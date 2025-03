Spartě šlágr 27. kola prohrála chabá defenziva, jejíž je Panák šéfem. Přitom v úvodu druhé půle šťastným gólem vyrovnal na 2:2, ale po dvou rychlých odpovědích soupeře už na další zvrat obhájce titulu neměl.

Panák před prvním a třetím gólem soupeře prohrál v hloubi pole vzdušný souboj, a protože ho parťáci z obrany nezajistili, bylo zle.

„Sice jsme se dokázali vrátit, ale Plzeň nás trestala v tom, v čem je silná. Vyhrané souboje, druhé balony, v tom jsme se jí nevyrovnali,“ poznamenal sparťanský kapitán.

Protože jste udělali hrubé chyby. Jak je to možné?

Bohužel, stalo se. Zápas se nějak vyvíjel a ty chyby to ovlivnily. Do zápasu jsme se ještě dokázali vrátit, ale ty dva slepené góly, třetí a čtvrtý, nás dostaly dolů. Byla tam spousta prohraných soubojů a oni jsou dobří v tom, že sbírají druhé balony, což pro nás bylo těžké. Těch chyb jsme udělali hodně.

A taky jste dopustili, aby se hrálo nahoru dolů, což vyhovovalo soupeři. Proč?

Nahrával tomu výsledek, protože jsme dali gól, vedli, ale do půle dostali dva. Dostali jsme se za polovinu hřiště, ztratili jsme míč a oni šli do brejku. Mají na to dobré hráče.

Prohráli jste podruhé za sebou, v jakém stavu je mužstvo? A za týden hrajete v Ostravě...

Těžký zápas, musíme se na něj připravit. Máme dost sil, abychom ho zvládli. Abychom navázali na ty výhry a na ty výkony, které jsme předváděli, což nás může na druhé místo zase vrátit.

Po minulé porážce s Libercem trenér Lars Friis řekl, že v týdnu z týmu necítil správnou energii. Promítlo se to i do zápasu s Plzní?

Byla reprezentační přestávka, takže to bylo složitější. Hodně kluků odjelo a společně jsme moc času netrénovali. Možná bylo dobré, že jsme si odpočinuli. Sešli jsme se ve čtvrtek, nálada byla dobrá. Bohužel, nepovedlo se nám to.