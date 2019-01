Sparta dala razítko na Šuralův přestup a přiblížila se k angažmá Panáka

Karvinský Filip Panák (vlevo) hlavičkuje před Ondřejem Zahustelem ze Sparty.

dnes 16:32

Do fotbalové Sparty má blízko Filip Panák z Karviné, o kterého má zájem i Baník Ostrava. Přestup mladého univerzála do Prahy by měl být stvrzen do konce pracovního týdne, než v pátek odletí mužstvo na soustředění do Španělska.