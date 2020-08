Karviná? Má na víc než na boj o záchranu, věří obránce Twardzik

Sedmadvacetiletý Twardzik se po odchodu z Ružomberoku už upsal Karviné na dva roky. S o osm let starším Papadopulosem zástupci klubu jednají.



„Moc se mi líbí Filipův způsob hry. Můžeme ho využít nejen uprostřed obrany, ale i na její levé straně. Hodí se i do tříobráncového systému,“ komentoval bekův příchod karvinský trenér Juraj Jarábek.

Twardzik je sice rodák z Třince, ale dětství prožil v Německu a má zkušenosti z Celtiku Glasgow a Boltonu. Co ho přivedlo do Karviné? „Těšilo mě, že klub o mě moc stál,“ odpověděl Filip Twardzik.

„Měl jsem nabídky ze zahraničí i Čech, ale odmítl jsem je. Jednoznačně jsem chtěl jít do Karviné. Roli trochu hrálo i to, že tady chvíli chytal můj otec. Ten kdysi působil i ve Vítkovicích, za které jsem před časem hrál druhou ligu.“

Z nich jste měl jít do Opavy. Je to tak?

Jenže to nevyšlo, nedohodli jsme se, takže jsem přestoupil do Ružomberoku.

Nynější nabídky ze zahraničí nebyly pro vás přitažlivé?

Byly, ale zájem nebyl tak velký jako z Karviné. Mohl jsem jít do Polska, do týmu, který hraje Evropskou ligu. Ale karvinský trenér mi volal každý den. Ptal se, jak jsem na tom, jestli jsem už někde podepsal. Chtěl mě tady a řekl mi proč. Jdu tam, kde se budu cítit dobře. Udělalo to na mě dojem.

Už víte, zda budete hrát stopera, nebo na levém kraji obrany?

Záleží, kam mě trenér dá. Proti Jastrzebie jsme prvních patnáct minut zkoušeli hru na tři stopery, ale soupeř nás tlačil. Pak jsme to změnili na čtyři obránce. Předpokládám, že na jednu z těch pozic mě trenér bude stavět.

Ve Vítkovicích jste se pouštěl i dopředu.

Tam jsem hrával středního záložníka, ale i levého beka a stopera. Vyzkoušeli mě všude.

Dáváte i hodně gólů, není vás v obraně škoda?

Skórovat se dá i zezadu. V Ružomberoku jsem kopal penalty. Ve Vítkovicích jsem měl nějaké hlavy ze standardek. Když to přijde, budu góly střílet rád.

Vnímal jste letošní pád Vítkovic až do divize?

Moc ne. Ostatně, hrál jsem za ně necelý rok, a to i proto, že se mi tehdy narodila dcera a chtěl jsem se vrátit do Česka. Jinak bych zůstal v zahraničí. Vítkovice mi ale pomohly. Začínal jsem tam od nuly, protože jsem byl kvůli zranění rok bez angažmá.

Co se stalo?

Bylo to čtvrtého ledna, to si dodnes pamatuji. Hrál jsem s bráchou halový turnaj a jeden protihráč mi přejel kotník. Léčil jsem se čtyři měsíce. Do haly už nepůjdu.

Jak na vás působí karvinský kádr?

Jsem tady chvíli, některé kluky znám, třeba s Kristim (Qosem) jsem hrál v Ružomberoku. I Tavarese, co byl v Trnavě. Vím, že Karvinští minulý rok hráli o záchranu, ale věřím, že teď to bude o něco lepší.

Karvinští jsou mezi elitou pět let, ale minulé tři sezony bojovaly o udržení...

Českou ligu jsem moc nesledoval, ale tenhle tým má na víc.

Ve hře je i příchod Michala Papadopulose. Toho byste přivítal?

Určitě. Už na tréninku na něm bylo vidět, že je gólový hráč. Odešel Lingr, Michal by byl dobrá náhrada.