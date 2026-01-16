Chance Liga 2025/2026

Hru o záchranu jsem nečekal, říká Šancl. Do Baníku šel původně za Hapalem

Jiří Seidl
  9:13
Před rokem Filip Šancl přestoupil z Jihlavy do Slavie Praha, odkud zamířil na hostování do Pardubic. A v září mu šéfové Slavie umožnili přestup do ostravského Baníku. K jeho týmu se připojil v nynější zimní pauze po tom, co mu skončilo hostování v Pardubicích.
Jedna z ostravských posil, záložník Filip Šancl (vpravo), sleduje míč, za nímž...

Jedna z ostravských posil, záložník Filip Šancl (vpravo), sleduje míč, za nímž běží Karel Pojezný. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Jiří Boula (čelem) v souboji s Filipem Šanclem.
Pardubický záložník Filip Šancl (v červeném) v pohárovém utkání ve...
Pardubický záložník Filip Šancl v pohárovém utkání ve Frýdku-Místku.
Filip Šancl (vlevo) z Pardubic a Jiří Boula z Ostravy v souboji o míč.
Ještě jako hráče Jihlavy si ho vyhlédl někdejší ostravský trenér Pavel Hapal. „Ale uvidíme, jestli ještě bude u mužstva pokračovat, než tam přijdu. Doufám, že jo,“ říkal Šancl, když s Pardubicemi loni v září přijel k pohárovému utkání do Frýdku-Místku.

A Hapala už v klubu nepotkal. Po nevydařeném průběhu ligy ho nahradil Tomáš Galásek, leč i jeho další působení u mužstva bylo po podzimu ohrožené...

S novými majiteli si na hráče nesáhnete, říká šéf Baníku. „Wow“ trenéra nenašel

„Do Baníku jsem šel s tím, že jdu za panem Hapalem, ale je to jinak. Teď je tady pan Galásek a jsem rád, že u mužstva zůstal. Mluvili jsme spolu, počítá se mnou, takže mu důvěru musím vrátit,“ řekl Šancl.

Konkurence v záloze je ale obrovská. Souhlasíte?
Ta je podle mě teď všude v lize. Bude mnohem náročnější se dostat do sestav prvoligových týmů. Je to ale jen na mně, abych se ukázal trenérům a abych byl nejlepší volbou do sestavy.

Když jste v létě podepisoval smlouvu s Baníkem, určitě jste nečekal, že přijdete do mužstva, které čeká boj o záchranu.
To určitě ne. Bylo mi to teď takové nepříjemné, ale věděl jsem, že nic nezměním. Mohu to ale ovlivnit na hřišti, takže do jarní části ligy půjdu s cílem, abychom se dostali výš.

Jaké jsou vaše první dojmy z mužstva?
Kluci jsou super, sedne si to. Přišli už i nějací zkušení hráči. Věřím, že půjdeme nahoru.

Minulý rok byl pro vás hodně překotný, plný změn. Jak jste to vnímal?
V Pardubicích, ty začátky, to byl velký rozdíl mezi první a druhou ligou, kterou jsem hrál s Jihlavou. Byl to skok i co se týče sledovanosti, vším. Přece jen je to nejlepší soutěž v zemi, takže jsem si musel zvykat. Byl jsem rád, že mi Pardubice daly šanci, abych mohl hrát, a to mi taky pomohlo i teď, když jsem přišel do Baníku, že se už cítím lépe.

Pardubický záložník Filip Šancl v pohárovém utkání ve Frýdku-Místku.

Když jste se během podzimní části ligy upsal Baníku, pociťoval jste v Pardubicích nějakou změnu, protože pak jste už tolik nenastupoval?
Bylo vidět, že hraju méně. Fakt jsem se snažil na tréninku pořád pracovat, aby trenér na mě ukázal, ale rozhodli se jinak. Ten pravý důvod stále nevím, proč jsem nehrál, ale to je jejich věc. Teď jsem tady a už se soustředím na Baník.

Z Jihlavy jste šel do Slavie, ale nezahrál jste si za ni. Doporučil byste podobný krok i ostatním?
Ty kráso... Slavie bere typologicky trošku jiné hráče, ale doufal jsem, že se tam můžu prosadit, i když je mi jasné, teď ve dvaceti letech, že je to strašně těžké, protože tam většinou chodí už hráči, kteří mají několik sezon odkopaných v lize.

Berete příchod do Baníku i jako takový nový start kariéry?
Jo. Kdybych ale třeba tehdy nešel do Slavie, tak bych nedostal šanci v Pardubicích. Beru to tak, jak to dopadlo a že jsem teď skončil tady, jsem moc rád.

Brankář Holec neodcestoval s Baníkem na soustředění. Řeší svoji budoucnost

Jak jste prožíval poslední zápas minulého roku, kdy Pardubice vyhrály v Ostravě 4:1?
Ani nevím, jak se mi na to koukalo... To bylo. Seděl jsem na tribuně s kluky z Pardubic, s Láďou Krobotem, Honzou Trédlem, Vojtou Patrákem, a když padl gól, nevěděl jsem, jak se mám cítit, bylo to hodně smíšené.

Do Baníku jste prý měl jít přímo z Jihlavy, ale vložila se do toho Slavia. Bylo to tak?
Přesně nevím, jak to bylo, to je mezi těmi kluby. Ale tuším, že Slavia dala větší nabídku a Jihlavští chtěli, abych odešel za větší peníze. Trošku mě tak do Slavie i tlačili (usmál se).

Hru o záchranu jsem nečekal, říká Šancl. Do Baníku šel původně za Hapalem

Nejhorší pohárová prohra Ajaxu od roku 1927. Jaroš inkasoval šestkrát

Vitězslav Jaroš z Ajaxu po jednom ze šesti inkasovaných gólů proti Alkmaaru

Vítězslav Jaroš byl u středeční porážky fotbalistů Ajaxu Amsterdam 0:6 v Alkmaaru v osmifinále Nizozemského poháru. Slavný klub si vyrovnal nejhorší debakl v tomto tisíciletí, v domácím poháru utrpěl...

15. ledna 2026  13:40

Jednou neplatí, druhý den už ano. Řešení ofsajdu po agresivním rohu hýbe Anglií

Ben White z Arsenalu zakončuje hlavou při úvodním gólu proti Chelsea.

Je to taktika, která funguje. Moderní fotbal vyžaduje do detailu propracované rohy a každý hráč má při jejich zahrávání konkrétní a důležitou roli. Třeba útočníci, kteří těsně před brankovou čárou...

15. ledna 2026  13:10

