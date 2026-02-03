Můžeme hrát s kýmkoliv, ví po zápase s Plzní Prebsl. Návrat do Slavie ve hře nebyl

Nebyl nervózní z toho, jak vše dopadne?
„Upřímně, nad tím jsem nijak nepřemýšlel. Bral jsem to jako hotovou věc, že jsem tady,“ odpověděl dvaadvacetiletý pražský rodák, který byl loni na mistrovství Evropy hráčů do 21 let oporou národního týmu.
V přípravě stihl za Karvinské odehrát zhruba 60 minut proti Opavě a týden nato už nastoupil v lize proti Viktorii Plzeň.
Karviná - Plzeň 0:2, Hyský svalil svůj bývalý klub. Za hosty se dvakrát prosadil Višinský
„Celé mužstvo podalo výborný výkon. A Filip Prebsl byl skvělý, hrál důrazně a výborně pokryl Daniela Vašulína,“ hodnotil nejnovější posilu karvinský trenér Marek Jarolím.
Jen prohra 0:2 byla zklamáním. „Rozhodla efektivita,“ uvedl Prebsl, který v neděli odehrál 84. prvoligový duel, přičemž zatím vstřelil čtyři góly. Na podzim v Mladé Boleslavi chyběl jen v jednom z 19 zápasů.
Jak vnímáte svůj přesun do Karviné?
Cítím se tady skvěle. Od prvního dne, co jsem přijel, jsem cítil sílu toho týmu. K tomu tady mám i kamarády, s nimiž jsem už dříve hrával nebo jsem je znal z ligy.
Nebyl ve hře váš návrat do Slavie, kterou trápí marodka obránců?
Ke mně se nic nedostalo, takže si myslím, že to nijak akutní nebylo a jsem tady.
Co vám zápas s Plzní ukázal?
Že dokážeme hrát s kýmkoliv, že hrajeme ve velké intenzitě a koukatelný fotbal. Věřím, že když navážeme na nedělní výkon a vymažeme nějaké chybičky, obstojíme proti jakémukoliv soupeři.
Jenže máte mimořádně náročný los – tuto sobotu hrajete v Teplicích, týden nato hostíte vedoucí Slavii Praha a vyrazíte na stadion třetího Jablonce...
Těžký los máme, ale proti Plzni jsme se přesvědčili, že to jde, že ten tým má sílu, takže klišé – jdeme od zápasu k zápasu a věřím, že nám naše hra bude přinášet body.
Vnímal jste na podzim v Mladé Boleslavi, že spousta odborníků a lidí chválí Karvinou za její herní projev?
Samozřejmě. Na podzim opravdu předváděla velice atraktivní fotbal. Snad na to navážeme i na jaře.
S Mladou Boleslaví jste hrál ve spodní části ligy. Nyní jste v týmu, který bojuje o elitní šestku. Je to velká změna?
Nějaký rozdíl v tom je, ale nic zásadního. V Boleslavi to nebylo tak, že bychom úplně věšeli hlavu, ale je jasné, že když nezískáváte body, tak to není příjemné.
Jak funguje vaše spolupráce se Sahmkouem Camarou, který rád hodně útočí a často i riskuje?
Hraje se mi s ním výborně. Jak jsem ho pozoroval na tréninku i v zápasech, tak má obrovský potenciál. Hraje skvěle, a i když na riziko, tak s tím dokáže pracovat. A proti Plzni žádnou chybu neudělal. Je fantastický, jak díky svému nadstandardu dokáže přečíslit soupeře.