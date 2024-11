Kapitánovy hořké narozeniny. Pereme se sami se sebou, řekl sparťan Panák

Sám se do hry moc nedostal. Jako jeden z tvůrců hry se těžko pral s osobní obranou útočníka Erika Prekopa, který se sparťanským stoperem chodil po celém hřišti.

Špatně odehraným míčem se podepsal pod třetí gól, kterým v závěru Baník vítězství z penalty stvrdil.

„Mrzí mě, nás všechny, jak to dopadlo. Ale vrátit se to nedá. Práce a sebereflexe. Jinak se nezlepšíme,“ řekl Panák.

Bylo v kabině ticho, nebo se tam spíš křičelo jako minulý týden po porážce v Plzni?

Od všeho něco. Každý z nás ví, že teď je to špatně. Tuhle situaci si nepřál nikdo. Když přijdete do kabiny po zápase, který se nepovedl, atmosféra není nikdy dobrá. Od nás už těch špatných zápasů bylo bohužel víc.

Měl jste jako kapitán delší proslov?

Mítinků jsme měli spoustu už po Plzni. Po zápase to bylo větší, pak byly menší, individuální. Je snadné ty příčiny najít, ale těžké je odstranit. Každý by měl začít u sebe. Já u sebe začínám, abych týmu mohl zase pomoct a hrát dobře. Nemyslím si, že se mi to dnes povedlo.

Přitom jste vedli. Co se pak stalo?

Myslím si, že jsme měli slušný začátek. Ale pak jsme udělali chybu, dostali gól na jedna jedna a sklouzli k tomu, co nás provází v poslední době. Snadno ztrácíme míče a pouštíme soupeře do brejků. Umožnili jsme Ostravě hrát to, v čem je silná. Dostali jsme druhý gól a ve druhém poločase jsme si nevytvořili dost možností, abychom utkání otočili.

Co čtvrtá porážka z posledních pěti ligových zápasu znamená v boji o titul?

Titul je teď vzdálená věc. Musíme najít v sobě něco, jak to zlomit. Snadno přijdete na to, kde děláte chyby. Ale hlava to pak těžce přenáší do nohou. Pereme se sami se sebou. Děláme chyby, máme hodně ztrát a to nás pak stojí spoustu sil. Z toho ze všeho pak máte pocit, že nám to nejde. Musíme se dívat na ten nejbližší zápas a zvládnout ho. Musíme začít od maličkostí.