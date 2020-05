Sebevědomí mám, netají mladík Filip Souček. Sparta byla jasná volba

Zvolna se vše vrací do normálu. Devatenáctiletý Filip Souček už zase může jít do školy. Mužstvo opět trénuje spolu a chystá se na pokračování sezony.

„Byl jsem rád, že si chvilku od školy oddechnu, jenže letos mě čeká maturita, takže učení vypustit nemohu,“ komentoval volno v minulých týdnech Souček.

Trenér Jiří Balcárek o přestupu Součka „Filip má potenciál, aby se prosadil, ale potřebuje hrát. Ve Spartě je velká konkurence. Zažil jsem už hodně případů, kdy kluci šli do velkých klubů a potom v nich nedostávali tolik příležitostí, jak by potřebovali. Taková změna a ještě v jeho věku je těžká. Přesto věřím, že se Filip prosadí. Je to pracovitý kluk, nezkažený dobou. Je skromný a neustále na sobě pracuje. Z mého pohledu do takové klubu patří, ale potřebuje získat větší herní praxi, aby se mohl zlepšovat hrát. K tomu je hlavně nutná podpora trenéra.“

Teď však řešil i zranění nohy, kvůli němuž nedohrál sobotní přípravné utkání s Vítkovicemi (4:1). Srazil se s kamarádem Matějem Helebrandem, který ve Vítkovicích hostuje právě z Opavy.

Co mu řekl? „Nic... Je to fotbal. Je jedno, jestli vás zraní spoluhráč na tréninku, nebo protihráč. To se stane,“ uvedl Souček. „Naštěstí nejde o nic vážného.“

Zranění ho vyřadilo už ze zimní přípravy, což ho tréninkově ovlivnilo více. Zatím nedokáže říct, kdy se znovu dostane do hry, zda příští týden ve středu od 18.00 stihne domácí utkání s Karvinou.

Důležité podle něj je, že se bude konečně hrát. „Pauza byla dlouhá, takže jsem rád, že už máme přátelské zápasy. Ty jsou stoprocentně lepší než jenom trénovat. Ale těší mě, že můžeme trénovat společně. Je to něco jiného, než když se musíte připravovat sám.“

Je pro něj těžší uchytit se v první lize, nebo maturita, která ho čeká příští měsíc?

„To teprve uvidím,“ usmál se.

Maturovat bude na Obchodní akademii v Opavě, kde studuje obor provoz a ekonomika dopravy. Čeká ho pět předmětů - čeština, matematika, doprava a logistika, ekonomie a učetnictví a také praxe. „Doufám, že zvládnu všechno, ale nejtěžší bude asi matika. Tam jsou záludné věci. Snažím se poctivě učit.“

Filip Souček za SFC Opava odehrál v tomto ligovém ročníku třináct utkání. „Dva jsem stihl už i v minulé sezoně, kdy jsem naskočil do ligové nadstavby,“ připomněl. „Je to rozdíl oproti juniorskému fotbalu, i když dříve jsem hrál už i za divizní mužské béčko.“

Říká, že ligové zápasy za Opavu mu hodně daly. „Díky nim mám úplně jiné sebevědomí. Více si věřím, jsem jistější.“

Přiznává, že hodně se učí i od nejstaršího fotbalisty první ligy, rovněž záložníka Pavla Zavadila. „Stačí ho pozorovat na tréninku. Jak pracuje, jak rozdává zkušenosti. Pořád může hrát a týmu hodně pomáhá těmi zkušenostmi.“

Přál by si hrát nejvyšší soutěž stejně jako Zavadil i ve 40 letech? „Každý by chtěl hrát co nejdéle,“ odpověděl Souček. „Ale Pavel je tak nastavený. Ve svém věku pořád stačí i nám o generaci mladším.“

Součka čeká po sezoně Sparta

V létě Filip Souček zamíří do pražské Sparty, s níž v zimě podepsal smlouvu do konce roku 2023. Tvrdí, že o změně klubu zatím nepřemýšlí. „Snažím se soustředit na to, co nás čeká v Opavě, na hru o záchranu. Abychom uspěli.“

Přesto...

„Přestup do Sparty je pro mě krok dopředu. Jsem rád, že jsem dostal takovou šanci, protože Sparta je pro mě nejlepší klub v Česku a hrát tam... No, zatím trénovat, ale budu mít příležitost se chytit, což je super.“

Měl i jiné nabídky. Odkud, neprozradil. „Ale Sparta pro mě byla jasná volba. Odmala jsem ji sledoval.“ Přiznal, že zájem Sparty ho překvapil. „Ukázalo se, že fotbal dělám dobře. Jen tak musím pokračovat.“

Uvědomuje si, že snadné to nebude. „Je tam velká konkurence. Pokud ale ukážete své kvality, šanci dostanete. A tu musíte chytit za pačesy, dokázat, že do mužstva patříte,“ řekl Filip Souček. „Sebevědomí mám. Nebojím se toho.“

A uspět ve Spartě by už mohl i s hotovou maturitou... „Doufám,“ usmál se.