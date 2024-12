I z Jihlavy vede cesta do velkého fotbalu. Šanclova inspirace? Masopust a Tecl.

Talentovaný fotbalový záložník Filip Šancl opouští druholigový FC Vysočina Jihlava a míří do nejvyšší soutěže. Do svých řad ho zlákala pražská Slavia, se kterou se mládežnický reprezentant dohodl na smlouvě do června 2029 | foto: Petr Končál

.Bude tak mít příležitost navázat na početnou skupinu odchovanců Vysočiny, kteří v nedávné minulosti oblékli sešívaný dres: Radka Slámu, Jana Štohanzla, Ondřeje Šourka, Theodora Gebre Selassieho, Milana Kopice, Jana Mikulu, Lukáše Masopusta a Stanislava Tecla.

„Moc si vážím toho, že můžu být ve Slavii. Čeká mě velká výzva a já jsem odhodlaný do ní jít naplno a prosadit se,“ uvedl Šancl při podpisu smlouvy. „Už odmala máme v Jihlavě jasné inspirace v podobě Standy Tecla nebo Lukáše Masopusta. Všem nám dávají do hlavy, že i z Jihlavy vede cesta do největšího fotbalu,“ doplnil Šancl.

„Velice nás těší, že jsme schopní v naší akademii vychovat talentované hráče, kteří proniknou do mládežnických reprezentací, posunou se do našeho druholigového týmu a dokážou svým umem zaujmout představitele předních českých klubů,“ pochvaluje si sportovní ředitel FC Vysočina a předseda klubového představenstva Lukáš Vaculík.

V Chance Národní lize, druhé nejvyšší domácí soutěži, si Šancl dosud připsal 34 startů a vstřelil 5 branek. „Filip dlouhodobě potvrzoval, že má velký potenciál, a i přes nízký věk a malou zkušenost patřil v ligových duelech mezi naše nejlepší hráče,“ ocenil jeho výkony Vaculík. „Předně mu přejeme hodně zdraví a držíme palce, aby se mu v novém angažmá dařilo, prosadil se a posunul se na ještě vyšší sportovní úroveň.“

Přeskočit z druhé ligy do elitního klubu nejvyšší soutěže nebude pro mládežnického reprezentanta snadný úkol.

„Co se týče jarní části sezony, tak bych se samozřejmě velmi rád prosadil do kádru A týmu Slavie,“ přeje si Šancl. „Jsem si však vědom velké kvality slávistické soupisky, a proto jsem připraven na jakoukoli cestu, ať už v juniorce, či na hostování kdekoli jinde.“

Do přípravy Slavie se Šancl zapojí 13. ledna, na prvním tréninku druholigového B týmu po Novém roce. „Důležité bude, aby mé další fotbalové kroky dávaly smysl, pomohly mi v mém sportovním růstu a já se tak přiblížil naplnění svých ambicí a snů,“ přeje si.

Nabídka ze Slavie dorazila Šanclovi letos v červnu. Vyjednávání trvalo až do listopadu, kdy podepsal smlouvu. Zájem o něj byl podle jeho agentury velký, ale jiné oficiální nabídky neřešil. „Věřím, že do toho mluvilo víc lidí, a doufám, že mezi nimi byl i pan trenér Trpišovský,“ poznamenává.

Přestup do Slavie vnímá jako velkou výzvu. „Mám velkou radost, hlavně proto, že už konečně vím, co bude dál. Samozřejmě se těším – je přede mnou velká výzva, ale jsem připravený se do toho pustit naplno,“ sděluje.

Z Vysočiny se mu přesto neodchází snadno. „Strávil jsem tu celý svůj život a v FCV jsem od svých pěti let, takže jsem zde prožil spoustu momentů, na které budu vždy rád vzpomínat,“ usmívá se. „Celému klubu přeji do budoucna co nejvíce úspěchů. FC Vysočina pro mě vždycky zůstane místem, kde moje fotbalová cesta začala, a budu tomuto klubu navždy vděčný.“