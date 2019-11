Opavský Souček: Stáhnul jsem Jánoše na zem a on se zbytečně ohnal

To byl důležitý moment duelu, v němž Opavští na hřišti Baníku v 18. kole první ligy uhráli remízu 0:0. Jánoš se totiž po Součkovi ohnal a rozhodčí Berka ho vyloučil.

„Baník šel do brejku, takže jsem se snažil přerušit přečíslení,“ popsal Filip Souček situaci ze 40. minuty. „Stáhnul jsem ho na zem a on se zbytečně ohnal. Ani nevím, čím mě trefil, jestli loktem nebo rukou, ale stoprocentně věděl, co dělá.“

Musel jste to řešit ragbyovou skládkou?

V kabině jsme si řekli, že přerušíme útok, když půjde soupeř do brejku. Tak jsem to udělal a vznikla z toho tahle situace. A Jánoš dostal červenou, za mě zbytečnou.

Hodně vás mrzí, že jste převahu jednoho hráče v poli nevyužili?

Baník bránil v devíti pod balonem, takže jsme se k jeho brance strašně těžce dostávali. Nejsme zvyklí hrát do plné obrany. Spíše my hráváme ze zabezpečené obrany na rychlé protiútoky.

Takže to byl důvod, proč jste měli více šance, když byl Baník v plném počtu?

Dvě tři slibné situace tam byly, bohužel jsme je nevyužili. A v té druhé půli jsme spíše čekali na ně, co ukáží a snažili jsme se sami chodit do brejků.

Při kopání standardních situací jste nahradil zraněného Pavla Zavadila. Byl jste se svými kopy spokojený?

Snažil jsem se je kopat co nejlépe umím. Škoda, že jsme z toho nedali žádný gól.

Netrnul jste v závěru u standardních situací ostravského týmu?

No, na konci ta poslední... Šel jsem pozdě do míče, Diop mě přeskočil, dostal se přede mne a tam nás výborně podržel Vilda (brankář Fendrich).

Bod berete, nebo je vzhledem k vývoji utkání pro vás málo?

Po tom průběhu jsme mohli mít tři, ale bod z Baníku je dobrý.

S novým trenérem Jiřím Balcárkem jste ze dvou zápasů vytěžili čtyři body. Co změnil?

Je to impulz. Víme, co chceme hrát a ukázalo se to. Ty čtyři body nejsou málo.