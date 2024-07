Kapitánem Sparty bude Panák. Jde příkladem a nevzdává se, říká Rosický

Sparta novinu fanouškům oznámila den poté, co jí hrubě nevyšel předposlední přípravný zápas před novou sezonou, která pro ni startuje příští pátek proti Pardubicím.

S Bröndby Kodaň, vicemistrem z Dánska, sparťané prohráli vysoko 2:5. V sobotu je čeká ještě generálka s rakouským Salcburkem.

A nejen Panák si bude přát, aby tým do nové éry vstoupil dobře.

„Být kapitánem Sparty je pro mě obrovská čest, ale zároveň i závazek,“ říká osmadvacetiletý fotbalista. „Cítím vůči fanouškům, zaměstnancům, realizačnímu týmu a kabině velkou odpovědnost.“

Panák měl na rukávu pásku už v zápasech, ve kterých chyběl Krejčí, s kterým si byli blízcí také mimo hřiště.

„Filip jde ostatním příkladem v tom, jak se nikdy a za žádných okolností nevzdává. Je v týmu respektovaný jako hráč i jako osobnost,“ tvrdí sportovní ředitel Tomáš Rosický.

To on v Panáka věřil i v dobách, kdy byla kvůli velkým zdravotním trablům v ohrožení celá jeho sportovní kariéra.

Do Sparty přišel zraněný na přelomu let 2018 a 2019. Jenže než se dostal na hřiště, trvalo to dva a půl roku. Mezitím podstoupil tři operace kolene, do nohy se mu dostal zánět, selhaly i ledviny, odumírala játra.

„Strávil jsem dva týdny na ARO a další dva týdny na ortopedii, kde se to po první operaci čistilo. V tu chvíli to nebylo o fotbale nebo o sportu, tam šlo o život,“ popisoval klubovému magazínu nejnáročnější okamžiky.

Přitom v minulé sezoně byl po brankáři Vindhalovi nejvytíženějším sparťanem s 42 starty ve všech soutěžích. Má sice zvláštní režim a neodtrénuje všechno, co spoluhráči. Do zápasů ale bývá připraven. Ostatně před Eurem o něm dokonce uvažoval i trenér národního týmu Ivan Hašek.

Na Panákovi mu imponoval klid v rozehrávce, skvělé čtení hry. Patří mezi nejlépe technicky vybavené obránce v celé lize.

V Karviné kdysi do ligy vletěl jako nadějný ofenzivní záložník. Góly střílel i připravoval a takového ho kdysi chtěla i Slavia. Přestup nedopadl, Panák se později stal sparťanem, změnil post a přes nejrůznější příkoří se vyškrábal až na vrchol.

„I proto chci teď na hřišti zůstat stále stejný,“ tvrdí. „O kompetence se budeme tak jako v minulých sezonách dělit s dalšími zkušenými kluky, takže to určitě není jen o mně samotném.“