligových kanonýrů. „Chram je legenda, je se od něj co učit. A jsem rád, že s takovým hráčem můžu být v týmu.“

Hamidou Traore z Partizanu Bělehrad a Filip Vecheta ze Slovácka v utkání Konferenční ligy.

Vecheta naskočil za Slovácko v evropských pohárech v duelech proti Fenerbahce Istanbul, Kolínu nad Rýnem, Nice a Partizanu Bělehrad, ve čtvrtek bude moci seznam svých soupeřů rozšířit o chorvatský Varaždin, na jehož stadionu čeká fotbalisty Jablonce důležitý první duel 2. předkola Konferenční ligy.

„Už jsme měli na Varaždin videopřípravu, viděli jsme nějaké sestřihy a určitě nás čeká velmi silný tým. Už jen proto, že se v chorvatské první lize umístil hodně vysoko. Lehký zápas to určitě nebude, protože vepředu má Varaždin hodně kvalitní ofenzivní hráče a vzadu zkušené a urostlé obránce,“ upozornil Vecheta.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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1. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
2:0
Maroko
Španělsko
2:1
Belgie
Francie
0:2
Španělsko
Španělsko
1:0
Argentina
Anglie
1:2
Argentina
Norsko
1:2
Anglie
Argentina
3:1
Švýcarsko
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
3:2
Egypt
Švýcarsko
0:0
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Francie
4:6
Anglie
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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